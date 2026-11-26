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Για τις εκπτώσεις της Black Friday και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στην αγορά, μίλησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης σημειώνοντας ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί ηλεκτρονικά 1.750 κωδικούς προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών κ.λπ. όχι μόνο στα φυσικά καταστήματα αλλά και στις αγορές μέσω διαδικτύου.

Οπως είπε ο κ Σπανάκης μιλώντας στο Σκάι , το 2026 η Αρχή πραγματοποίησε πάνω από 38.000 στοχευμένους ελέγχους για αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται σε 14 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας στην Αγορά είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή λειτουργεί με ξεκάθαρους και συγκεκριμένους κανόνες, ενώ υπενθύμισε ότι το 2019 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός.

Ακόμα ο κ Σπανάκης αναφέρθηκε στα προγράμματα που αφορούν στις μειώσεις τιμών, ενόψει της εορταστικής περιόδου, και ειδικότερα το πρόγραμμα «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» , με περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων και εκπτώσεις μέχρι 25% και ταυτόχρονα το πρόγραμμα Μείωσης Τιμών, που ήδη τρέχει, με 1.140 κωδικούς και μέση έκπτωση 7,1%.

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι 180.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν vouchers, αξίας έως 1.000€, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λαϊκή αγορά κ.α.) που θα έχουν εγγραφεί στη σχετική πλατφόρμα.

Η χρήση αυτών των vouchers, συνεπάγεται τζίρο 130 εκατομμυρίων ευρώ για τον φετινό Δεκέμβριο και συνολικά 350 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029.