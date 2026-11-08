Ακρίβεια: Κόντρα ΕΛ.Α.Σ – Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμές

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Αντιπαράθεση ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, πυροδότησαν οι αναφορές της στις ανατιμήσεις βασικών αγαθών και στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης κατηγορούν την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ για ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις αυξήσεις τιμών από το 2019, αντιπαραθέτοντας διαφορετικά ποσοστά για το γάλα, το ελαιόλαδο και τον καφέ. Από την πλευρά της, η κα. Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις των αποδοχών δεν έχουν αποκαταστήσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης

«Με τα ψέματα της ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια», αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΑΝ, οι οποίοι συνδέουν την άνοδο των τιμών με την πανδημία και τους δύο πολέμους, αμφισβητώντας όμως το ύψος των ανατιμήσεων που αποδίδουν στην εκπρόσωπο του κόμματος.

«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή… ΕΛΑΣ», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2019 με τον Σεπτέμβριο 2026, η αύξηση της τιμής του γάλακτος είναι 23% και όχι 58%, του ελαιολάδου 30% και όχι 111%, ενώ του καφέ 43% και όχι 73%.

Παράλληλα, το υπουργείο αντιπαραθέτει την αύξηση του κατώτατου μισθού, υποστηρίζοντας ότι την ίδια περίοδο έχει ενισχυθεί κατά 40%. Προσθέτει ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών.

Η κριτική Κουφονικολάκου

Είχε προηγηθεί η εβδομαδιαία ανασκόπηση της Θεώνης Κουφονικολάκου, με αιχμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις αποδοχές και την ανεργία, καθώς και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Ειδικότερα, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μέσα από την «ψύχραιμη» ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε τη δική της απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι στα 7 χρόνια της κυβέρνησης ΝΔ οι καθαρές αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 42,3%, ενώ η ανεργία μειώθηκε περίπου κατά 10 μονάδες.

Παράλληλα, απάντησε και στα όσα ανέφερε σε τηλεοπτικό σταθμό ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη στεγαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι το 2018 αγοράστηκαν 79.000 ακίνητα, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός έφτασε στις 145.000.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Theoni Koufonikolakou (@theonikoufonik)

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί μισθοί δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 και ότι οι ανατιμήσεις έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις των αποδοχών.

Η κριτική της επεκτάθηκε στις συνθήκες εργασίας, στην οικονομική δυσκολία των νοικοκυριών και στο κόστος στέγασης, αμφισβητώντας την εικόνα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου που παρουσιάζουν κυβερνητικά στελέχη.