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Στα 1,66 εκατομμύρια εκατόλιτρα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η συνολική παραγωγή για το ελληνικό κρασί, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2025, παραμένοντας ωστόσο μειωμένη κατά 8% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Το 2026, σύμφωνα με τις καταγραφές των αμπελουργών από τις επιμέρους αμπελουργικές περιοχές της χώρας που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), οι καιρικές συνθήκες ήταν σε αρκετές περιοχές ευνοϊκότερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Ποιοτική η παραγωγή για αρκετές από τις ελληνικές γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος της στρατηγικής ανάδειξης του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές

Οι αυξημένες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην αναπλήρωση των υδατικών αποθεμάτων του εδάφους έπειτα από διαδοχικές περιόδους ανομβρίας, ενώ η απουσία παρατεταμένων καυσώνων στις περισσότερες αμπελουργικές ζώνες ευνόησε τη σταδιακή και ισορροπημένη ωρίμανση των σταφυλιών.

Σταθερή παραγωγή, έντονες περιφερειακές αντιθέσεις

Πίσω από τη σταθερότητα στη συνολική παραγωγή κρασιού, όπως αναφέρει ο ΣΕΟ, κρύβονται έντονες περιφερειακές αντιθέσεις. Στη Μαντινεία, οι ισχυροί παγετοί των αρχών Μαΐου είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής κατά 60%–70% σε σχέση με το 2025, ενώ στη Νεμέα η συνολική μείωση της παραγωγής της ζώνης εκτιμάται στο 30%, με τις ζημιές σε ορισμένα πεδινά αμπελοτεμάχια να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Σημαντικές ζημιές από τον όψιμο ανοιξιάτικο παγετό καταγράφηκαν και στην Κεφαλονιά, κυρίως στους πεδινούς αμπελώνες της ζώνης της Ρομπόλας, όπου οι απώλειες έφτασαν κατά τόπους το 60% των νεαρών βλαστών. Ωστόσο, οι ικανοποιητικές αποδόσεις των ορεινών και ημιορεινών αμπελώνων αντιστάθμισαν σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες αυτές.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις αναφορές των παραγωγών, στην Πάρο καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής κατά 40%–60%, στη Μονεμβασιά κατά 30%–40%, ενώ σημαντική ανάκαμψη σημειώθηκε και σε αμπελώνες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Βοιωτίας, της Αιγιαλείας και της Τήνου

Ευεργετικές βροχοπτώσεις, αλλά με διαφορετικό αντίκτυπο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις δεν οδήγησαν παντού σε ανάκαμψη της παραγωγής. Στη Σαντορίνη, τα συσσωρευμένα ελλείμματα νερού, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, περιόρισαν τη συνολική παραγωγή σταφυλιών σε περίπου 480 τόνους.

Στα Μεσόγεια της Αττικής, παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις έφτασαν κατά τόπους τα 686 χιλιοστά, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά μετά το 2021 τους παραδοσιακούς μέσους όρους, οι αποδόσεις σε ορισμένους αμπελώνες αντιστοιχούσαν μόλις στο 65% της μέσης απόδοσης της προηγούμενης δεκαπενταετίας, λόγω της συσσωρευμένης καταπόνησης των πρέμνων.

Στις Πλαγιές Κιθαιρώνα οι χειμερινές και ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, οι βροχές στα τέλη Σεπτεμβρίου δυσχέραναν τη συγκομιδή, με αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες σταφυλιών να παραμείνουν ατρύγητες.

Οι γηγενείς ποικιλίες σταθερά στο επίκεντρο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες ποιοτικές εκτιμήσεις των παραγωγών για αρκετές από τις ελληνικές γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος της στρατηγικής ανάδειξης του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές.

Στα Μετέωρα, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μία πιθανώς από τις καλύτερες εσοδείες της τελευταίας δεκαετίας για τη Λημνιώνα. Στη Νάουσα και στο Αμύνταιο, το Ξινόμαυρο παρουσιάζει αξιόλογη φαινολική ωρίμανση και σημαντικό δυναμικό παλαίωσης, ενώ στη Σαντορίνη, παρά την ιδιαίτερα περιορισμένη παραγωγή, το Ασύρτικο διατηρεί την υψηλή φυσική του οξύτητα και τη χαρακτηριστική ορυκτή του έκφραση. Ιδιαίτερα θετικές είναι και οι ποιοτικές προοπτικές στην Κεφαλονιά, με τη Ρομπόλα και τις υπόλοιπες τοπικές ποικιλίες να επωφελούνται από τις ευνοϊκές συνθήκες ωρίμανσης.

Αξιοσημείωτη είναι και η ποιοτική εικόνα του Μοσχοφίλερου στη Μαντινεία, παρά τις εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό, με μικρόρραγα, υγιή σταφύλια, πλούσιο αρωματικό δυναμικό και καλές οξύτητες.

Η ποιότητα ως απάντηση στις προκλήσεις της αγοράς

Σε εμπορικό επίπεδο, οι τιμές των οινοστάφυλων παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, χωρίς ωστόσο η τάση αυτή να αφορά όλες τις ποικιλίες, με το Ασύρτικο να εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι θετικές ποιοτικές προοπτικές της νέας εσοδείας συμπίπτουν με μια απαιτητική συγκυρία για τον οινικό κλάδο, καθώς η υποχώρηση της κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και το αυξημένο κόστος παραγωγής ασκούν πιέσεις στη βιωσιμότητα των αμπελουργικών και οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου καλεί τους επαγγελματίες της εστίασης, της φιλοξενίας και του εμπορίου γενικότερα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, να συμβάλουν ακόμη πιο ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού κρασιού, αξιοποιώντας τον πλούτο των γηγενών ποικιλιών, την πολυμορφία των αμπελουργικών μας περιοχών και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Ακολουθεί η αναλυτική αποτύπωση του τρύγου 2026 ανά αμπελουργική περιοχή, βάσει των στοιχείων που παρείχαν οι παραγωγοί.

