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Μια αρκετά διαφορετική εικόνα από εκείνη που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δίνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων. Η καθαρή κερδοφορία των εταιρειών που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει τα μεγέθη τους προσεγγίζει τα 9,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 32% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πίσω όμως από αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ πρόσθετων κερδών προέρχονται από δύο μόλις εισηγμένες, τη Motor Oil και τη Helleniq Energy.

Από τις 37 εισηγμένες που έχουν δημοσιοποιήσει τις επιδόσεις τους, οι 27 εμφανίζουν βελτίωση των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με αρκετές εξ αυτών να καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς αύξησης των κερδών τους.

Συνολικά, τα έσοδα των εισηγμένων του δείγματος, εξαιρουμένων των ναυτιλιακών εταιρειών που δημοσιεύουν αποτελέσματα σε δολάρια, ανέρχονται σε 83,42 δισ. ευρώ, έναντι 70,81 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,82%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 11,02 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 27%, ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 2,32 δισ. ευρώ.

Η μεγάλη διαφορά των διυλιστηρίων

Περισσότερα από 2,4 δισ. ευρώ καθαρών κερδών έχουν συγκεντρώσει στο εννεάμηνο του 2026 η Motor Oil και η Helleniq Energy, έναντι μόλις 825 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για μια αύξηση σχεδόν 1,6 δισ. ευρώ, η οποία έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα της συνολικής κερδοφορίας των εισηγμένων.

Η Motor Oil εμφανίζει καθαρά κέρδη 1,22 δισ. ευρώ, έναντι 512 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα EBITDA να έχουν υπερδιπλασιαστεί, στα 1,82 δισ. ευρώ από 843 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Helleniq Energy, η οποία εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 313 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ.

Οι δύο όμιλοι αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής καθαρής κερδοφορίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή τους και στην αύξηση των λειτουργικών κερδών. Από τα περίπου 2,35 δισ. ευρώ πρόσθετων EBITDA που εμφανίζουν οι εισηγμένες, τα 2,1 δισ. ευρώ προέρχονται από τα δύο διυλιστήρια.

Στα 4,45 δισ. ευρώ τα κέρδη των τραπεζών

Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής καθαρής κερδοφορίας των εισηγμένων εξακολουθεί να προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, με τις επτά τράπεζες να εμφανίζουν κέρδη 4,45 δισ. ευρώ, έναντι 4,05 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά περίπου 10%.

Μάλιστα, το σύνολο των τραπεζών εμφανίζει βελτίωση τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και της καθαρής κερδοφορίας, αν και με αρκετά διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των τραπεζών με καθαρά κέρδη 1,209 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,27%, ενώ μια ανάσα από το 1 δισ. ευρώ βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, με κέρδη 996 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς με 893 εκατ. ευρώ και αύξηση 8,9% και η Alpha Bank με 766,1 εκατ. ευρώ και αύξηση 8,41%.

Αξιοσημείωτες είναι και οι επιδόσεις των μικρότερων τραπεζών. Η Optima bank εμφανίζει αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 33,79%, στα 165,1 εκατ. ευρώ, ενώ η CrediaBank έχει σχεδόν τετραπλασιάσει τα καθαρά κέρδη της, στα 37,4 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η Τράπεζα Κύπρου εμφάνισε κέρδη 383 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5%.

Η εικόνα πέρα από τους δύο μεγάλους κλάδους

Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι όμως η εικόνα που προκύπτει εάν αφαιρεθούν οι τράπεζες και τα δύο διυλιστήρια. Ο κύκλος εργασιών των υπόλοιπων εισηγμένων εμφανίζει αύξηση κατά 11%, η καθαρή κερδοφορία ενισχύεται κατά 13,43%, ενώ τα EBITDA σημειώνουν σαφώς μικρότερη άνοδο, της τάξεως του 3,3%.

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές εισηγμένες που κατάφεραν να συνδυάσουν την αύξηση του κύκλου εργασιών με ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των κερδών τους, με τη βιομηχανία και τις υποδομές να ξεχωρίζουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα σχεδόν 80% υψηλότερα καθαρά κέρδη που εμφάνισε στο εννεάμηνο η ElvalHalcor, στα 168,3 εκατ. ευρώ από 93,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τον κύκλο εργασιών της να ενισχύεται κατά 21,2%, στα 3,32 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της Cenergy Holdings, η οποία εμφάνισε βελτίωση σε όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 15,32%, στα 1,78 δισ. ευρώ, τα EBITDA κατά 21,34%, στα 316,4 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 26,18%, στα 186,4 εκατ. ευρώ.

