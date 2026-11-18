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Κατακερματισμένη και πελαγοδρομούσα, η γαλλική Κεντροδεξιά αναλώνεται με επιμονή, μήνες τώρα, σε ένα πόλεμο φθοράς. Την Τρίτη, ωστόσο, οι εγκλωβισμένοι στον ενδοπαραταξιακό εμφύλιο υποψήφιοι διάδοχοι του Εμανουέλ Μακρόν μοιάζουν να συντονίστηκαν – πρόκειται βέβαια για σύμπτωση – για να συγκροτήσουν ένα ad hoc μέτωπο κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που προτείνει το αδιαφιλονίκητο (για την ώρα) φαβορί για τη γαλλική προεδρία, η Μαρίν Λεπέν.

Οι κεντρώοι πρώην πρωθυπουργοί του προέδρου Μακρόν και υποψήφιοι για να τον διαδεχθούν Εντουάρ Φιλιπ και Γκαμπριέλ Ατάλ, όπως και ο υποψήφιος του γκωλικού (δεξιού) Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπρουνό Ρεταγιό, εξαπέλυσαν μια τριπλή επίθεση κατά της προεκλογικής υπόσχεσης της ακροδεξιάς υποψήφιας να επαναφέρει το κατώτατο όριο συνταξιοδότησης των Γάλλων από τα 64 έτη του βίου τους στα 62 ή ακόμα και στα 60 έτη! Οι τρεις «συστημικοί» υποψήφιοι θεωρούν ότι η πρόταση Λεπέν «δεν έχει καμία βάση».

Τρύπα 35 δισ. ευρώ

«Η Μαρίν Λεπέν προτείνει τη μείωση της βασικής ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 ή ακόμα και στα 60; Αυτό είναι αστείο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Πολ Μιντί, συνυπεύθυνος του προεκλογικού προγράμματος του Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο Μιντί, που είναι βουλευτής του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν, Αναγέννηση, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση που επαγγέλλεται η υποψήφια της Εθνικής Συσπείρωσης «τεράστια οικονομική απάτη που θα δημιουργήσει μια τρύπα 35 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό».

Την εκτίμηση του στενού συνεργάτη του Ατάλ συμμερίζεται και το κόμμα Horizons του υποψηφίου προέδρου Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος υπήρξε επίσης πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν. «Η Εθνική Συσπείρωση θα οδηγήσει το συνταξιοδοτικό σύστημα σε χρεοκοπία και θα μετακυλήσει το κόστος στις νεότερες γενιές», δήλωσε ο Μαέλ ντε Καλάν, εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Φιλίπ.

Όσο για τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπρουνό Ρεταγιό, με τη φωτογραφία μιας στρουθοκαμήλου που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε τη μεταρρύθμιση Λεπέν ως «άδικη και ελαττωματική», η οποία θα «αποδυναμώσει το συνταξιοδοτικό μας σύστημα και θα διαβρώσει την ελάχιστη οικονομική αξιοπιστία που έχει απομείνει στη Γαλλία».

Τι αντιπροτείνουν

«Η αντίθεση των τριών συστημικών υποψηφίων στη μεταρρύθμιση που προτείνει η Μαρίν Λεπέν είναι απολύτως κατανοητή», γράφει ο Ουλίς Λεγκάβρ-Ζερόμ στη «Les Echos». Ο ρεπόρτερ εξηγεί ότι οι τρεις υποψήφιοι για την προεδρία «είναι προσηλωμένοι στον φιλελευθερισμό και την οικονομία της αγοράς». Και ότι επίσης «είναι πάνω απ’ όλα πεπεισμένοι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται περισσότερο».

Ο Εντουάρ Φιλίπ προτείνει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 64 στα 65 έτη με 45 έτη εισφορών, ενώ ο Μπρουνό Ρεταϊγιό προτείνει για κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης τα 63 έτη, «αλλά για πλήρη σύνταξη τα 65 έτη». Ο Γκαμπριέλ Ατάλ από την πλευρά του υποστηρίζει να μην υπολογίζεται η ηλικία του εργαζομένου για την έξοδο από τον εργασιακό βίο, αλλά η συνταξιοδότηση να γίνεται με ένα σύστημα που θα βασίζεται αποκλειστικά στα χρόνια καταβολής εισφορών.

Υπενθυμίζεται ότι επί Εμανουέλ Μακρόν η κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γαλλία (μιλάμε για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης) έπειτα από έντονες αντιπαραθέσεις στο Κοινοβούλιο και στους δρόμους αυξήθηκε από τα 62 στα 64 έτη.

Η «γκρίζα ψήφος»

«Η ταχύτητα αντίδρασης των τριών βασικών υποψηφίων του Κέντρου και της Δεξιάς υποδηλώνει την επιθυμία τους να μην αφήσουν τη Μαρίν Λεπέν, που είναι σε αυτή τη φάση το μεγάλο φαβορί για την προεδρία, να σαγηνεύσει περισσότερους ψηφοφόρους και ειδικότερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία», γράφει ο ρεπόρτερ της «Les Echos».