Στη Μακεδονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν οι παραγωγοί στη Μακεδονία η εικόνα έχει ως εξής:

Αμύνταιο

Ο χειμώνας 2025–2026 ήταν σχετικά ήπιος, με υψηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες, περιορισμένες χιονοπτώσεις και ικανοποιητικές βροχοπτώσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην αναπλήρωση των υδατικών αποθεμάτων. Η άνοιξη χαρακτηρίστηκε από ήπιες θερμοκρασίες και συχνές βροχές, ευνοώντας την ομαλή βλαστική ανάπτυξη. Η έκπτυξη των οφθαλμών και η ανθοφορία ξεκίνησαν ελαφρώς νωρίτερα από το σύνηθες. Κατά τον Ιούνιο σημειώθηκαν τοπικές χαλαζοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές σε ορισμένους αμπελώνες, επηρεάζοντας κυρίως την παραγωγή του Ξινόμαυρου. Ωστόσο, οι ευνοϊκές συνθήκες που ακολούθησαν επέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό την ανάκαμψη των πρέμνων.

Ο Ιούλιος χαρακτηρίστηκε από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, ενώ ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα θερμός και ξηρός, επιταχύνοντας την ωρίμανση των πρώιμων λευκών ποικιλιών. Ο ηπιότερος Σεπτέμβριος, με ικανοποιητική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, συνέβαλε στην ομαλή ολοκλήρωση της ωρίμανσης και στη διατήρηση της φυσικής οξύτητας. Ο τρύγος ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου με τις πρώιμες λευκές ποικιλίες, συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο με το Ξινόμαυρο για την παραγωγή ροζέ οίνων και ολοκληρώθηκε προς τα τέλη Οκτωβρίου με τις ερυθρές οινοποιήσεις.

Η παραγωγή κινήθηκε γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ποικιλία και τη θέση των αμπελώνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκε μείωση περίπου 10% στο Ξινόμαυρο λόγω των χαλαζοπτώσεων. Από ποιοτική άποψη, η εσοδεία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αξιόλογη, με υγιή σταφύλια, καλή φαινολική ωρίμανση και υψηλό αρωματικό δυναμικό. Οι λευκοί οίνοι εμφανίζουν έντονα αρώματα, καλή δομή και ισορροπημένη οξύτητα, ενώ ειδικότερα τα Chardonnay και Ασύρτικο παρουσιάζουν αξιόλογη συμπύκνωση και δυνατότητα εξέλιξης. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές για το Ξινόμαυρο, τόσο στους ροζέ όσο και στους ερυθρούς οίνους, με έντονο χρώμα, ώριμο φαινολικό χαρακτήρα, καλή συμπύκνωση και σημαντικό δυναμικό παλαίωσης.

Γουμένισσα

Ο χειμώνας και η άνοιξη χαρακτηρίστηκαν από συχνές βροχοπτώσεις και ήπιες θερμοκρασίες, χωρίς σημαντικά επεισόδια παγετού. Η βλάστηση εξελίχθηκε κανονικά και οι βροχές έως τα τέλη Ιουλίου συνέβαλαν στην ανάπτυξη των σταφυλιών. Από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες και σχεδόν πλήρης ανομβρία, προκαλώντας υδατική καταπόνηση και αυξημένες ανάγκες καλλιεργητικής διαχείρισης. Παρά τη μεταβολή, η παραγωγή παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την ξηρή προηγούμενη χρονιά. Η τεχνολογική ωρίμανση ήταν ικανοποιητική. Τα λευκά και ροζέ χαρακτηρίζονται από καθαρά αρώματα, ισορροπημένη οξύτητα και γεμάτη γεύση, ενώ τα ερυθρά εμφανίζουν καλή συμπύκνωση, δομή και προοπτική παλαίωσης.

Νάουσα

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επικράτησαν γενικά ευνοϊκές συνθήκες, με σύντομες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και χωρίς παρατεταμένα επεισόδια ακραίας ζέστης σε αρκετές αμπελουργικές θέσεις. Τοπικές χαλαζοπτώσεις στις αρχές Ιουνίου δεν προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι ήπιες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου δεν επηρέασαν σημαντικά την υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών. Ο περκασμός του Ξινόμαυρου ξεκίνησε σε ορισμένους αμπελώνες νωρίτερα από το σύνηθες, γεγονός που συνδέεται με το μειωμένο φορτίο των πρέμνων και τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης. Ο τρύγος άρχισε στα μέσα Αυγούστου με τις πρώιμες ερυθρές ποικιλίες, συνεχίστηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου με το Ξινόμαυρο και ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε ποσοτικό επίπεδο, η εικόνα της παραγωγής παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την αμπελουργική θέση, την ηλικία των πρέμνων και τις καλλιεργητικές συνθήκες. Σε ορισμένους αμπελώνες καταγράφηκε αύξηση των αποδόσεων κατά 10%–15%, ενώ σε άλλους αναφέρθηκαν μειώσεις της τάξης του 10%–20% σε σχέση με το 2025. Οι διαφορές αυτές συνδέονται με την εξέλιξη της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, το φορτίο των πρέμνων και την επίδραση των θερινών συνθηκών.

