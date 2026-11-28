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Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, των εξελίξεων στην AI και των σταθερά υψηλών τουριστικών ροών στην Ελλάδα παρά τις γεωπολιτικές κρίσεις, το real estate και ο τομέας των υποδομών καλούνται να διαπλεύσουν τις «συμπληγάδες» και να «χτίσουν» βιώσιμες λύσεις, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες για νέα τουριστικά και καινοτόμα projects.

Για το real estate ως την κινητήριο δύναμη της οικονομίας, την πρόκληση της προσιτής στέγης και την σημασία της ανθεκτικότητας για έργα και κατασκευαστικές θα μιλήσουν στο 8ο ΟΤ FORUM, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr, οι Δημήτρης ΔημακάκοςFinancial Director Dimand και Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ.

DIMAND: Ανθεκτικές πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου της DIMAND, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών 1830 lab, εκπονήθηκαν έρευνες, παρουσιάστηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι για τις ελληνικές πόλεις, στο μέτρο που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τις συνθήκες διαβίωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίζουν αυξανόμενη θερμική πίεση.

Η υψηλή πυκνότητα δόμησης, η περιορισμένη παρουσία πρασίνου, η χρήση υλικών που απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες ενισχύουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες στις πόλεις να διατηρούνται συχνά υψηλότερες σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των μελετών είναι ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της αστικής υπερθέρμανσης. Αντίθετα, απαιτείται συνδυασμός μέτρων, συνεκτικός σχεδιασμός και συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΤΜΕΔΕ: Επενδύει σε σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε:

«Με σταθερό προσανατολισμό, στη βάση των αρχών της οικονομικότητας και βιωσιμότητας, διευρύνουμε τις δυνατότητες στήριξης του τεχνικού κόσμου, ισχυροποιώντας την οικονομική βάση του ΤΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας, να ενδυναμώνουμε τους νέους επιστήμονες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργούμε ουσιαστική και διατηρήσιμη αξία για τα μέλη μας και τον ευρύτερο τεχνικό κλάδο».