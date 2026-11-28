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Πλήθος προκλήσεων αλλά και ευκαιριών έχει μπροστά της η ελληνική βιομηχανία, αφού η σταδιακή δημογραφική συρρίκνωση, η αυξανόμενη χρήση της AI από τους καταναλωτές και τα πιεσμένα εισοδήματα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για το μέλλον της κατανάλωσης.

Αφενός, οι επιχειρήσεις έχουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση ενός ισχυρού brand και τη συγκράτηση των τιμών, ώστε οι καταναλωτές να μην… διολισθήσουν στην ιδιωτική ετικέτα.

Από την άλλη, το επιχειρείν απαντάει. Με ανθεκτικότητα, στοχευμένες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, στη «γνωριμία» με τον πελάτη και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με αφορμή το νέο, απαιτητικό τοπίο στην κατανάλωση, οι Svetoslav AtanasovGeneral Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, η Μαίρη Χατζάκου, Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ και ο Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος του ομίλου Fourlis θα μιλήσουν στο 8ο OT FORUM, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr., για τη σημασία των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις «κρυμμένες» υπεραξίες και το δίκτυο διανομής.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

OT FORUM: Εξωστρέφεια και προσαρμογή στο προσκήνιο

Για τη ΜΕΒΓΑΛ, το άνοιγμα στη διεθνή αγορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future» της ΜΕΒΓΑΛ, το οποίο αφορά στην κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας γιαουρτιού και χυμών. Σκοπός της επένδυσης είναι η αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Καίρια είναι και η ικανότητα προσαρμογής και αλλαγής απέναντι σε κρίσεις, φυσικές καταστροφές και οικονομικές υφέσεις.

«Έχουμε προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς, έχοντας, φυσικά, περάσει από δύσκολες στιγμές, προφανώς. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής, ειδικά τώρα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, νομίζω ότι είναι μάλλον το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», τονίζει ο Βασίλης Φουρλής.

Την ίδια ώρα, η Coca-Cola HBC ολοκλήρωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa. Με την προσθήκη 14 αγορών, η Coca-Cola HBC διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Αφρική, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο και εξυπηρετώντας περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της.