Παρά τις ποσοτικές διαφοροποιήσεις, η ποιότητα της εσοδείας κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή. Το Ξινόμαυρο παρουσίασε καλή σακχαρική και φαινολική ωρίμανση, υγιή σταφύλια, ώριμες τανίνες και έντονο φρουτώδη χαρακτήρα. Οι πρώτες οινοποιήσεις αναδεικνύουν ερυθρούς οίνους με καλή δομή, συμπύκνωση, ισορροπία και αξιόλογες προοπτικές εξέλιξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται ηπιότερες χρωματικές εντάσεις, χωρίς αυτό να περιορίζει το ποιοτικό δυναμικό της εσοδείας. Συνολικά, το 2026 διαμορφώνεται ως μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονιά για την περιοχή, με κρασιά που αναμένεται να συνδυάζουν αρωματική έκφραση, φινέτσα και δυνατότητα παλαίωσης.

Πέλλα

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της αμπελουργικής χρονιάς ήταν γενικά ομαλές και αναμενόμενες για την περιοχή, χωρίς σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις ή παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας. Ο βλαστικός κύκλος της αμπέλου εξελίχθηκε ομαλά, ενώ κατά την περίοδο της ωρίμανσης και του τρύγου επικράτησαν σταδιακά αυξανόμενες θερμοκρασίες και έντονη ζέστη. Παρά τις συνθήκες αυτές, η συσσώρευση σακχάρων εξελίχθηκε σε ισορροπία με την οξύτητα των σταφυλιών, χωρίς να επηρεαστεί η ποσότητα της παραγωγής, η οποία διατηρήθηκε περίπου στα επίπεδα του 2025.

Η ποιότητα της φετινής εσοδείας κρίνεται εξαιρετική, συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Η προσεκτική επιλογή του χρόνου συγκομιδής και η κατάλληλη διαχείριση της προζυμωτικής κρυοεκχύλισης συνέβαλαν στον έλεγχο της εντονότερης τάσης έκφρασης βοτανικών χαρακτηριστικών, διατηρώντας την αρωματική τυπικότητα των ποικιλιών. Οι πρώτες οινοποιήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική εικόνα, με έντονα φρουτώδη και ανθικά αρώματα, καλή ισορροπία και αρωματική καθαρότητα. Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από μαλακές τανίνες και αρμονική δομή, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για την εξέλιξη της νέας εσοδείας.

Επανομή

Η χρονιά ξεκίνησε με ψυχρό και σχετικά υγρό χειμώνα· τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν συνολικά 111,8 χιλιοστά βροχής. Η εκβλάστηση πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 26 Μαρτίου και η άνθηση από τις 14 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου. Οι βροχές της άνοιξης ενίσχυσαν τη βλάστηση και αύξησαν την ανάγκη παρακολούθησης για περονόσπορο, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές προσβολές. Ο περκασμός σημειώθηκε από τις 11 έως τις 22 Ιουλίου. Ο Αύγουστος ήταν θερμός και εντελώς ξηρός, με μέση θερμοκρασία 27,5°C, ενώ οι ξηρές συνθήκες συνεχίστηκαν στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή των λευκών ποικιλιών παρουσίασε μικρή μείωση, ενώ των ερυθρών μικρή αύξηση, συνδεόμενη και με νέες φυτεύσεις. Η πρώτη εικόνα δείχνει υγιή σταφύλια, έντονη αρωματική έκφραση και ισορροπημένη δομή.

Χαλκιδική

Ο χειμώνας ήταν ψυχρός και υγρός, με περίπου 230 χιλιοστά βροχής τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η εκβλάστηση ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου, ενώ οι βροχές του Απριλίου, ύψους 101 χιλιοστών, ενίσχυσαν τη βλαστική ανάπτυξη. Η άνθηση εξελίχθηκε από τα μέσα έως τα τέλη Μαΐου. Ο βροχερός Ιούνιος ευνόησε την ανάπτυξη των ραγών, αλλά προκάλεσε τοπικά περιορισμένη πίεση από ωίδιο. Ο περκασμός άρχισε στα μέσα Ιουλίου, περίπου μία εβδομάδα αργότερα από το 2025. Το καλοκαίρι ήταν θερμό χωρίς ακραίους καύσωνες και ο τρύγος διήρκεσε από τις 17 Αυγούστου έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας με το Λημνιό. Η παραγωγή αναφέρθηκε περίπου διπλάσια από την περσινή, με υψηλή ποιότητα, έντονα αρώματα, καλή δομή και ισορροπία, παρά τους σχετικά αυξημένους αλκοολικούς τίτλους.

