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Οι προκλήσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΣΑΗΕ), με τίτλο «Αποθήκευση Ενέργειας: Από το Θεσμικό Πλαίσιο στην Επενδυτική Πράξη».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και κορυφαίων επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου ενω στις τοποθετησεις και τις συζητησεις κυριάρχησαν οι αναγκαίες -για την αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – θεσμικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις, την ετοιμότητα των δικτύων, τη συμμετοχή των συστημάτων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων.

Αγορά αποθήκευσης

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τον χαιρετισμό του, επισήμανε ότι η Ελλάδα εισέρχεται πλέον στον δεύτερο κύκλο ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων που ξεπερνά τα 10 GW, συμπεριλαμβανομένης της αντλησιοταμίευσης. «Έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης της αποθήκευσης, με την υλοποίηση των πρώτων έργων, τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ωρίμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι προτεραιότητές μας πλέον είναι η επιτάχυνση της χορήγησης όρων σύνδεσης από τους διαχειριστές, η πλήρης πρόσβαση των συστημάτων αποθήκευσης σε όλες τις αγορές και η αξιοποίηση 200 εκατ. ευρώ για τη συμπληρωματική στήριξη των επενδύσεων. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ισορροπημένης και ανταγωνιστικής αγοράς αποθήκευσης, η οποία θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, στην ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος και, πρωτίστως, στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές».

Ο Απόστολος Πάνος, Πρόεδρος του ΕΣΣΑΗΕ και Chief Commercial Officer της Principia, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης για την ενεργειακή μετάβαση και στην ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, θεσμικών φορέων και επιχειρήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΣΑΗΕ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, παρουσίασε το έργο, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου, καθώς και την πρόοδο των έργων αποθήκευσης των εταιρειών-μελών του. Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα του ΕΣΣΑΗΕ, η οποία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επικοινωνιακή παρουσία και τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου στην Ελλάδα.

Εργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 1,25 GW από τα μέλη του ΕΣΣΑΗΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η πρόοδος των έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών-μελών του ΕΣΣΑΗΕ. Συνολικά, 31 έργα σε 10 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με εγκατεστημένη ισχύ 1,25 GW και εγγυημένη χωρητικότητα 3,08 GWh, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης.

Από αυτά, 14 έργα βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία, 6 σε φάση ηλέκτρισης, 5 σε στάδιο δήλωσης ετοιμότητας και 6 αναμένουν τη σχετική δήλωση. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση έργων καταγράφεται στη Φλώρινα (7), τη Βοιωτία (6) και την Κοζάνη (6), αποτυπώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης του κλάδου και την πρόοδο των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα.

Θεσμικό πλαίσιο, δίκτυα και λειτουργία της αγοράς

Το πρώτο πάνελ, με τίτλο «Αποθήκευση Ενέργειας στην Ελλάδα: Θεσμικό Πλαίσιο, Υποδομές και Προκλήσεις της Αγοράς», συμμετείχαν η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δημήτρης Φούρλαρης, Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, ο Κωνσταντίνος Τσιρέκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ, ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο Δημοσθένης Βοϊβόντας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, και ο Ανδρέας Ντόμαρης, Director, Non-Coupled Markets Operation του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ρυθμιστικές εξελίξεις, στην επιτάχυνση των διαδικασιών σύνδεσης νέων μονάδων αποθήκευσης, στην ετοιμότητα των ηλεκτρικών δικτύων και στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική συμμετοχή της αποθήκευσης στην αγορά.

Η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, δήλωσε: «Η αποθήκευση αποτελεί πλέον βασική υποδομή για την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ ισχυρό και η προτεραιότητά μας τώρα είναι να το μετατρέψουμε σε έργα που κατασκευάζονται και λειτουργούν.

Με τα έργα των 4,7 GW να περνούν στη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και με στόχο να κινηθούμε προς το 1,5 GW μπαταριών σε λειτουργία μέσα στο 2027, το βάρος πέφτει πλέον στην ταχύτητα υλοποίησης, στην πρόσβαση στο δίκτυο και σε ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην αγορά αποθήκευσης να περάσει σε πραγματική κλίμακα».

Ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων

Ο Κωνσταντίνος Τσιρέκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ, ανέφερε: «Η αποθήκευση και η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων αποτελούν δύο αλληλένδετους πυλώνες για την ασφαλή και αποδοτική ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Στο ΕΣΜΗΕ ήδη λειτουργούν ΣΑΗΕ συνολικής ισχύος 839 MW και έχουν χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για επιπλέον 1,3 GW, αποτυπώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται στον κλάδο.

Ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, επισήμανε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και αποδοτική ενσωμάτωσή τους στο Δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ήδη προσδιορίσει 70 θέσεις του Δικτύου (Υ/Σ) στις οποίες η σύνδεση Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) είναι εφικτή και ταυτόχρονα επωφελής για το Δίκτυο, καθώς και περιορισμούς για τη διασφάλιση της γεωγραφικής διασποράς της συνολικής ισχύος στην Επικράτεια. Οι αιτήσεις για ΣΗΑΕ που αντιστοιχίζονται στις εν λόγω θέσεις (Υ/Σ) είχε προταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και έχει ήδη θεσμοθετηθεί να εξεταστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΥΠΕΝ. Σημειώνεται ότι η συνολική ισχύς των υποβληθεισών αιτήσεων ήταν υπερδιπλάσια των 900 MW, που είχαν τεθεί ως όριο ισχύος, στην εν λόγω πρόσκληση, για τη χορήγηση ΟριστικώνΠροσφορών Σύνδεσης από τον Διαχειριστή και έφτασε τα 2.100 MW.

Ωστόσο τα αιτήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ είναι 514 και έχουν συνολική ισχύ 1.403,9 MW. Από αυτά 502 αιτήματα, συνολικής ισχύος 1.382 MW αντιστοιχίζονται σε Υ/Σ που είχαν προσδιοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ (στους 61 από τους 70 Υ/Σ και σε 7 Υ/Σ διασυνδεδεμένων νησιών) και συνεπώς θα εξεταστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχε στην αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με τη λίστα κατάταξης εξέτασης των αιτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εξέτασή τους, με στόχο την ολοκλήρωση της έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης εντός του θεσμικού περιθωρίου των τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της Απόφασης, ήτοι έως 12/3/2027.

Στόχος μας είναι η συμβολή στην επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Δικτύου».

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Δημοσθένης Βοϊβόντας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, δήλωσε: «Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στο ηλεκτρικό σύστημα. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η ανάπτυξη επαρκών και αποδοτικών συστημάτων αποθήκευσης ενισχύει την ευελιξία και την ευστάθεια του συστήματος, διευκολύνει την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και βιώσιμης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, ο Ανδρέας Ντόμαρης, Director, Non-Coupled Markets Operation του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup), υπογράμμισε: «Η αποθήκευση έχει περάσει πλέον από την ανάπτυξη στην ενεργό συμμετοχή στην αγορά. Από την 1η Απριλίου 2026, οι σταθμοί αποθήκευσης συμμετέχουν στις αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αξιοποιώντας την ευελιξία τους μέσα από τους μηχανισμούς της αγοράς.

Με 839 MW μπαταριών ήδη ενταγμένα, η αποθήκευση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ, τον περιορισμό έντονων διακυμάνσεων και ακραίων τιμών και την παροχή μεγαλύτερου εύρους ευελιξίας και υπηρεσιών εξισορρόπησης. Στόχος του ΕΧΕ είναι αυτή η νέα ευελιξία να ενσωματώνεται αποτελεσματικά στην αγορά, δημιουργώντας αξία για το σύνολο του ενεργειακού συστήματος».

Από τις επενδύσεις στην πράξη: Η επόμενη ημέρα της αποθήκευσης

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Από τις Επενδύσεις στην Πράξη: Η Επόμενη Ημέρα της Αποθήκευσης Ενέργειας», επικεντρώθηκε στις επιχειρηματικές και επενδυτικές προοπτικές του κλάδου. Συμμετείχαν ο Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΣΣΑΗΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, ο Κωνσταντίνος Νάτσης, Μέλος Δ.Σ. του ΕΣΣΑΗΕ και Γενικός Διευθυντής Κατασκευών Έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Γιώργος Ζαζιάς, Long Term Optimisation & Aggregation Director στη METLEN Energy & Metals και ο Ηλίας Δούλος, Μέλος Δ.Σ. του ΕΣΣΑΗΕ και Chief Strategy and Development Officer της EDF Power Solutions Hellas.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων αποθήκευσης, τις ανάγκες χρηματοδότησης, τις συνθήκες που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων και τη σημασία ενός προβλέψιμου πλαισίου για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η νέα εταιρική ταυτότητα του ΕΣΣΑΗΕ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επικοινωνιακή παρουσία του Συνδέσμου.

Το νέο λογότυπο συνδυάζει αφαιρετικά την απεικόνιση συστημάτων αποθήκευσης με το σύμβολο της ενέργειας, αποτυπώνοντας τις έννοιες της συνεργασίας, της αποθήκευσης και της τεχνολογικής εξέλιξης.