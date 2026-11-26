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Περαιτέρω άνοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2027 βλέπει η Goldman Sachs, διατηρώντας τη σύσταση Overweight για την ελληνική αγορά, καθώς εκτιμά ότι οι ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις, οι προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών και η αναβάθμιση στις αναπτυγμένες αγορές της MSCI δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της θετικής πορείας των ελληνικών μετοχών.

Ωστόσο, στη νέα της έκθεση για τις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, με τίτλο «2027 Outlook: Strong Momentum, New Tests», η αμερικανική τράπεζα αναδεικνύει και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την επόμενη χρονιά. Η ολοκλήρωση του κύκλου χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, η στεγαστική κρίση, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας και η αβεβαιότητα γύρω από τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές συνθέτουν ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται ταχύτερα από την υπόλοιπη ευρωζώνη, παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι τρεις οικονομίες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους καθώς περιορίζεται η ευρωπαϊκή δημοσιονομική στήριξη και αναδεικνύονται οι διαρθρωτικές τους αδυναμίες. Η απάντηση των αναλυτών είναι σε μεγάλο βαθμό θετική, αν και όχι χωρίς επιφυλάξεις.

Περιθώριο περαιτέρω ανόδου για τις ελληνικές μετοχές

Παρά τα κέρδη άνω του 20% που καταγράφει ο Γενικός Δείκτης από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Goldman Sachs, οι αναλυτές της εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για την ελληνική αγορά το 2027.

Διατηρούν τη σύσταση Overweight και προβλέπουν περαιτέρω άνοδο, καθώς το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την εταιρική κερδοφορία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ελληνικού χρηματιστηριακού δείκτη. Ο συνδυασμός ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και σχετικά υψηλών επιτοκίων αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την κερδοφορία τους, ενώ οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες από εκείνες των ευρωπαϊκών τραπεζών, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσης των πολλαπλασιαστών αποτίμησης.

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά αποτελεί και η μετάταξή της από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες αγορές της MSCI τον Μάιο του 2027.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα έχει καθαρά θετική επίδραση στις κεφαλαιακές ροές μεσοπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει αυξημένη μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα, καθώς οι διεθνείς επενδυτές θα προσαρμόζουν τις τοποθετήσεις τους ενόψει της αλλαγής κατηγορίας της ελληνικής αγοράς.

Οι εκλογές και ο κίνδυνος μη αυτοδυναμίας

Περισσότερο σύνθετη είναι η προσέγγιση της Goldman Sachs όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης των αποτιμήσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του κόμματος ΕΛΑΣ. Ωστόσο, τα ποσοστά της έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που, κατά τους αναλυτές, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, ακόμη και με το μπόνους εδρών που προβλέπει το εκλογικό σύστημα.

Η Goldman Sachs αναλύει τη λειτουργία της ενισχυμένης αναλογικής, υπενθυμίζοντας ότι το πρώτο κόμμα λαμβάνει μπόνους 20 εδρών εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των ψήφων. Για κάθε επιπλέον μισή ποσοστιαία μονάδα προστίθεται μία έδρα, με το ανώτατο μπόνους των 50 εδρών να επιτυγχάνεται όταν το ποσοστό του πρώτου κόμματος φθάσει ή υπερβεί το 40%.

Με τη Νέα Δημοκρατία να κινείται δημοσκοπικά κοντά στο 30%, η αμερικανική τράπεζα θεωρεί πιθανότερο να απαιτηθεί κυβερνητική συνεργασία για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, η Goldman Sachs θεωρεί πιθανότερο το σενάριο των μέσων Μαΐου του 2027, διευκρινίζοντας ότι η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο κίνδυνος να μην προκύψει σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε συνδυασμό με την πιθανή χρονική σύμπτωση των ελληνικών εκλογών με τον εκλογικό κύκλο της Γαλλίας και ενδεχομένως της Ιταλίας, καθιστά την ελληνική αναμέτρηση λιγότερο ξεκάθαρο θετικό καταλύτη για την αγορά κρατικού χρέους σε σύγκριση με τις εκλογές στην Ισπανία.

Η Ελλάδα παύει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Goldman Sachs δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική των χωρών της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες εξακολουθούν να εμφανίζουν από τις καλύτερες πρωτογενείς δημοσιονομικές επιδόσεις στην ευρωζώνη.

Παρά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, η οποία σταδιακά μετακυλίεται στο κόστος χρηματοδότησης των κρατών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι λόγοι δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται.

Μάλιστα, το 2027 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή για την Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman Sachs, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει κάτω από τον αντίστοιχο της Ιταλίας. Η Ελλάδα, επομένως, δεν θα βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ύψος του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ.

Αντίστοιχη πρόοδος καταγράφεται στην Ισπανία, η οποία αναμένεται να εμφανίσει το 2027 το πρώτο μη αρνητικό πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο από το 2008.

Η δημοσιονομική σύνεση που επιδεικνύουν οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης εξακολουθεί να αποτυπώνεται θετικά στις αποτιμήσεις του κρατικού τους χρέους, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Το πρώτο τεστ μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την υπεραπόδοση των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης τα τελευταία χρόνια είναι η χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τις τελευταίες εκταμιεύσεις προς τα κράτη-μέλη να πραγματοποιούνται στο τέλος του 2026, η Goldman Sachs εξετάζει κατά πόσο η ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορούσε να προκαλέσει αισθητή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2027.

Οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, ως οι βασικοί ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι και εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στον συγκεκριμένο κίνδυνο.

Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου, που αντιστοιχεί στο 1%–2% του ΑΕΠ, θα παραμείνει διαθέσιμο προς αξιοποίηση το 2027 για έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Κατά συνέπεια, αναμένει σταδιακή εξασθένηση της δημοσιονομικής ώθησης και όχι απότομη μετατροπή της σε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η Πορτογαλία εκτιμάται ότι θα δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την εξασθένηση αυτής της ώθησης.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να αξιολογηθεί κατά πόσο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει επιτύχει έναν διαρθρωτικό μετασχηματισμό των οικονομιών της περιοχής, υπάρχουν ήδη ενδείξεις σημαντικής προόδου.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν περιορίσει το επενδυτικό χάσμα έναντι της ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα έχει επιτύχει το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ από το 2011.

Λιγότερο ενθαρρυντική είναι η εικόνα στις επενδύσεις σε κατοικίες και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, οι οποίες, με εξαίρεση την Ελλάδα, έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητες ως ποσοστό του ΑΕΠ από την έναρξη του προγράμματος.

Η στεγαστική κρίση απειλεί το μοντέλο ανάπτυξης

Η ανεπαρκής επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας αποτελεί, σύμφωνα με την Goldman Sachs, πιθανότατα τη βασική αιτία πίσω από την απότομη αύξηση των τιμών των ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, η οποία έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα από το 2024.

Το πρόβλημα της οικονομικά προσιτής στέγασης δεν έχει μόνο κοινωνικές διαστάσεις, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη.

Η καθαρή μετανάστευση έχει αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, με εξαίρεση την Ελλάδα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Goldman Sachs, περίπου το 60%–80% της αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 2022–2026 εξηγείται από τη διεύρυνση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Οι περιορισμοί στην προσφορά κατοικιών θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η παραγωγικότητα έχει αρχίσει μόλις πρόσφατα να ανακάμπτει.

Το πρόβλημα της αγοράς εργασίας

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης υπήρξε ο σημαντικότερος μεμονωμένος παράγοντας πίσω από την οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης προήλθε από εργαζομένους ηλικίας άνω των 55 ετών. Για να συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης, θα πρέπει πλέον η πρόοδος να επεκταθεί και στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και εκείνων που αναζητούν οι επιχειρήσεις εξακολουθεί να περιορίζει την αύξηση της απασχόλησης, ακόμη και μεταξύ των νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να υστερούν και στον οποίο, σύμφωνα με την Goldman Sachs, απαιτείται ουσιαστική πρόοδος το 2027, προκειμένου να διατηρηθεί η θετική αναπτυξιακή δυναμική.

Η επενδυτική εικόνα της Νότιας Ευρώπης

Η Goldman Sachs προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για την ισπανική οικονομία το 2027, μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από την αντίστοιχη πρόβλεψή της για την ευρωζώνη.

Στην αγορά ομολόγων, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι ισπανικοί τίτλοι θα παραμείνουν σχετικά προστατευμένοι από ενδεχόμενη διεύρυνση των spreads σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, τοποθετώντας τη διαφορά απόδοσης μεταξύ του ισπανικού και του γερμανικού δεκαετούς στις 45 μονάδες βάσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

Περισσότερο επιλεκτική είναι η στάση τους απέναντι στο ισπανικό χρηματιστήριο, καθώς ο δείκτης IBEX διαπραγματεύεται περίπου στις 14 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, κοντά στο ανώτερο τεταρτημόριο του ιστορικού εύρους αποτίμησής του.

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 11% το 2027, έναντι 7% για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, λειτουργεί ως αντίβαρο στις υψηλότερες αποτιμήσεις. Μια σαφής κυβερνητική πλειοψηφία μετά τις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει τους αναλυτές σε ακόμη θετικότερη στάση απέναντι στην ισπανική αγορά.

Για την Ελλάδα, αντίθετα, η Goldman Sachs διατηρεί ήδη αυξημένη έκθεση στις μετοχές, αναγνωρίζοντας ότι οι αποτιμήσεις των τραπεζών, η πιστωτική επέκταση και η επικείμενη αναβάθμιση από τη MSCI προσφέρουν πρόσθετους καταλύτες.

Το ζητούμενο για το 2027 είναι κατά πόσο η χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική και επενδυτική πρόοδο των τελευταίων ετών για να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες, διατηρώντας την αναπτυξιακή της δυναμική και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.