Δράμα

Οι χειμερινές βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις αναπλήρωσαν τα υδατικά αποθέματα, αν και οι τοπικές συνθήκες διέφεραν αισθητά μεταξύ ορεινών και πεδινών αμπελώνων. Η υγρή άνοιξη αύξησε τις ανάγκες διαχείρισης της βλάστησης και φυτοπροστασίας. Σε ορισμένες θέσεις η ωρίμανση εξελίχθηκε με ήπιες θερμοκρασίες και δροσερές νύχτες, ενώ αλλού οι υψηλές θερμοκρασίες πριν από τον τρύγο επιτάχυναν την πτώση της οξύτητας και δυσχέραναν τον προσδιορισμό της κατάλληλης ημερομηνίας συγκομιδής. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις διαφοροποιούνται: αναφέρονται σταθερές αποδόσεις στην Αδριανή, αλλά και μειώσεις περίπου 10%–20% σε άλλους αμπελώνες. Σε ορεινές θέσεις οι αποδόσεις ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, έως 500 κιλά ανά στρέμμα. Συνολικά η ποιότητα χαρακτηρίζεται πολύ καλή, με λευκά και ροζέ έντονα φρουτώδη και ερυθρά με βαθύ χρώμα, ώριμο χαρακτήρα και αξιόλογο δυναμικό παλαίωσης.

Καβάλα

Οι αυξημένες χειμερινές βροχοπτώσεις, περίπου 463 χιλιοστά, ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα νερού στους αμπελώνες στους πρόποδες του Παγγαίου. Η έκπτυξη των οφθαλμών έγινε στα μέσα Απριλίου. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στις αρχές Μαΐου επιβράδυναν πρόσκαιρα την ανάπτυξη, αλλά η άνθηση άρχισε το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα και εξελίχθηκε ομοιόμορφα. Η σχετική ξηρασία του Ιουνίου και του Ιουλίου ευνόησε την ομαλή πορεία προς τον περκασμό. Οι αποδόσεις ήταν κατά τόπους χαμηλότερες από προηγούμενες χρονιές, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα του καρπού. Οι πρώτες οινοποιήσεις δείχνουν εκφραστικά λευκά με καλή αρωματική τυπικότητα και μέτριες οξύτητες, φρέσκα ροζέ και ερυθρά με βαθύ χρώμα και πλούσιο φαινολικό δυναμικό.

Στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο η εικόνα έχει ως εξής:

Μέτσοβο

Ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βροχερός και χιονισμένος, με 651 χιλιοστά υετού μόνο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και ελάχιστη θερμοκρασία -9°C. Η άνοιξη εξελίχθηκε ομαλά, με περιορισμένες ζημιές από παγετό και αυξημένες απαιτήσεις προληπτικής φυτοπροστασίας. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν δροσεροί, ενώ ο Αύγουστος θερμότερος και σχεδόν άνυδρος, με μόλις 0,8 χιλιοστά βροχής. Οι δροσερές νύχτες συνέβαλαν στη διατήρηση της οξύτητας και στην ομαλή ωρίμανση. Η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, με τις ορεινές τοπικές ποικιλίες να τρυγούνται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι αποδόσεις παρέμειναν χαμηλές, περίπου 280–300 κιλά ανά στρέμμα, ελαφρώς αυξημένες από πέρυσι. Τα πρώτα δείγματα χαρακτηρίζονται από αρωματική καθαρότητα, ζωηρή οξύτητα στα λευκά και ώριμες τανίνες και καλή δομή στα ερυθρά.

Στη Θεσσαλία

Ελασσόνα

Οι καιρικές συνθήκες από την άνοιξη έως και πριν από την ωρίμανση ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την άμπελο. Κατά το τελικό στάδιο ωρίμανσης σημειώθηκαν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, χωρίς όμως να αναφερθούν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ή στην ποσότητα των σταφυλιών. Η παραγωγή εκτιμάται αυξημένη κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το 2025. Παρά την αύξηση των αποδόσεων, η ποιότητα του καρπού διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η πρώτη εικόνα για λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους είναι θετική.

Μετέωρα

Η αμπελουργική χρονιά εξελίχθηκε ομαλά, με μακρύ χειμώνα, δροσερή και σχετικά υγρή άνοιξη και φυσιολογική έναρξη του βλαστικού κύκλου. Το καλοκαίρι ήταν ξηρό, χωρίς έντονους καύσωνες, και ο τρύγος διεξήχθη χωρίς βροχοπτώσεις. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρά φυτοπαθολογικά προβλήματα και οι μέσες στρεμματικές αποδόσεις κρίνονται ικανοποιητικές. Οι λευκές ποικιλίες παρουσίασαν υψηλό αρωματικό δυναμικό και καλή ισορροπία αλκοόλης και οξύτητας. Οι ερυθρές εμφάνισαν έντονο χρώμα και υψηλή φαινολική ωρίμανση. Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η εσοδεία για τη Λημνιώνα, με εκτιμήσεις για μία από τις καλύτερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Μουζάκι Καρδίτσας

