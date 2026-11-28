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Υπερδιπλάσιο είναι το ποσοστό όσων αγοράζουν από το διαδίκτυο σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, ενώ πάνω από το 70% των ερωτώμενων διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες για την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις χρησιμοποιεί έξυπνες συσκευές.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς έχει αλλάξει η εικόνα την τελευταία δεκαετία και ποια είναι η χρήση των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη;

Άνοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Πιο ειδικά, το 70% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών πραγματοποίησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αγόρασαν μέσω του διαδικτύου αγαθά ή υπηρεσίες για προσωπική χρήση, όπως αναφέρει η πρόσφατη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2026.

Οριακή άνοδος της τάξης του 0,8% σημειώθηκε σε σχέση με το 2025 (69,2%), επιβεβαιώνοντας την γενικά ανοδική πορεία. Μάλιστα πριν δέκα χρόνια το εν λόγω ποσοστό ήταν περίπου το μισό (32,8%).

Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες το AI

Σύμφωνα με την έρευνα, τo 60,2% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών έκανε χρήση κάποιων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

Μάλιστα, το 96,9% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία AI το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 38,1% για επαγγελματικούς λόγους και το 24,1% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ήπανεπιστήμιο).

Από το υπόλοιπο 39,8% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων AI, το 58,4% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 8,5% δεν γνώριζε την ύπαρξή της. Υπήρξε και ένα 25,2% που δεν γνώριζε πώς να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδόν ένας στους δύο αμφισβητεί όσα διαβάζει στο διαδίκτυο

Το 74,9% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του έτους, το 48,1% θεώρησε αναληθή ή αμφισβητήσιμα όσα είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες πληροφορίες, video, φωτογραφίες.

Από αυτά τα άτομα, το 39,9% έλεγξε κατά πόσον αυτό ήταν αληθινό και εξ’ αυτών:

Το 86,9% έκανε έλεγχο των πηγών των πληροφοριών ή του περιεχομένου ή βρήκε άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο,

Το 27,4% ακολούθησε ή συμμετείχε σε συζητήσεις στο διαδίκτυο και,

Το 40,4% συζήτησε με άλλους ή έψαξε σε άλλες πηγές εκτός διαδικτύου.

Χρήση έξυπνων συσκεύων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ένα 31,6%, ηλικίας 16-74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026, χρησιμοποιούν τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα και ειδικότερα: