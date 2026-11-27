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Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές στη Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να κλείσουν μια ταραχώδη, συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών.

Οι κύριοι δείκτες αναφοράς των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 591 μονάδων, ή 1,18%. Ο S&P 500 αυξήθηκε 1,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 2,31%. Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν εν μέσω μιας ασταθούς εβδομάδας, κατά τη διάρκεια ενός ακόμη πιο ασταθούς μήνα.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στήριξαν την ανάκαμψη. Τα μέλη των «Magnificent Seven», η Meta Platforms και η Amazon σημείωσαν άνοδο 3% και 4% αντίστοιχα, ενώ η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών Broadcom αυξήθηκε σχεδόν 4%. Η μετοχή του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Anthropic σημείωσε άνοδο σχεδόν 11%.

Οι κύριοι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηρίων κατέγραψαν ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. Τόσο ο Dow όσο και ο S&P 500 σημείωσαν άνοδο άνω του 5%. Ο πρώτος κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ ο δεύτερος σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα του από τον Απρίλιο του 2025. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 6%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος του από τον Απρίλιο.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επανένταξη του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, μια κίνηση που οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο 31% κατά τη συνεδρίαση της0 Δευτέρας και ώθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώσουν τις καλύτερες ημέρες τους από τον Απρίλιο του 2025. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο άνω των 1.400 μονάδων, ή περίπου 3%.

Από τότε, ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν δεχτεί πιέσεις, καθώς η Nvidia και άλλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν χάσει μέρος των κερδών της Δευτέρας.

Πριν από την αποχώρηση του Χουάνγκ νωρίτερα αυτό το μήνα, το κλίμα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ήδη απαισιόδοξο, με τους επενδυτές να εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, τα σημάδια επιβράδυνσης στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, που οδήγησαν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων.

Ανοδικά η τεχνητή νοημοσύνη

Ωστόσο, ο Ben Fulton της WEBs Investments πιστεύει ότι οι φόβοι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από εκείνους που αφορούν τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, είναι «λίγο υπερβολικοί», σημειώνοντας ότι ο «μεγαλύτερος κίνδυνος» είναι το αν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν «να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη που χρειάζονται». Ταυτόχρονα, δεν πιστεύει ότι οι επενδυτές μπορούν «να αντέξουν οικονομικά να μείνουν εκτός της ιστορίας της τεχνητής νοημοσύνης».

«Αυτή τη στιγμή, ο κίνδυνος φαίνεται να κλίνει προς την ανοδική κατεύθυνση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος. «Δεν είναι σκόπιμο να διατηρεί κανείς αρνητική θέση σε αυτή την αγορά, τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης».

Βεβαίως, άλλοι πιστεύουν ότι, ενώ υπάρχουν μακροπρόθεσμες ανησυχίες σχετικά με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόσφατη πτώση της αγοράς οφείλεται περισσότερο στην προοπτική αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών για πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Να σημειωθεί ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή έκλεισε τρεις ώρες νωρίτερα.