Ο τρύγος του 2026 χαρακτηρίστηκε από σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής, έπειτα από τρεις ιδιαίτερα δύσκολες χρονιές, και από εξαιρετικά θετική ποιοτική εικόνα. Οι μέσες αποδόσεις κυμάνθηκαν περίπου στα 1.300–1.400 κιλά ανά στρέμμα, ενώ σε νεότερους αμπελώνες των ποικιλιών Macabeo και Ντεμπίνα έφτασαν τα 2.000 κιλά ανά στρέμμα. Σε επιμέρους καταγραφές, η παραγωγή ήταν αυξημένη κατά περίπου 180% σε σύγκριση με το 2025. Οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά ευνοϊκές, με επαρκείς βροχοπτώσεις και ήπιες θερμοκρασίες. Οι βροχές του Απριλίου και του Μαΐου αύξησαν τις ανάγκες φυτοπροστασίας, χωρίς να καταγραφούν προσβολές στους αμπελώνες από τους οποίους προέρχονται τα στοιχεία. Οι μέσες θερμοκρασίες Ιουνίου και Ιουλίου ήταν 24,2°C και 27,2°C αντίστοιχα, ενώ τον Αύγουστο, παρά τη μέση θερμοκρασία των 26,5°C, σημειώθηκαν πρόσκαιρα μέγιστες τιμές 40–43°C. Η απότομη πτώση της οξύτητας στις λευκές ποικιλίες, έως 0,5 g/L ημερησίως, επέβαλε άμεση συγκομιδή, σε αρκετές περιπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες. Ο τρύγος ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, με όψιμες ποικιλίες τον Ροδίτη και το Grenache Rouge. Τα πρώτα κρασιά παρουσιάζουν υψηλές οξύτητες, φρεσκάδα και έντονο ποιοτικό δυναμικό τόσο στις λευκές όσο και στις ερυθρές ποικιλίες, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές παλαίωσης για τα ερυθρά. Παρά τη θετική εσοδεία, παραμένουν οι πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, την υποχώρηση της κατανάλωσης και την κλιματική μεταβλητότητα.

Στη Στερεά Ελλάδα

Λοκρίδα

Ο χειμώνας ήταν θερμότερος από το συνηθισμένο, με αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ ο ψυχρότερος Μάρτιος και οι βροχές των αρχών Απριλίου βοήθησαν στη συγκράτηση υγρασίας στο έδαφος. Η ανθοφορία ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου στις πρώιμες ποικιλίες και συνεχίστηκε στα μέσα Μαΐου στις οψιμότερες. Το καλοκαίρι ήταν ξηρό, χωρίς έντονους καύσωνες. Ο τρύγος ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου με Chardonnay και Μαλαγουζιά και ολοκληρώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου με Ξινόμαυρο και Cabernet Sauvignon. Τα σταφύλια εμφάνισαν πολύ καλή υγιεινή κατάσταση και ισορροπημένη ωρίμανση. Οι οίνοι αναμένεται να διατηρήσουν ποικιλιακή τυπικότητα, αρωματική καθαρότητα και καλή ισορροπία αλκοόλης και οξύτητας.

Βοιωτία

Η άνοιξη χαρακτηρίστηκε από αρκετές βροχοπτώσεις, ενώ το καλοκαίρι οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά ευνοϊκές για την εξέλιξη της καλλιεργητικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια του τρύγου δεν σημειώθηκαν βροχοπτώσεις, γεγονός που επέτρεψε την ομαλή και σταδιακή συγκομιδή, σύμφωνα με τον χρόνο ωρίμανσης κάθε ποικιλίας. Η συγκομιδή ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου, αργότερα σε σχέση με τις πρόσφατες πρώιμες χρονιές και πλησιέστερα στις συνήθεις ημερομηνίες της περιοχής, και ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Οι ποσότητες ήταν ικανοποιητικές, με μικρή αύξηση στις περισσότερες ποικιλίες σε σχέση με το 2025. Τα σταφύλια παραλήφθηκαν σε εξαιρετική υγιεινή κατάσταση, με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι λευκές ποικιλίες διατήρησαν καλές οξύτητες και παρουσίασαν έντονη αρωματική έκφραση, ενώ στις ερυθρές επιτεύχθηκε πολύ καλή φαινολική ωριμότητα. Η πρώτη εικόνα των νέων οίνων είναι ιδιαίτερα θετική: τα λευκά χαρακτηρίζονται από φρεσκάδα και αρωματική ένταση, ενώ τα ερυθρά εμφανίζουν καλές προοπτικές ως προς τη δομή, την ισορροπία και την εξέλιξή τους.

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Η αμπελουργική χρονιά του 2026 στις Πλαγιές Κιθαιρώνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας χαρακτηρίστηκε από ευνοϊκές συνθήκες και σημαντική αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το 2025. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης, ιδιαίτερα κατά την ανθοφορία, ενίσχυσαν τα υδατικά αποθέματα του εδάφους και την παραγωγικότητα των αμπελώνων, ενώ η απουσία σημαντικών προβλημάτων από παγετό ή χαλαζόπτωση επέτρεψε την ομαλή εξέλιξη του βλαστικού κύκλου.

Η ωρίμανση των σταφυλιών εξελίχθηκε ικανοποιητικά, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τις ποικιλίες που συγκομίστηκαν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις στα τέλη του μήνα καθυστέρησαν την ολοκλήρωση του τρύγου έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και, σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο της παραγωγής, είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες σταφυλιών να παραμείνουν ατρύγητες.

Παρά τις δυσκολίες στο τελευταίο στάδιο της συγκομιδής, η συνολική εικόνα της χρονιάς κρίνεται ιδιαίτερα θετική. Οι πρώτες οινοποιήσεις αναδεικνύουν βελτιωμένη αρωματική έκφραση και γευστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία, με υψηλές προσδοκίες κυρίως για τους λευκούς οίνους, αλλά και αξιόλογες προοπτικές για τους ροζέ και τους ερυθρούς.

