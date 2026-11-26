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Την απόφασή τους να προχωρήσουν σε διασυνοριακή συγχώνευση, με την απορρόφηση της Euronext Athens Holding από την Euronext NV, ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο εταιρείες, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης του Νοεμβρίου του 2025.

Η προτεινόμενη συγχώνευση προβλέπει τη διάθεση μίας νέας μετοχής της Euronext για κάθε 17 μετοχές της Euronext Athens, έναντι της σχέσης ανταλλαγής μίας προς 20 που ίσχυε κατά τη δημόσια πρόταση του 2025.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Euronext στις 25 Νοεμβρίου 2026, στα 167,50 ευρώ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Euronext Athens στα 9,85 ευρώ, κατά 38% υψηλότερα από τα 7,14 ευρώ της δημόσιας πρότασης του 2025.

Παράλληλα, για τους μετόχους της Euronext Athens που θα καταψηφίσουν τη συγχώνευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης προβλέπεται η καταβολή 9,29 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Το σκεπτικό της συγχώνευσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της συγχώνευσης είναι η πλήρης ενσωμάτωση της Euronext Athens στον όμιλο Euronext, προκειμένου να επιτευχθούν λειτουργικά, εμπορικά, οργανωτικά και χρηματοοικονομικά οφέλη για τον όμιλο, τους μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της Euronext Athens, καθώς και τους πελάτες της ελληνικής αγοράς.

Η συγχώνευση απλοποιεί τη νομική δομή του ομίλου, εξαλείφοντας το κόστος της χωριστής χρηματιστηριακής εισαγωγής, και διευκολύνει την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στην Euronext.

Παράλληλα, ο όμιλος θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις στις υποδομές της ελληνικής αγοράς, ενώ θα απλοποιηθεί το εταιρικό πλαίσιο και εκείνο των γνωστοποιήσεων, με έναν μόνο εισηγμένο εκδότη σε επίπεδο ομίλου.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η συγχώνευση δεν μεταβάλλει το εποπτικό καθεστώς της ελληνικής αγοράς. Οι ελληνικές ρυθμιζόμενες αγορές και οι μετασυναλλακτικές δραστηριότητες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν μέσω εταιρειών με ελληνική άδεια, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Οι μέτοχοι της Euronext Athens που θα λάβουν μετοχές της Euronext θα συμμετέχουν στις μελλοντικές επιδόσεις ενός μεγαλύτερου και περισσότερο διαφοροποιημένου πανευρωπαϊκού ομίλου υποδομών κεφαλαιαγοράς. Αναμένεται να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ρευστότητα της μετοχής της Euronext και την ευρύτερη έκθεση στις δραστηριότητες και τις γεωγραφικές αγορές του ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική συμμετοχή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Οι όροι της συγχώνευσης

Με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης, η Euronext Athens Holding θα παύσει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της να περιέρχεται στην Euronext μέσω καθολικής διαδοχής.

Οι μετοχές της Euronext Athens θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από τη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η Euronext θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της απορροφώμενης εταιρείας μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

Για κάθε 17 μετοχές της Euronext Athens που δεν κατέχονται από ή για λογαριασμό της Euronext ή της ίδιας της ελληνικής εταιρείας θα διατεθεί μία νέα κοινή μετοχή της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ.

Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές, με τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της σχέσης ανταλλαγής να διακανονίζονται σε μετρητά. Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν πλήρως στα κέρδη της Euronext από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης.

Η KPMG Accountants NV έχει εκδώσει πιστοποιητικό που αφορά, μεταξύ άλλων, το εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, ενώ η Ernst & Young Ελλάδος έχει συντάξει έκθεση ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σχετικά με την επάρκεια της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

Το καταστατικό της Euronext δεν θα τροποποιηθεί στο πλαίσιο της συγχώνευσης.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των δύο εταιρειών, την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσίευσης, καταχώρισης και προστασίας των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική και την ολλανδική νομοθεσία, καθώς και την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Euronext και της Euronext Athens έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027.

Το σχέδιο συγχώνευσης θα κατατεθεί στις 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ η σχετική δημοσίευση στην ολλανδική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ αναμένεται την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Η τρίμηνη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων από τους πιστωτές αναμένεται να εκπνεύσει στις 2 Μαρτίου 2027.

Μετά την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης στην Ολλανδία, με τη συγχώνευση να τίθεται σε ισχύ την επομένη της υπογραφής της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Η Euronext θα ενημερώσει την αγορά για την ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης και την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των νέων μετοχών.

Από τις 26 Νοεμβρίου 2026, το σχέδιο συγχώνευσης, οι εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιρειών για τις χρήσεις 2023, 2024 και 2025, η γνωστοποίηση προς τους μετόχους και τους πιστωτές, καθώς και το έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμα στις έδρες και στις εταιρικές ιστοσελίδες των δύο εταιρειών.