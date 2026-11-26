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Καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί στη προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα τον φάκελό τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται εντός 90 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στο site της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.