Αττική – Μεσόγεια

Οι βροχοπτώσεις της καλλιεργητικής περιόδου έφτασαν κατά τόπους τα 686 χιλιοστά, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά μετά το 2021 τους παραδοσιακούς μέσους όρους. Οι βροχές του φθινοπώρου, του χειμώνα και του Απριλίου ενίσχυσαν την ευρωστία των πρέμνων, έπειτα από πολυετή ανομβρία. Το καλοκαίρι ήταν σχετικά ήπιο, χωρίς καύσωνες, και οι νυχτερινές θερμοκρασίες βοήθησαν στη διατήρηση υψηλών οξυτήτων. Ο τρύγος ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου με Sauvignon Blanc και ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου με Σαββατιανό. Η παραγωγή παρέμεινε περίπου στα περσινά επίπεδα και σε ορισμένους αμπελώνες αντιστοιχούσε μόλις στο 65% της μέσης απόδοσης της προηγούμενης δεκαπενταετίας, λόγω της συσσωρευμένης καταπόνησης. Οι στρεμματικές αποδόσεις διέφεραν ανά ποικιλία, από λιγότερα από 250 κιλά στο Ασύρτικο έως περίπου 700 κιλά σε Σαββατιανό και Ροδίτη. Τα κρασιά εμφανίζουν έντονα αρώματα, πλούσιο σώμα, ζωηρή οξύτητα και μακρά επίγευση.

Στην Πελοπόννησο

Αχαϊα – Αιγιαλεία και Καλάβρυτα

Η εικόνα στην Αχαΐα διαφέρει ανά υψόμετρο και αμπελουργική θέση. Σε ορεινούς αμπελώνες 700–900 μέτρων καταγράφηκαν ζημιές από παγετό στις αρχές Μαΐου, με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή. Οι δροσερές καλοκαιρινές νύχτες ευνόησαν τη διατήρηση οξύτητας και την αρωματική ωρίμανση, με εκτιμήσεις για οίνους υψηλής αρωματικής πολυπλοκότητας αλλά κάπως μικρότερου όγκου. Στην Αιγιάλεια, αντίθετα, οι χειμερινές βροχές και η ήπια θερινή περίοδος οδήγησαν σε αυξημένες αποδόσεις και πολύ καλή ποιότητα. Ο τρύγος άρχισε στα μέσα Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, με σταφύλια που έδωσαν ώριμες τανίνες, φρουτώδεις οξύτητες και έντονο χρώμα. Στα Καλάβρυτα, οι συχνές βροχές κατά τη διάρκεια του έτους απέτρεψαν την υδατική καταπόνηση· οι πρώιμες ποικιλίες συγκομίστηκαν σε ξηρές συνθήκες έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ οι όψιμες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο. Τα κρασιά εμφανίζουν φρεσκάδα, αρωματική καθαρότητα και ισορροπία.

Νεμέα

Η αμπελουργική χρονιά σημαδεύτηκε από παγετούς στις 4–5 Μαΐου, όταν η θερμοκρασία έφτασε περίπου τους -2°C και τα πρέμνα βρίσκονταν σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο. Σε ορισμένα πεδινά αμπελοτεμάχια οι ζημιές ανήλθαν στο 80%–100%, ενώ οι ορεινότερες θέσεις επηρεάστηκαν λιγότερο. Οι βροχοπτώσεις της περιόδου Οκτωβρίου 2025–Σεπτεμβρίου 2026 έφτασαν τα 643,4 χιλιοστά. Τον Ιούλιο σημειώθηκαν πολλές ημέρες άνω των 32°C και μέγιστη θερμοκρασία 40,3°C, ενώ κατά τόπους παρατηρήθηκαν προσβολές από ωίδιο και περονόσπορο. Η συνολική παραγωγή της ζώνης εκτιμάται μειωμένη περίπου κατά 30%, αν και σε αμπελώνες που δεν επλήγησαν από παγετό αναφέρθηκε αύξηση περίπου 15%. Ο τρύγος διήρκεσε από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου, με αποδόσεις περίπου 500–1.200 κιλά ανά στρέμμα. Το Αγιωργίτικο εμφανίζει καλό χρώμα και δομή, ιδιαίτερα από αμπελώνες χαμηλών αποδόσεων, ενώ οι λευκοί και ροζέ οίνοι παρουσιάζουν φρέσκο αρωματικό χαρακτήρα.

Μαντινεία

Οι εξαιρετικά ισχυροί παγετοί της 3ης και 4ης Μαΐου, με θερμοκρασίες έως -4°C, αποτέλεσαν το καθοριστικό γεγονός της χρονιάς, επηρεάζοντας πάνω από το 90% των αμπελώνων του οροπεδίου. Ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βροχερός και το συνολικό ύψος βροχής από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Σεπτέμβριο 2026 έφτασε τα 1.009,5 χιλιοστά, υψηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Οι ζημιές του παγετού προκάλεσαν ανομοιόμορφη εκβλάστηση και αυξημένες ανάγκες καλλιεργητικών φροντίδων, ενώ η υγρασία της άνοιξης ενίσχυσε την πίεση φυτοπροστασίας. Η παραγωγή εκτιμάται μειωμένη κατά 60%–70% σε σύγκριση με το 2025. Παρά τη μεγάλη απώλεια όγκου, οι καλές συνθήκες πριν από τη συγκομιδή επέτρεψαν στα σταφύλια να φτάσουν σε υψηλή ωριμότητα. Το Μοσχοφίλερο τρυγήθηκε κυρίως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με υγιή, μικρόρραγο καρπό, πλούσια αρώματα και καλές οξύτητες. Η τιμή σταφυλιού αναφέρθηκε περίπου στα 0,75 ευρώ ανά κιλό.