Το πολιτικό ακροατήριο της Λεπέν είναι οι νέοι σε ηλικία ψηφοφόροι, έως 35 ή 40 ετών. Η Ακροδεξιά εν γένει δεν έχει μεγάλη απήχηση στη λεγόμενη «γκρίζα ψήφο» κι αυτό ίσως στοιχίσει κι αυτή τη φορά στη Λεπέν την ώρα της κάλπης, κυρίως της δεύτερης. Όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιον «συστημικό» υποψήφιο, διότι αν έχει απέναντί της τον Ζαν-Λικ Μελανσόν (δεύτερο στις δημοσκοπήσεις για την ώρα) η εξίσωση αλλάζει και τα διλήμματα που θα αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι ψηφοφόροι θα είναι συνειδησιακά.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες των ψηφοφόρων αφενός λόγω δημογραφικού γίνονται όλο και πολυπληθέστερες και αφετέρου είναι παραδοσιακά πιο συνεπείς στα ραντεβού με την κάλπη. Στους νέους η αποχή είναι σαφώς υψηλότερη. Συντηρητικοί και συγκρατημένοι καθώς είναι οι περισσότεροι ψηφοφόροι άνω των 65 ετών, αποτελούσαν μέχρι τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις το αποτελεσματικότερο ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς στην εξουσία.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρίν Λεπέν ευφυώς πράττουσα έχει εγκαταλείψει τις ακραίες πολιτικές θέσεις που εξέφραζε παλαιότερα και προσπαθεί να μετακινηθεί πολιτικά προς τη γκωλική Δεξιά και το Κέντρο. Είναι προφανές ότι η στροφή αυτή που θα συνοδεύεται με ένα σοβαρό και αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για τη Λεπέν, αν θέλει να εκλεγεί. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της, την Εθνική Συσπείρωση, το οποίο εμπιστεύθηκε στο νεαρό και φωτογενή πολιτικό Ζορντάν Μπαρντελά.

Με άλλα λόγια, Λεπέν και Μπαρντελά οφείλουν να καθησυχάσουν τους μεσήλικες και ψηφοφόρους που δεν επιθυμούν ανατροπές στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, όπως τη θεμελίωσε ο Σαρλ Ντε Γκωλ με το Σύνταγμα του 1958.

Επιχείρηση αποδόμησης

«Ντρέπομαι γιατί κάποιοι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι είναι δυνατόν να μειωθεί η ηλικία συνταξιοδότησης στα 62 ή και στα 60 έτη», δήλωσε ο σύμβουλος του Γκαμπριέλ Ατάλ, σημειώνοντας ότι αποστολή του υποψηφίου είναι να «ανοίξει τα μάτια όσων προβληματίζονται από αυτές τις ανεδαφικές εξαγγελίες». Κι αυτό, είπε ο Πολ Μιντί, πρέπει να γίνει με τα σωστά παραδείγματα που θα αποδομήσουν και θα καταρρίψουν τον ακροδεξιό λαϊκισμό.

«Κάποιοι συμπατριώτες μας εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται νομίμως υπό ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις στα 60 έτη του βίου τους, κάτι που ήδη κοστίζει πολλά χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους, αν δεν αδικήσουμε κάποιους άλλους συμπατριώτες μας», υποστήριξε ο σύμβουλος του Ατάλ, επισημαίνοντας την πιθανότητα να μειωθούν σημαντικά οι συντάξεις και τα επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών ή ακόμα και τα επιδόματα ανεργίας.

Ανάλογα επιχειρήματα ανέπτυξε και ο γκωλικός Μπρουνό Ρεταγιό. «Η μεταρρύθμιση που προτείνει η Λεπέν θα ήταν δυσμενής για τις γυναίκες, πολλές από τις οποίες χρειάστηκε να εργαστούν με μερική απασχόληση ή να πάρουν γονικές άδειες για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τους υποσχόμαστε μια αναπροσαρμογή των συντάξεών τους, αλλά θα πρέπει πάντα να περιμένουν να φτάσουν τα 67 χρόνια για να εξασφαλίσουν πλήρη σύνταξη», σημείωσε ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η πλευρά του κεντρώου Εντουάρ Φιλίπ υποστηρίζει ότι η υποψήφια της Εθνικής Συσπείρωσης θέλει να χρηματοδοτήσει τη μείωση των συντάξεων αντλώντας δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από κεφάλαια που προορίζονται για την στέγαση και επαγγελματική κατάρτιση. «Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες λιγότερα σπίτια και για εκατομμύρια λιγότερους μαθητευόμενους», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Φιλίπ, καταγγέλλοντας στο Χ τη μεταρρύθμιση Λεπέν ως «ψεύτικη, δαπανηρή και αντικοινωνική».