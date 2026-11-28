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Υπερδιπλάσιο είναι το ποσοστό όσων αγοράζουν από το διαδίκτυο σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, ενώ πάνω από το 70% των ερωτώμενων διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες για την καθημερινότητά τους.
Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις χρησιμοποιεί έξυπνες συσκευές.
Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς έχει αλλάξει η εικόνα την τελευταία δεκαετία και ποια είναι η χρήση των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη;
Άνοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Πιο ειδικά, το 70% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών πραγματοποίησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αγόρασαν μέσω του διαδικτύου αγαθά ή υπηρεσίες για προσωπική χρήση, όπως αναφέρει η πρόσφατη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2026.
Οριακή άνοδος της τάξης του 0,8% σημειώθηκε σε σχέση με το 2025 (69,2%), επιβεβαιώνοντας την γενικά ανοδική πορεία. Μάλιστα πριν δέκα χρόνια το εν λόγω ποσοστό ήταν περίπου το μισό (32,8%).
Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες το AI
Σύμφωνα με την έρευνα, τo 60,2% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών έκανε χρήση κάποιων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
Μάλιστα, το 96,9% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία AI το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 38,1% για επαγγελματικούς λόγους και το 24,1% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ήπανεπιστήμιο).
Από το υπόλοιπο 39,8% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων AI, το 58,4% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 8,5% δεν γνώριζε την ύπαρξή της. Υπήρξε και ένα 25,2% που δεν γνώριζε πώς να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Σχεδόν ένας στους δύο αμφισβητεί όσα διαβάζει στο διαδίκτυο
Το 74,9% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του έτους, το 48,1% θεώρησε αναληθή ή αμφισβητήσιμα όσα είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες πληροφορίες, video, φωτογραφίες.
Από αυτά τα άτομα, το 39,9% έλεγξε κατά πόσον αυτό ήταν αληθινό και εξ’ αυτών:
- Το 86,9% έκανε έλεγχο των πηγών των πληροφοριών ή του περιεχομένου ή βρήκε άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο,
- Το 27,4% ακολούθησε ή συμμετείχε σε συζητήσεις στο διαδίκτυο και,
- Το 40,4% συζήτησε με άλλους ή έψαξε σε άλλες πηγές εκτός διαδικτύου.
Χρήση έξυπνων συσκεύων
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ένα 31,6%, ηλικίας 16-74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026, χρησιμοποιούν τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα και ειδικότερα:
- Το 19,2% κάποιου συστήματος συναγερμού, ανιχνευτή καπνού, κάμερας ασφαλείας, κλειδαριάς
πόρτας κ.ά., για την ασφάλεια της κατοικίας τους,
- Το 12,5% θερμοστάτη, λαμπτήρων, μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος / φυσικού αερίου, plug-ins κ.ά., για την ενεργειακή διαχείριση της κατοικίας τους,
- Τo 11,7% συνδεδεμένων στο διαδίκτυο οικιακών συσκευών, όπως ηλεκτρική σκούπα-ρομπότ, ψυγείο, φούρνο, καφετιέρα και,
- Τo 7,8% εικονικού βοηθού με τη μορφή έξυπνης φωνητικής βοήθειας ή εφαρμογής.
- Το υπόλοιπο 68,4% των ερευνηθέντων δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία από τις παραπάνω συσκευές ή συστήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, με 5,2% να δηλώνει άγνοια της ύπαρξης τους. Εξ αυτών, σε ποσοστά 62,8% αναφέρουν ότι δεν τις χρειάζονται και 28,7% τις απορρίπτουν λόγω υψηλού κόστους.