Ηλεία

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας χαρακτηρίστηκαν από αυξημένες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Ηλείας, ενώ μετά τον Φεβρουάριο οι βροχές περιορίστηκαν σημαντικά. Οι θερμοκρασίες παρέμειναν γενικά φυσιολογικές, χωρίς έντονους καύσωνες, και ο τρύγος ολοκληρώθηκε ομαλά. Η πίεση από μυκητολογικές ασθένειες ήταν περιορισμένη και οι απώλειες μικρές. Η παραγωγή εμφανίστηκε ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2025, με διαφορές ανά ποικιλία. Η ποιότητα των σταφυλιών κρίθηκε υψηλή, αντίστοιχη ή καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές παραγωγού παρέμειναν σταθερές ή υποχώρησαν σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω περιορισμένης ζήτησης. Οι πρώτες οινοποιήσεις δείχνουν υψηλό αρωματικό δυναμικό, ιδιαίτερα στους λευκούς οίνους.

Μονεμβασιά

Μετά από δύο χρονιές περιορισμένων αποδόσεων, οι βροχές από τον Οκτώβριο του 2025 και κατά τους πρώτους μήνες του 2026 αναπλήρωσαν μέρος των υδατικών αποθεμάτων. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν 85 χιλιοστά τον Οκτώβριο, 127,8 τον Νοέμβριο και 65,8 τον Δεκέμβριο. Το καλοκαίρι ήταν ξηρό, χωρίς ιδιαίτερα παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης. Στα τέλη Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ισχυρό επεισόδιο βροχής, συνολικά 82,6 χιλιοστών, κυρίως μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Η παραγωγή ήταν αυξημένη κατά περίπου 30%–40% σε σχέση με το 2025. Η ποιοτική εικόνα χαρακτηρίζεται πολύ καλή, με υψηλό αρωματικό δυναμικό σε λευκά, ροζέ και ερυθρά, διατηρημένες οξύτητες και ικανοποιητική φαινολική ωρίμανση.

Στα νησιά Αιγαίου

Σάμος

Οι χειμερινές βροχοπτώσεις ενίσχυσαν την εδαφική υγρασία, ενώ οι ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες ευνόησαν την ανθοφορία και την καρπόδεση. Το θερμό και ηλιόλουστο καλοκαίρι συνέβαλε στη συσσώρευση σακχάρων και στην ολοκλήρωση της ωρίμανσης. Η παραγωγή σταφυλιών ήταν αυξημένη σε σχέση με το 2025, με θετική ποιοτική εικόνα. Οι συνθήκες δημιουργούν καλές προοπτικές για ξηρούς και γλυκούς οίνους από το σαμιώτικο Μοσχάτο, καθώς και για ερυθρούς και ροζέ οίνους από τις υπόλοιπες ποικιλίες του νησιού.

Κυκλάδες

Τήνος

Οι βροχοπτώσεις ήταν επαρκείς και σε ορισμένες θέσεις υπερέβησαν τους συνήθεις μέσους όρους· αναφέρονται περίπου 610 χιλιοστά κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι ευνοϊκές συνθήκες κατά την άνθηση και η απουσία καυσώνων, σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου, βοήθησαν στη σταδιακή ωρίμανση. Η αυξημένη υγρασία και το τοπικό φαινόμενο της «αντάρας» απαίτησαν συστηματική παρακολούθηση για μυκητολογικές προσβολές, οι οποίες τελικά παρέμειναν περιορισμένες. Ο τρύγος άρχισε περίπου στις 18 Αυγούστου και συνεχίστηκε έως μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή αναφέρθηκε αυξημένη κατά 50% σε ορισμένους αμπελώνες και σε άλλες περιπτώσεις διπλάσια ή τριπλάσια από το 2025. Η ποιότητα κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, με καλά διατηρημένες οξύτητες, φρεσκάδα και γενικά χαμηλότερους αλκοολικούς τίτλους.

Πάρος

Οι άφθονες βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο βελτίωσαν τα υδατικά αποθέματα. Το καλοκαίρι εξελίχθηκε χωρίς καύσωνες, με ισχυρά μελτέμια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα οποία συνέβαλαν στην ομαλή ωρίμανση. Ο τρύγος διήρκεσε από τις 11 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, αρχίζοντας με τη Μαλαγουζιά και συνεχίζοντας με Ασύρτικο, Μονεμβασιά, Αηδάνι Μαύρο, Μανδηλαριά και άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται τοπικά. Η παραγωγή ήταν αυξημένη κατά περίπου 40%–60% σε σύγκριση με το 2025. Τα σταφύλια ήταν υγιή και υψηλής ποιότητας. Τα λευκά και ροζέ εμφανίζουν ικανοποιητικές οξύτητες, πλούσια αρώματα και ισορροπημένους αλκοολικούς τίτλους, ενώ τα ερυθρά χαρακτηρίζονται από υψηλή φαινολική ωρίμανση και δομή.

