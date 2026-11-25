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Με βραδύτερο ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία της Γερμανίας στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς οι επενδύσεις σημείωσαν πτώση.

Πιο ειδικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, ποσοστό χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 0,2% τον Οκτώβριο του 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis.

Από την άλλη, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε άνοδο 0,1%, οι επενδύσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,2%.

Θετικό ξεκίνημα – Πότε έγινε η «στροφή»

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη χρονιά της από το 2022, αφότου η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων δαπανών με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και των αμυντικών δυνατοτήτων.

Οι εξαγωγές, ο παραδοσιακός μοχλός ανάπτυξης της χώρας, διαδραμάτισαν επίσης καθοριστικό ρόλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς οι εταιρείες επωφελήθηκαν από την παγκόσμια επενδυτική άνθηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασε τις εξαγωγές

Η φαρμακευτική βιομηχανία πιθανώς σημείωσε επιπλέον ζήτηση πριν από την επιβολή των νέων δασμών από τις ΗΠΑ, ενώ οι εταιρείες χημικών προϊόντων έλαβαν προσωρινή ώθηση από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έπληξε τους ασιατικούς ανταγωνιστές.

Αλλά το τρίτο τρίμηνο η κατάσταση άλλαξε. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, λόγω της πτώσης στις εξαγωγές αυτοκινήτων, χημικών και μετάλλων, σύμφωνα με την Destatis. Ωστόσο, οι εισαγωγές σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση.

Γερμανία: Γιατί οι επενδύσεις είναι ο «αδύναμος κρίκος»

Ο Michael Herzum, οικονομολόγος της Union Investment, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν το αδύναμο σημείο της ανάκαμψης της Γερμανίας.

«Το υψηλό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μείωσε τη διάθεση των επιχειρήσεων να επενδύσουν», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις να ξαναρχίσουν να επενδύουν προκειμένου να επεκτείνουν την παραγωγή τους.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Joerg Kraemer, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απογοήτευση των επιχειρήσεων για την αδυναμία της κυβέρνησης να προωθήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η Bundesbank έχει δηλώσει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει ξανά το τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές θα ανακτήσουν τη δυναμική τους. Συνολικά, οι οικονομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% φέτος, ακολουθούμενη από 1% το 2027.