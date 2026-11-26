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Σε 10.617 ανέρχονται οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών («Κομφούζιο»)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τη 2η τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Η συνολική ενταγμένη έκταση των δικαιούχων, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης κρίθηκαν ως παραδεκτές ανέρχεται σε 24.557,45 εκτάρια (245.574,5 στρέμματα), με συνολική δημόσια δαπάνη του συνόλου των ενταγμένων πράξεων, στα 108.653.499,90 ευρώ.

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας

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Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας, εκκινούν την 1η Απριλίου 2024 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2029.

Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων, εκκινούν:

α) την 1η Απριλίου 2025 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2029, με έτος έναρξης το έτος εφαρμογής 2025,

β) την 1η Απριλίου 2026 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2029, με έτος έναρξης το έτος εφαρμογής 2026.

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων (με Α/Α 1 έως 5), εκκινούν την 1η Απριλίου 2026 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2029, με έτος έναρξης το έτος εφαρμογής 2026.

Νέες εντάξεις και διαγραφές

Σύμφωνα με την απόφαση στη δράση «Κομφούζιο» προστίθενται και εντάσσονται πέντε νέες πράξεις (νέοι δικαιούχοι) από το έτος εφαρμογής 2026, κατόπιν μεταβίβασης ήδη ενταγμένων εκμεταλλεύσεων δικαιούχων των οποίων τα υποβληθέντα αιτήματα αποδοχής μεταβίβασης (μερικής ή ολικής μεταβίβασης) εγκρίθηκαν μέσω του ΠΣ.

Επίσης, διαγράφονται 749 πράξεις (δικαιούχοι) από το έτος εφαρμογής 2026, λόγω ανάκλησης της ένταξης κατόπιν:

i. αιτημάτων διακοπής Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) του δικαιούχων μέσω του ΠΣ, τα οποία επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και αιτήματα διακοπής για λόγους ανωτέρας βίας τα οποία υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω του ΠΣ,

ii. αιτημάτων ολικής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων μεταβίβασης για λόγους ανωτέρας βίας, τα οποία υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω του ΠΣ,

iii. ανάκλησης ένταξης πράξεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) της δράσης, λόγω διαπίστωση σοβαρών αποκλίσεων σε σχέση με τους όρους ένταξης της πράξης.