Σαντορίνη

Η εσοδεία του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά χαμηλή συνολική παραγωγή, παρά την καλή ποιότητα των σταφυλιών. Οι χειμερινές βροχοπτώσεις κυμάνθηκαν περίπου στα 310–320 χιλιοστά, χωρίς να καλύψουν πλήρως τα συσσωρευμένα ελλείμματα νερού. Ισχυροί νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεμοι την άνοιξη, σε ορισμένες περιπτώσεις έως 9 μποφόρ, προκάλεσαν σοβαρές τοπικές απώλειες κατά την άνθηση και καρπόδεση, έως 50% σε ορισμένα αμπελοτεμάχια. Η συνολική παραγωγή του νησιού αναφέρθηκε ότι δεν ξεπέρασε τους περίπου 480 τόνους, ενώ σε νεότερες ή καλύτερα φροντισμένες φυτεύσεις οι αποδόσεις ήταν αισθητά καλύτερες, έως 300 κιλά ανά στρέμμα κατά τόπους. Το καλοκαίρι ήταν ήπιο, χωρίς παρατεταμένους καύσωνες, επιτρέποντας αργή ωρίμανση. Ο τρύγος εξελίχθηκε κυρίως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το Ασύρτικο εμφανίζει υψηλή φυσική οξύτητα, αρωματική καθαρότητα και χαρακτηριστική ορυκτή έκφραση, ενώ θετικές είναι και οι πρώτες ενδείξεις για τα ερυθρά, με καλή φαινολική ωρίμανση και συμπύκνωση.

Ιόνια Νησιά

Κεφαλονιά

Η αμπελουργική χρονιά του 2026 στην Κεφαλονιά εξελίχθηκε συνολικά ευνοϊκά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, παρά τις σημαντικές τοπικές απώλειες από τον ανοιξιάτικο παγετό. Οι ικανοποιητικές χειμερινές βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα υδατικά αποθέματα του εδάφους, ενώ οι φυσιολογικές θερμοκρασίες της άνοιξης επέτρεψαν την ομαλή έναρξη του βλαστικού κύκλου. Ωστόσο, ο ισχυρός παγετός της 6ης Μαΐου έπληξε κυρίως τους πεδινούς αμπελώνες της ζώνης Ρομπόλας, προκαλώντας κατά τόπους απώλειες έως και 60% των νεαρών βλαστών.

Οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες του καλοκαιριού και οι σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ημέρας και νύχτας ευνόησαν την ισορροπημένη ωρίμανση, τη διατήρηση της φυσικής οξύτητας και την ανάπτυξη του αρωματικού δυναμικού των σταφυλιών. Ο τρύγος ξεκίνησε στις 8 Αυγούστου με τη Ρομπόλα και ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου με τη Μαυροδάφνη. Οι ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις των ορεινών και ημιορεινών αμπελώνων αντιστάθμισαν σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες των πεδινών περιοχών.

Ποιοτικά, η εσοδεία του 2026 χαρακτηρίζεται εξαιρετική, με άριστη υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών, υψηλό αρωματικό δυναμικό και πολύ καλή ισορροπία σακχάρων και οξύτητας. Οι πρώτες οινοποιήσεις δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για οίνους με φρεσκάδα, έντονη αρωματική έκφραση, ισορροπία και κομψότητα, που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των τοπικών ποικιλιών και την ποικιλομορφία των μικροκλιμάτων του νησιού.

Στην Κρήτη

Χανιά

Στους ημιορεινούς αμπελώνες του Αλικάμπου, οι χειμερινές και ανοιξιάτικες βροχές αναπλήρωσαν μέρος της εδαφικής υγρασίας μετά από διαδοχικές ξηρές χρονιές. Οι έντονες βροχές του Μαΐου προκάλεσαν κατά τόπους ήπια ανθόρροια και μικρορραγία και αύξησαν την πίεση από περονόσπορο και ωίδιο. Το καλοκαίρι ήταν θερμό και ξηρό, με ήπια έως μέτρια υδατική καταπόνηση σε ξερικούς αμπελώνες, αλλά οι δροσερές νύχτες βοήθησαν στη διατήρηση της φυσικής οξύτητας. Ο τρύγος πραγματοποιήθηκε από τα τέλη Αυγούστου έως τον Σεπτέμβριο με υγιή σταφύλια. Στους ξερικούς αμπελώνες της περιοχής αναφέρεται αύξηση παραγωγής περίπου 15%–25% έναντι του 2025 και ελαφρά βελτίωση της απόδοσης σε χυμό. Τα λευκά εμφανίζουν φρεσκάδα και καθαρό φρούτο, τα ροζέ ζωηρό χρώμα και δροσιστική οξύτητα και τα ερυθρά συμπύκνωση, ώριμες τανίνες και καλή δομή.

Ηράκλειο

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από ανάκαμψη των βροχοπτώσεων μετά την πολυετή ανομβρία, με μεγάλες τοπικές διαφοροποιήσεις στις καταγραφές. Οι βροχές του τέλους του χειμώνα και της άνοιξης ενίσχυσαν τα υδατικά αποθέματα, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες καθυστέρησαν κατά τόπους την εκβλάστηση περίπου δέκα ημέρες και η υγρασία αύξησε την πίεση από περονόσπορο. Τοπικά, ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση στις αρχές Μαΐου προκάλεσαν απώλειες. Το καλοκαίρι ήταν γενικά ευνοϊκό, χωρίς παρατεταμένους καύσωνες, και η ωρίμανση εξελίχθηκε ομαλά. Σε ορισμένες ζώνες ο τρύγος ξεκίνησε περίπου 15 ημέρες αργότερα από το 2025, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, και συνεχίστηκε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή ήταν αυξημένη, με εκτίμηση περίπου +25% σε επιμέρους καταγραφές, ενώ οι τιμές σταφυλιών δέχθηκαν πιέσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών παρέμεινε σημαντική. Οι λευκοί οίνοι εμφανίζουν έντονη αρωματική έκφραση και καλή οξύτητα, ενώ οι ερυθροί βαθύ χρώμα, ώριμες τανίνες και δυνατότητα παλαίωσης.