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Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, αναφέρει στην νέα στρατηγική της για τις αγορές και τις οικονομίες η Alpha Bank. Οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν σημαντικό πυλώνα στήριξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και έχουν μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον στόχο των Κεντρικών Τραπεζών και η μεγαλύτερη του αναμενομένου διάρκεια της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει το ενδεχόμενο δευτερογενών πληθωριστικών επιπτώσεων.

Η οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει ανθεκτικότητα, με τις νέες θέσεις εργασίας να ενισχύονται τον Οκτώβριο και τον τομέα μεταποίησης να παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση. Επίσης, η οικονομία των ΗΠΑ υποστηρίζεται από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αν και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο , ενδέχεται να περιορίσει μερικώς τη δυναμική της οικονομίας, καθώς μειώνεται η πιθανότητα εφαρμογής πρόσθετων φορολογικών μειώσεων και χαλάρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου.

Η οικονομία της Ευρωζώνης επιβαρύνεται από τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τον επίμονο πληθωρισμό. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελούν οι εντεινόμενες δημοσιονομικές ανησυχίες, ιδιαίτερα στη Γαλλία . Τέλος, η οικονομία της Κίνας, εμφανίζει ενδείξεις σταδιακής βελτίωσης, κυρίως λόγω ενίσχυσης των εξαγωγών και ανθεκτικότητας της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση παραμένει αδύναμη. Οι ανησυχίες γύρω από την αποδοτικότητα των δαπανών για ΑΙ αναδιαμορφώνουν τις οικονομίες και τις αγορές. Οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα για την παγκόσμια οικονομία και την πορεία των αγορών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ταχύτητα αύξησης των δαπανών προς την ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν υψηλότερα έσοδα και διατηρήσιμη κερδοφορία.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης, το γεγονός ότι για ορισμένες εταιρείες η χρηματοδότηση των δαπανών σε ΑΙ θα γίνει με χρήση δανεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα πιστωτικά περιθώρια και οι αγορές να είναι περισσότερο ευάλωτες σε μη ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα και σε πιθανές αναθεωρήσεις επενδυτικών σχεδίων.

Η στρατηγική

Βραχυχρόνια, διατηρεί ουδέτερη επενδυτική προσέγγιση για τις αγορές, κυρίως λόγω των ανησυχιών γύρω από το ΑΙ και του επίμονου πληθωρισμού. Οι μετοχικές αγορές παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα προσφάτως, κυρίως λόγω μετατόπισης του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκτός τεχνολογίας.

Η ανθεκτική παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας υποστηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ξανά επεισόδια κατοχύρωσης κερδών, καθώς τα περισσότερα θετικά νέα έχουν ενσωματωθεί στις τιμές.

Ουδέτερη στάση σε μετοχές με έμφαση σε εταιρείες που διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και υψηλές ταμειακές ροές. Παραμένει η προτίμηση σε αναδυόμενες αγορές και στους κλάδους βιομηχανίας, υγείας και χρηματοοικονομικών.

Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω εισροών κεφαλαίων που προκλήθηκαν από την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος . Ωστόσο, οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη δημοσιονομική κατάσταση ορισμένων χωρών συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα ομόλογα προσφέρουν ελκυστικό εισόδημα. Στα εταιρικά ομόλογα παραμένει η προτίμηση σε τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις προσφέρουν διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αστάθειας.

Oι συστάσεις

Ειδικότερα οι συστάσεις της Alpha Bank για επιμέρους κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είναι οι εξής:

Μετοχές: Διατηρεί ουδέτερη στάθμιση. Στις ΗΠΑ, για συμμετοχή στη διεύρυνση της κερδοφορίας, προκρίνει ισοσταθμισμένες στρατηγικές, όπως ο S&P 500 Equal Weight, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% του δείκτη. Προκρίνει εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, διατηρήσιμη κερδοφορία και σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές, ικανές να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους χωρίς σημαντική αύξηση του δανεισμού τους.

Στην Ευρώπη (ουδέτερη στάθμιση), η αύξηση των κερδών εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε στο 25% το γ΄ τρίμηνο, περιορίζοντας τη διαφορά έναντι των ΗΠΑ, αλλά στηρίζεται κυρίως στον κλάδο ενέργειας. Η άνοδος των αποδόσεων στη λήξη και η πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις αποτιμήσεις. Η χαμηλότερη τεχνολογική έκθεση προσφέρει προσωρινά διαφοροποίηση. Μια διατηρήσιμη αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, ως αποτέλεσμα συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ευρωπαϊκή μετοχική αγορά.

Στην Ιαπωνία διατηρεί ουδέτερη στάθμιση, λόγω της μεταβλητότητας του γιεν και της προοπτικής νομισματικής σύσφιξης, ενώ στις αναδυόμενες αγορές διατηρεί υπέρβαρη στάθμιση, λόγω ελκυστικών αποτιμήσεων και ανοδικών αναθεωρήσεων κερδοφορίας. Ωστόσο, περιορίζει ελαφρώς την έκθεσή της έως το τέλος του έτους, καθώς η υψηλή συγκέντρωση σε εταιρείες ημιαγωγών αυξάνει τον κίνδυνο κατοχύρωσης κερδών, εν αναμονή μεγαλύτερης ορατότητας για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ελληνικό χρηματιστήριο: Η Alpha Bank, παραμένει θετικοί για την ελληνική αγορά, στηριζόμενοι στις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη θετική εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας.

Ομόλογα: Διατηρεί την υπόβαρη στάση στα κρατικά ομόλογα, καθώς η πρόσφατη ενίσχυσή τους οφείλεται κυρίως στην αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου, χωρίς να έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τα επιβαρύνουν. Παράγοντα κινδύνου αποτελούν οι δημοσιονομικές εξελίξεις στη Γαλλία. Ελκυστικό στο κοντινό και μεσαίο τμήμα της καμπύλης, καθώς και τα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Διατηρούμε την ουδέτερη στάση στα ομόλογα IG και HY κυρίως λόγω του ικανοποιητικού εσόδου.

Η διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων σε αμφότερες τις κατηγορίες δεν θεωρείται υπερβολική, ενώ οι εισροές που εμφανίζει η κατηγορία και η απουσία πιστωτικών γεγονότων ωφελούν την κατηγορία. Παραμένει ο προβληματισμός για τις αυξημένες εκδόσεις για επενδύσεις στο AI. Θετικοί έναντι των ομολόγων αναδυόμενων αγορών λόγω ισχυρών θεμελιωδών για τα επίπεδα της κατηγορίας.

Εναλλακτικές επενδύσεις: Ουδέτερη στάθμιση για το πετρέλαιο. Η αβεβαιότητα ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων δικαιολογεί επιφυλακτική στάση. Σε περίπτωση συμφωνίας, αναμένει την τιμή να υποχωρήσει. Για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο χρυσός δύναται να λειτουργήσει ως μέσο διαφοροποίησης. Η ενίσχυση των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά μεγέθη και τυχόν αντιπαραθέσεις μεταξύ του Κογκρέσου και της κυβέρνησης Trump ενδέχεται να ωφελήσουν τον χρυσό. Ουδέτερη στάση για τα βασικά μέταλλα και στις εναλλακτικές στρατηγικές (Hedge Funds).

Ρευστότητα: Υπέρβαρη στάθμιση στη ρευστότητα.