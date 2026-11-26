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Μια επιχείρηση που θέλει να εκσυγχρονίσει την παραγωγή της πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό, να βρει το κατάλληλο προσωπικό και να οργανώσει τη δουλειά της ώστε η επένδυση να αποδώσει. Σε αυτή την αλληλουχία συμπυκνώνεται ένα από τα βασικά στοιχήματα της ελληνικής οικονομίας. Πώς θα περάσει από την αύξηση του ΑΕΠ σε μια ανάπτυξη που στηρίζεται σε πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και μπορεί να στηρίξει υψηλότερες αμοιβές;

Το ερώτημα συνδέει τρεις συζητήσεις του επερχόμενου 8ου OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», το οποίο θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο. Ο Νίκος Βέττας και ο Παναγιώτης Πετράκης εξετάζουν τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, ο Γκίκας Χαρδούβελης και ο Δημήτριος Τσομώκος συζητούν για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την πιστοληπτική αξιολόγηση, ενώ ο Χρήστος Ιωάννου, η Ζαφείρα Καστρινάκη και ο Γιάννης Μπρατάκος συναντώνται στη συζήτηση για την παραγωγικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Τι μένει όταν υποχωρεί η ζήτηση

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του ΟΠΑ Νίκος Βέττας και ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης ανοίγουν τη συζήτηση για το πώς μπορεί η Ελλάδα να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων. Η ανθεκτικότητα έχει εδώ συγκεκριμένο οικονομικό περιεχόμενο. Μια επιχείρηση με περισσότερες αγορές για τα προϊόντα της και καλύτερο έλεγχο του κόστους της έχει περισσότερα περιθώρια να απορροφήσει μια πτώση της ζήτησης ή μια αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες. Το ζητούμενο είναι πόσες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και τι τις εμποδίζει σήμερα.

Από την πιστοληπτική αξιολόγηση στο επιχειρηματικό δάνειο

Ο Δημήτριος Τσομώκος, νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο Γκίκας Χαρδούβελης, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, βάζουν στη συζήτηση το κόστος του χρήματος και την προοπτική αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα «Α». Μια καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση μπορεί να βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης. Για μια μικρότερη επιχείρηση, όμως, η επενδυτική απόφαση κρίνεται στο επιτόκιο που τελικά θα της προσφερθεί, στις εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν και στο αν τα αναμενόμενα έσοδα δικαιολογούν το κόστος. Εκεί φαίνεται πόσο από τη βελτίωση της εικόνας της χώρας περνά στην πραγματική οικονομία.

Το τεστ της παραγωγικότητας μέσα στην επιχείρηση

Στη συζήτηση για την παραγωγικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα, η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφείρα Καστρινάκη, ο οικονομολόγος Χρήστος Ιωάννου και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος φέρνουν στο ίδιο τραπέζι τρεις πλευρές του ίδιου προβλήματος. Από την πλευρά της οικονομικής πολιτικής, το ερώτημα είναι ποια κίνητρα μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις με διατηρήσιμο αποτέλεσμα. Από την πλευρά της εργασίας, το πώς συνδυάζονται οι δεξιότητες, η οργάνωση και οι αμοιβές ώστε ο νέος εξοπλισμός ή η τεχνολογία να αποδώσουν. Ενώ, από την πλευρά της επιχείρησης, ζητούμενο αποτελεί το τι χρειάζεται για να μεγαλώσει, να οργανώσει καλύτερα την παραγωγή της και να διεκδικήσει μερίδιο σε νέες αγορές.