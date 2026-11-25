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Αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 11% σημείωσε η Abercrombie & Fitch Co. φτάνοντας στα 1,4 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, μένοντας πιστή στο αναβαθμισμένο guidance για το 2026.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκε στο 15,5%, σε σύγκριση με το 12% του περασμένου έτους.

Με τις συγκρίσιμες πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο 6% κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, η εταιρεία με έδρα το Νιου Άλμπανι του Οχάιο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ανά μετοχή μετά από διάλυση ύψους 3,82 δολαρίων, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μετά από διάλυση του περασμένου έτους που ανήλθαν σε 2,36 δολάρια.

«Καταγράψαμε ρεκόρ καθαρών πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο και το 16ο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, με την έντονη ανταπόκριση των πελατών στα προϊόντα και τις ενέργειες μάρκετινγκ μας να οδηγεί τα αποτελέσματα πάνω από τις προσδοκίες μας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Φραν Χόροβιτς.

Ποιοι αγοράζουν Abercrombie & Fitch

Η μάρκα Abercrombie του ομίλου συνεχίζει να κερδίζει έδαφος μεταξύ των καταναλωτών της γενιάς των millennials, ενώ η Hollister έχει προσελκύσει νεότερους αγοραστές.

Κατά τη διάρκεια του «σημαντικού τριμήνου της επιστροφής στα σχολεία», οι καθαρές πωλήσεις της Hollister αυξήθηκαν κατά 11% στα 746,6 εκατομμύρια δολάρια και εκείνες των εμπορικών σημάτων της Abercrombie κατά 12% στα 688,8 εκατομμύρια δολάρια. Ανά περιοχή, οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στην Αμερική (5% σε βάση συγκρίσιμων πωλήσεων), κατά 12% στην περιοχή EMEA (4% σε βάση συγκρίσιμων πωλήσεων) και κατά 24% στην περιοχή APAC (24% σε βάση συγκρίσιμων πωλήσεων).

«Η αυστηρή διαχείριση των αποθεμάτων συνέβαλε στην αύξηση της μέσης τιμής λιανικής ανά μονάδα, με τις προσφορές να είναι λιγότερες από το αναμενόμενο. Η ισχυρή απόδοση του μικτού περιθωρίου κέρδους, σε συνδυασμό με τη μόχλευση των λειτουργικών εξόδων, οδήγησε τόσο το λειτουργικό περιθώριο κέρδους όσο και τα κέρδη ανά μετοχή (μετά από διάλυση) σε επίπεδα υψηλότερα από τις προβλέψεις μας», επισήμανε η επικεφαλής.

«Η ισχυρή κερδοφορία και ο ισολογισμός μας μας επέτρεψαν να επενδύσουμε περαιτέρω σε νέα καταστήματα, μάρκετινγκ και τεχνολογία, ενώ παράλληλα επιστρέφαμε σταθερά κεφάλαιο στους μετόχους μέσω της επαναγοράς μετοχών, με τις επαναγορές από την αρχή του έτους να ανέρχονται συνολικά στο 9% των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία από την αρχή του έτους».

Δυναμικές γιορτές

Η εταιρεία αναμένει ότι η δυναμική της θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο, ώστε να περιλαμβάνουν αύξηση περίπου 7%. Για ολόκληρο το έτος, η Abercrombie αναμένει αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά περίπου 6% και καθαρά κέρδη ανά μετοχή μετά από διάλυση μεταξύ 13,70 και 13,90 δολαρίων.

«Παραμένουμε σε καλό δρόμο για μια ακόμη χρονιά ρεκόρ στις καθαρές πωλήσεις, ισχυρά διψήφια λειτουργικά περιθώρια κέρδους και αύξηση των κερδών ανά μετοχή», κατέληξε η Χόροβιτς μιλώντας στο Fashion Network. «Σε συνδυασμό με τις συνεπείς και σημαντικές επαναγορές μετοχών, αναμένουμε ότι η απόδοσή μας κατά το οικονομικό έτος 2026 θα αποδείξει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του επιχειρησιακού μας μοντέλου και θα εμπλουτίσει το ιστορικό μας στη δημιουργία βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης».