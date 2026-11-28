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Με ζητούμενο την ευελιξία και τη διαχείριση του ανταγωνισμού, έκαναν τα πρώτα smart lockers την εμφάνισή τους το 2021 στην ελληνική αγορά. Οι «έξυπνες» θυρίδες έγιναν δεκτές με σκεπτικισμό καθώς δεν ήταν κατανοητό πώς θα μπορούσε να διακινηθεί ένας μεγάλος όγκος πακέτων.

Η πρότερη εμπειρία της πανδημίας ωστόσο τη διετία 2020-2021, όταν και το ηλεκτρονικό εμπόριο άνθισε και η ζήτηση για αποστολές δεμάτων χτύπησε «κόκκινο» με τις ουρές να σχηματίζονται έξω από τα καταστήματα των παραδοσιακών εταιρειών ταχυμεταφορών, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για εταιρείες όπως η Box Now, η Skroutz, η ACS αλλά και τα ΕΛΤΑ να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι πράσινες θυρίδες της BOX NOW

Σε 650.000 θυρίδες και 100 εκατ. δέματα το 2027 συνολικά στοχεύει ο όμιλος της BOX NOW, «τρέχοντας» ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 18 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, με περισσότερο από το μισό ποσό να κατευθύνεται στην Ελλάδα.

Η ελληνική αγορά αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της BOX NOW. Σήμερα η BOX NOW καλύπτει πληθυσμιακά το 92% και γεωγραφικά το 81% της χώρας, επιδιώκει να περιορίσει τη μέση απόσταση του καταναλωτή από το πλησιέστερο locker από 700 μέτρα σε λιγότερα από 500 μέτρα το 2027, συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου της ευρύτερα στην νησιωτική Ελλάδα, όπως σε Τήνο, Σύρο και Μύκονο και άλλες νησιωτικές περιοχές.

Ήδη αυτή την στιγμή, το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί στην Ελλάδα περίπου 270.000 θυρίδες σε 2.500 σημεία, με στόχο τις 300.000 έως το τέλος του 2026 και τις 400.000 μέχρι το τέλος του 2027. Την ίδια στιγμή τα καταστήματα με θυρίδες BOX NOW έχουν φτάσει τα 500, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 8.000 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και η ανάπτυξη νέου, πλήρως αυτοματοποιημένου hub στον Ασπρόπυργο, άνω των 10.000 τ.μ., που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

Το last-mile

Τα Skroutz Points δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 από τη Skroutz, με στόχο να λύσουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις παραδόσεις και της υποχρεωτικής αναμονής των καταναλωτών στο σπίτι για το courier.

Όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ηλεκτρονικές αγορές εκτοξεύτηκαν, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδοσιακές εταιρείες ταχυμεταφορών. Η Skroutz δημιούργησε τη δική της μεταφορική Skroutz Last Mile και επένδυσε στα αυτόματα σημεία παραλαβής (smart lockers) για να ελέγχει πλήρως την αλυσίδα παράδοσης.

Τα lockers έδωσαν τη δυνατότητα στους αγοραστές να παραλαμβάνουν (και αργότερα να επιστρέφουν) τα δέματά τους 24 ώρες το 24ωρο, όποτε τους εξυπηρετεί, χωρίς να εξαρτώνται από το ωράριο του διανομέα.

Σήμερα το δίκτυο Skroutz Point αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του last-mile της Skroutz, διεκπεραιώνοντας ήδη πάνω από το 40% των αποστολών της πλατφόρμας και στοχεύοντας να ξεπεράσει τις 110.000 «έξυπνες» θυρίδες έως τις αρχές του 2027, μετά και την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της πλατφόρμας από την Blackstone τον Ιούλιο.

Η ACS

Τα ACS Smartpoint Lockers δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν επίσημα το 2022 για να προσφέρουν παραλαβή και αποστολή δεμάτων όλο το 24ωρο.

Οι βασικοί λόγοι που ένας από τους βασικότερους παίκτες ταχυμεταφορών επεκτάθηκε στα smart lockers ήταν η ευελιξία στον χρήστη, καθώς η παραλαβή δεμάτων με PIN και POS για κάρτες όποτε βολεύει τον παραλήπτη.

Παράλληλα, ενισχύθηκε το last mile της εταιρείας με στόχο τη μείωση των άκαρπων προσπαθειών παράδοσης κατ’ οίκον και ταχύτερη εξυπηρέτηση σε περιόδους αιχμής, ενώ ενισχύεται η βιωσιμότητα με λιγότερες διαδρομές διανομής μέσα στις πόλεις και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.