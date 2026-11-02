Ερντογάν: Πρόταση συνεργασίας στη Νότια Κορέα για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Σινώπη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαφή πρόταση για συνεργασία με τη Νότια Κορέα στην κατασκευή του νέου πυρηνικού σταθμού στη Σινώπη, διατύπωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγιπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Yonhap.

Μιλώντας στο νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ενόψει της επίσκεψής του στη Σεούλ, ο Ταγιπ Ερντογάν είπε πως η Τουρκία μελετά τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους του έργου της Μαύρης Θάλασσας με την κρατική εταιρεία Korea Electric Power Corp και πως θα σταθμίσει τη χρηματοδότηση, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τα οφέλη για την τουρκική οικονομία πριν επιλέξει εταίρο για το πυρηνικό project.

O Ερντογάν, δήλωσε ακόμα ότι η επίσκεψη του έχει ως στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και την αναζωογόνηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Νότια Κορέα και η Τουρκία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ στην Τουρκία πέρυσι, όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu. Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας των αντιδραστήρων, της αξιολόγησης της τοποθεσίας, της αδειοδότησης, της χρηματοδότησης και των επιχειρηματικών μοντέλων.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία έχει από τότε διεξάγει εκτενείς προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας σε συνεργασία με την κρατική εταιρεία της Νότιας Κορέας Korea Electric Power Corp. (KEPCO) και συνεχίζει να αξιολογεί την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Erdoğan lands in South Korea for three-day visit as Ankara, Seoul explore more cooperation

https://t.co/T5L45DrmoK — Daily Sabah (@DailySabah) November 2, 2026

Συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

Πέρα από την πυρηνική ενέργεια, ο Ερντογάν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επέκταση της συνεργασίας στους τομείς των ημιαγωγών, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της άμυνας και άλλων προηγμένων τεχνολογιών.

«Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτές τις προοπτικές σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες μας και να ενισχύσουμε τις αμοιβαίες επενδύσεις», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε επίσης το ενδιαφέρον της Νότιας Κορέας για τον κινητήρα αεροσκαφών PD170 turbodiesel της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τεχνολογίες κινητήρων και ηλεκτρονικά συστήματα.

Ενθάρρυνε τις εταιρείες της Νότιας Κορέας να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην Τουρκία και να δημιουργήσουν στενότερες συνεργασίες με τουρκικές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της κοινής παραγωγής και της ανάπτυξης τεχνολογίας.

«Με την ισχυρή βιομηχανική της υποδομή, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και τη στρατηγική της θέση, η Τουρκία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τους Κορεάτες επενδυτές», δήλωσε ο Ερντογάν.