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Σε 533 δισ. ευρώ έφτασε η συνολική αγροτική παραγωγή της ΕΕ το 2024. Από αυτό το σύνολο, η αξία της φυτικής παραγωγής ήταν 269 δισ. ευρώ (ισοδύναμο με το 50,5% της συνολικής αξίας), η ζωική παραγωγή αποτιμήθηκε σε 218,3 δισ. ευρώ (41,0%), ενώ το υπόλοιπο αντιπροσώπευαν οι αγροτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε τέσσερις περιφέρειες της ΕΕ, η αξία της συνολικής αγροτικής παραγωγής ξεπέρασε τα 9 δισ. ευρώ το 2024.

Η Ανδαλουσία στην Ισπανία κατέγραψε την υψηλότερη αξία παραγωγής φρούτων στα 5,1 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία στην Ελλάδα (2,1 δισ. ευρώ)

Η υψηλότερη αξία παραγωγής σημειώθηκε στην Ανδαλουσία της Ισπανίας (16,7 δισ. ευρώ), ακολουθούμενη από τη Βρετάνη στη Γαλλία (10,7 δισ. ευρώ), τη Βέζερ-Εμς στη Γερμανία και τη Λομβαρδία στην Ιταλία (9,6 δισ. ευρώ η καθεμία).

Ποιοι παρήγαγαν φρούτα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ

Η αξία της παραγωγής φρούτων στην ΕΕ ήταν 39,9 δισ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 7,5% της συνολικής αγροτικής παραγωγής.

Υπήρχαν έξι περιφέρειες της ΕΕ για τις οποίες η αξία της παραγωγής φρούτων ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ το 2024.

Η Ανδαλουσία στην Ισπανία κατέγραψε την υψηλότερη αξία παραγωγής στα 5,1 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία στην Ελλάδα (2,1 δισ. ευρώ) και την Κοινότητα της Βαλένθια στην Ισπανία (1,6 δισ. ευρώ).

Ακολουθούσαν η Σικελία στην Ιταλία (1,4 δισ. ευρώ), η Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή στη Γαλλία (1,2 δισ. ευρώ) και το Αλεντέζο στην Πορτογαλία (1,1 δισ. ευρώ).

Επίσης, σε εννέα περιφέρειες, τα φρούτα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας της φυτικής παραγωγής. Τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Αυτόνομη Επαρχία του Μπολζάνο/Μποζέν στην Ιταλία (80,8%), στο γαλλικό νησί της Μαρτινίκας (78,7%) και στο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία (77,6%).

Αυτή η ομάδα περιλάμβανε επίσης τρεις περιφέρειες στην Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο), δύο στην Ισπανία (Κανάρια Νησιά και Κοινότητα της Βαλένθια) και το Λιμβούργο στο Βέλγιο.