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 20%, στα 3,45 δισ. ευρώ, συνοδεύτηκε από ενίσχυση των EBITDA κατά 23,6% και της καθαρής κερδοφορίας κατά 61,26%, στα 171,9 εκατ. ευρώ.

Από τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, η ΔΕΗ κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη κατά 40,83%, στα 476 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 7,27 δισ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η Titan εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων κατά 8,78%, στα 2,19 δισ. ευρώ, και της καθαρής κερδοφορίας κατά 8,67%, στα 242 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 1,71%.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε και η Metlen, κατά 21,45%, στα 6,21 δισ. ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC εμφάνισε έσοδα 9,73 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,38%.

Αυτές που ξεχώρισαν στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αρκετές από τις υψηλότερες αυξήσεις της κερδοφορίας εντοπίζονται σε εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες, παρά την περιορισμένη συμμετοχή τους στα συνολικά μεγέθη της αγοράς, εμφανίζουν σημαντική βελτίωση των επιδόσεών τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρι Κρι, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 21,7%, στα 316 εκατ. ευρώ, των EBITDA κατά 36,33% και των καθαρών κερδών κατά 48,68%, στα 46,3 εκατ. ευρώ.

Η Quest Holdings εμφάνισε καθαρά κέρδη 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,61%, με τις πωλήσεις της να ξεπερνούν τα 1,12 δισ. ευρώ. Η Ideal Holdings αύξησε την καθαρή της κερδοφορία κατά 32,32%, στα 21,7 εκατ. ευρώ, και τον κύκλο εργασιών της κατά 12,55%.

Στη Lavipharm η αύξηση των πωλήσεων κατά 32,4% συνοδεύτηκε από ενίσχυση των καθαρών κερδών κατά 56,42%, ενώ η Revoil υπερδιπλασίασε τα καθαρά της κέρδη, στα 3,8 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Παπουτσάνη, ο οποίος, παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 7,34%, εμφάνισε αύξηση των EBITDA κατά 11,39% και της καθαρής κερδοφορίας κατά 9,07%.

Στον χώρο των ακινήτων, η Trade Estates εμφάνισε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 50,38%, στα 29,1 εκατ. ευρώ, ενώ η Premia Properties αύξησε τα EBITDA κατά 38,37%, με την καθαρή κερδοφορία της να παραμένει σχεδόν σταθερή.

Οι διαφορετικές ταχύτητες

Δεν ήταν, πάντως, θετική για όλες τις εισηγμένες η εικόνα του εννεαμήνου. Στην Aegean, παρά την αύξηση των εσόδων κατά 4,35%, κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 32%, στα 100,6 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να παραμένουν κοντά στα περυσινά επίπεδα.

Μειωμένα κατά 6,62%, στα 173,5 εκατ. ευρώ, ήταν και τα καθαρά κέρδη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ στον ΟΛΠ η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8,17% συνοδεύτηκε από υποχώρηση των EBITDA κατά 16,94% και των καθαρών κερδών κατά 21,55%.

Στη Fourlis, η αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% δεν αποτυπώθηκε στην κερδοφορία, με τα EBITDA να υποχωρούν κατά 10,61% και τα καθαρά κέρδη να περιορίζονται στα 1,9 εκατ. ευρώ, από 9,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η Lamda Development πέρασε σε ζημιές 60,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 116,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Bally’s Intralot εμφάνισε ζημιές 40,9 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων και των EBITDA της.

Στον αντίποδα, η Allwyn εμφάνισε καθαρά κέρδη 227 εκατ. ευρώ, έναντι 361 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά την υποχώρηση των EBITDA κατά 16,13%.

Η εικόνα της ναυτιλίας

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση των ναυτιλιακών εταιρειών που δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη σε δολάρια.

Η Star Bulk εμφάνισε καθαρά κέρδη 341,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 37,9 εκατ. δολαρίων πέρυσι, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 493 εκατ. δολάρια.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει και η Safe Bulkers, με καθαρά κέρδη 85,3 εκατ. δολαρίων, έναντι 24,6 εκατ. δολαρίων, και EBITDA αυξημένα κατά 59,12%.

Η Capital Maritime Finance εμφάνισε καθαρά κέρδη 81,9 εκατ. δολαρίων, μειωμένα κατά 3,64%, παρά την αύξηση των εσόδων της κατά 15,86%.