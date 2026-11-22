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Εδώ και χρόνια, οι μεγάλες υποσχέσεις της κβαντικής υπολογιστικής εκτείνονται από την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, μέσω της προσομοίωσης της συμπεριφοράς των μορίων, έως τη βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και του προγραμματισμού των πτήσεων. Πολλοί από τους πιο φιλόδοξους στόχους της τεχνολογίας πιθανότατα απέχουν ακόμη χρόνια, ίσως και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το CNBC, μία από τις πρώτες εφαρμογές με πρακτικό όφελος μπορεί να έρθει στην ενέργεια. Λογισμικό με κβαντικούς αλγορίθμους, σχεδιασμένους για να επιλύουν ορισμένα σύνθετα προβλήματα ταχύτερα από τους συμβατικούς υπολογιστές, δοκιμάζεται ήδη σε προβλήματα της ενεργειακής μετάβασης. Οι δοκιμές καλύπτουν από τη σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων έως την αναζήτηση καλύτερων υλικών για φωτοβολταϊκά και την παραγωγή υδρογόνου.

Στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι η Phasecraft, η οποία ιδρύθηκε το 2019 στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Το 2025 άντλησε 34 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Series B και τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοίνωσε σχέδια να εγκαταστήσει την έδρα των αμερικανικών δραστηριοτήτων της στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Άσλεϊ Μοντανάρο, δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να λυθούν προβλήματα που έχουν σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και εμπορική αξία.

Πώς μπορούν να γίνουν πιο σταθερά τα ηλεκτρικά δίκτυα

Η Phasecraft συνεργάζεται με τον National Energy System Operator (NESO), τον ανεξάρτητο φορέα που εξισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η Phasecraft υποστηρίζει ότι το λογισμικό της μπορεί να εκτελέσει αυτές τις εργασίες έως και 1.000 φορές ταχύτερα από ό,τι οι συμβατικές υπολογιστικές μέθοδοι.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το λογισμικό της θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη ζήτηση στην Ασία, όπου ο εξηλεκτρισμός προχωρά γρήγορα. Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, τα δίκτυα καλούνται να διαχειριστούν μεγαλύτερα φορτία και να εξισορροπήσουν τη ζήτηση με τη μεταβαλλόμενη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Ποιες μονάδες παραγωγής πρέπει να λειτουργούν και πότε

Η βρετανική ORCA Computing, τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συνεργάστηκε με την ιαπωνική εταιρεία λογισμικού JIJ για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Ποιες μονάδες παραγωγής πρέπει να τίθενται σε λειτουργία ή να βγαίνουν εκτός, και πότε, ώστε να καλύπτεται η ζήτηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος;

Στο έργο συμμετείχαν επίσης η BP και το Εθνικό Κέντρο Κβαντικής Υπολογιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου (NQCC), το οποίο υπάγεται στον κρατικά χρηματοδοτούμενο οργανισμό UK Research and Innovation. Σε ξεχωριστό έργο, η ORCA συνεργάζεται με την BP για να κατανοήσει καλύτερα από τι εξαρτώνται οι φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες ενός μορίου. Η έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγηθεί πώς καίγονται τα βιοκαύσιμα και πώς μπορεί να γίνει αποδοτικότερη η καύση τους.

Αποδοτικότερα φωτοβολταϊκά

Η Phasecraft συνεργάζεται με τη βρετανική Oxford PV για την ανάπτυξη νέων υλικών που θα μπορούσαν να κάνουν τις φωτοβολταϊκές κυψέλες πιο αποδοτικές από τις σημερινές.

Σε ξεχωριστό έργο, συνεργάζεται με την εισηγμένη στο Λονδίνο Johnson Matthey, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και την QuEra, εταιρεία κβαντικού υλικού με έδρα τη Βοστώνη. Στόχος είναι να βρεθούν νέοι καταλύτες που θα μειώσουν την εξάρτηση από δυσεύρετα μέταλλα όπως το ιρίδιο, το οποίο σήμερα έχει κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή υδρογόνου. Το έργο εποπτεύει η αμερικανική κρατική υπηρεσία προηγμένων ερευνητικών προγραμμάτων για την ενέργεια, ARPA-E.

Στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται η Quantinuum, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση της Cambridge Quantum με τη Honeywell Quantum Solutions και εισήχθη στον Nasdaq τον Ιούνιο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να προσομοιώσει υλικά για κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στις μεταφορές και συνεργάζεται με εταίρους για την ανάπτυξη υλικών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Ερωτηθείς γιατί η Phasecraft επικεντρώνεται στην ενέργεια, όταν άλλοι κλάδοι μπορεί να φαίνονται πιο προσοδοφόροι, ο Μοντανάρο υπογράμμισε το οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις. «Αν το κάνεις σωστά, το εμπορικό όφελος είναι χειροπιαστό. Πιο αποδοτικά ενεργειακά δίκτυα σημαίνουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μεγαλύτερη αξία από τις υπάρχουσες υποδομές», είπε.