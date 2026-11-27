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Η σημαντικότερη απειλή για τις χρηματιστηριακές αγορές κατά τους πρώτους μήνες του 2027 αφορά στην ενδεχόμενη αναθεώρηση προς τα άνω των προσδοκιών για τα επιτόκια, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας.

Και τούτο διότι οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις ενσωματώνουν ήδη προσδοκίες για την εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής, και κατ’ επέκταση μια αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί.

Εκείνο, όμως, που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές χρηματιστηριακές πιέσεις είναι η διάψευση των προσδοκιών αναφορικά με την ένταση και τη διάρκεια της νομισματικής σύσφιγξης.

Το ενδεχόμενο διατήρησης των πληθωριστικών πιέσεων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τρεις κυρίως λόγους.

Πρώτον, επειδή οι προηγηθείσες ανατιμήσεις της ενέργειας μετακυλίονται με χρονική υστέρηση στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών·

δεύτερον, διότι η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής·

τρίτον, καθώς οι εμπορικοί περιορισμοί και η αναδιοργάνωση των παραγωγικών αλυσίδων συντηρούν αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διττός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην εξέλιξη του πληθωρισμού. Μολονότι βραχυπρόθεσμα, οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές αυξάνουν τη ζήτηση για ενέργεια, ημιαγωγούς, πρώτες ύλες και κατασκευαστικές υπηρεσίες, εντείνοντας δυνητικά τις πληθωριστικές πιέσεις, μολαταύτα τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας αναμένεται να εκδηλωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παράλληλα, αρκετές από τις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, γεγονός που περιορίζει την άμεση επίδραση του υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Εντούτοις, οι αποτιμήσεις τους παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις μεταβολές του προεξοφλητικού επιτοκίου, καθώς σημαντικό μέρος της αξίας τους εδράζεται σε προσδοκώμενες ταμειακές ροές του απώτερου μέλλοντος.

Η υψηλή συγκέντρωση των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις καθιστά την ευρύτερη αγορά περισσότερο ευάλωτη σε μια αναθεώρηση των επιτοκιακών προσδοκιών.

Στην περίπτωση της Ευρωζώνης, οι οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούνται. Η ασθενέστερη αναπτυξιακή δυναμική περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση του ευρώ, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και των επενδύσεων σε υποδομές, μπορεί να συντηρήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, δυσχεραίνοντας το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προσέτι, σημαντική πηγή κινδύνου αποτελεί η συμπεριφορά των αγορών κρατικών ομολόγων. Οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, οι αυξημένες ανάγκες αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και η ενδεχόμενη αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Fed μπορούν να οδηγήσουν σε διεύρυνση του ασφαλίστρου διάρκειας, ακόμη και υπό συνθήκες μείωσης των παρεμβατικών επιτοκίων.

Αναφορικά με την εταιρική κερδοφορία, ο μέτριος πληθωρισμός μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, ενισχύοντας τα ονομαστικά έσοδα των επιχειρήσεων.

Καθοριστική παράμετρος είναι η τιμολογιακή τους ισχύς, ήτοι η δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές χωρίς σημαντική απώλεια πωλήσεων.

Η δυσμενέστερη συγκυρία διαμορφώνεται όταν η εξασθένηση της ζήτησης περιορίζει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα, ενώ συγχρόνως το κόστος χρηματοδότησης παραμένει υψηλό.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και θετικά μακροοικονομικά στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν χρηματιστηριακές πιέσεις, εφόσον ενισχύουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Αντιστρόφως, μια ήπια επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι προοπτικές αύξησης της εταιρικής κερδοφορίας.

Το ουσιαστικό διακύβευμα των επόμενων μηνών αφορά, επομένως, στη δυνατότητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού χωρίς ουσιώδη επιδείνωση της πραγματικής οικονομίας.

Η μεγαλύτερη απειλή για τις χρηματιστηριακές αγορές θα ήταν η ταυτόχρονη αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων για την εταιρική κερδοφορία και προς τα άνω των προσδοκιών για τα επιτόκια. Ένας συνδυασμός που θα έθετε υπό πίεση τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή της εξίσωσης των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων, περιορίζοντας συγχρόνως τις δυνατότητες αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