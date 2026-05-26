Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Το γάντι στην κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της METRO και αντιπρόεδρος της ΕΣΕ (Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας), Αριστοτέλης Παντελιάδης για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ αλλά και την απουσία διαλόγου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές των προϊόντων σηκώνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι έλεγχοι στην αγορά

Πηγές του υπουργείου μιλώντας στον ΟΤ επισημαίνουν πως οι δηλώσεις του κ. Παντελιάδη «είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα» και τονίζουν πως ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς.

«Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης για τις αιχμές που άφησε ο κ. Παντελιάδης για την απουσία διαλόγου

Το ραντεβού με τον Διαμαντή Μασούτη

Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι «στο πλαίσιο αυτό αύριο έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. «Προφανώς ο κ .Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παντελιάδης μιλώντας πριν από λίγο σε δημοσιογράφους αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των μέτρων, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και ότι οι εγχώριες πολιτικές δεν μπορούν να εξουδετερώσουν εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις.

«Κανένα μέτρο εντός Ελλάδας δεν μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου του κλάδου των σούπερ μάρκετ με το υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν έχουν καμία επαφή.

Παντελιάδης: Καμία ανατίμηση από προμηθευτές

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στις πληθωριστικές πιέσεις που αναπτύσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων στα ράφια, τονίζοντας πάντως πως μέχρι στιγμής οι προμηθευτές δεν έχουν αποστείλει τιμοκαταλόγους με νέες αυξημένες τιμές.

Σημείωσε πως οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο επεσήμανε ότι εάν συνεχισθεί η πολεμική σύγκρουση τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις και ενδέχεται να επιμείνουν για μερικούς ακόμη μήνες.