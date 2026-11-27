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Η Black Friday σημαντοδοτεί για την αμερικανική αγορά -και όχι μόνο- την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Οι καταναλωτές παραδοσιακά εδώ και χρόνια είχαν ετοιμάσει τις λίστες τους με τα χριστουγεννιάτικα δώρα και ξεχύνονταν στα φυσικά ή διαδικτυακά καταστήματα προκειμένου να τα αγοράσουν σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ξόδεψαν 11,8 δισ. δολάρια online την Black Friday του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το 2024, ενώ φέτος αναμένεται να «πέσουν» στην αγορά 12,9 δισ. δολάρια.

Αλλάζει ο τρόπος που ξοδεύουν οι καταναλωτές

Η Black Friday του 2026 παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές. Η εξέλιξή της σε μια πολυήμερη, ουσιαστικά πολυεβδομαδιαία, εμπορική εκδήλωση έχει ενθαρρύνει τους καταναλωτές να προμηθεύονται βασικά είδη οικιακής χρήσης σε μειωμένες τιμές, παράλληλα με την ολοκλήρωση των αγορών των χριστουγεννιάτικων δώρων τους, σύμφωνα με αναλυτές του λιανεμπορίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ανησυχίες για το κόστος ζωής επηρεάζουν επίσης το πώς, πού, πότε και σε ποια προϊόντα ξοδεύουν οι καταναλωτές.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές αγοράζουν δώρα. Αγοράζουν επίσης προϊόντα που έχουν ανάγκη, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των συνολικών δαπανών», δήλωσε η Caila Schwartz, επικεφαλής του τομέα λιανικού εμπορίου και καταναλωτικών τάσεων στην τεχνολογική εταιρεία Salesforce.

Αντέχουν οι καταναλωτές

Οι φετινές εορταστικές αγορές πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό περιβάλλον στις ΗΠΑ που χαρακτηρίζεται από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και από τον γενικότερα υψηλό πληθωρισμό.

Οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι παρακολουθούν στενά τις λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του πενθημέρου που ξεκινά την Ημέρα των Ευχαριστιών και ολοκληρώνεται τη Cyber Monday, προκειμένου να αξιολογήσουν την οικονομική αντοχή των καταναλωτών και τις εμπορικές προοπτικές ενόψει της νέας χρονιάς.

Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς το κόστος των καυσίμων και άλλες ανελαστικές δαπάνες απορρόφησαν μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι οι Αμερικανοί περιόρισαν τις αγορές βιβλίων, ενδυμάτων, αθλητικών ειδών και άλλων προϊόντων.

Τα θετικά νέα για τους εμπόρους είναι ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε αυτόν τον μήνα, καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ συνέχισαν να υποχωρούν σταθερά. Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου (National Retail Federation – NRF) εκτίμησε ότι οι υψηλότερες τιμές θα αντιστοιχούσαν περίπου στο ήμισυ της αναμενόμενης αύξησης των πωλήσεων κατά 4,1% στα φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η ομοσπονδία προέβλεψε ότι οι συνολικές δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών θα ανέλθουν στο 1,01 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι καταναλωτές αγοράζουν είδη οικιακής χρήσης μαζί με τα δώρα για τις γιορτές

Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις από την περασμένη Τρίτη έως τη Δευτέρα αναμενόταν να αφορούν είδη ένδυσης, προϊόντα για το σπίτι, καθώς και προϊόντα υγείας και ομορφιάς, σύμφωνα με τη Salesforce.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι οι εκπτώσεις στα προϊόντα υγείας και ομορφιάς θα ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 33%.

Καθώς η Black Friday έχει πλέον επεκταθεί πολύ πέρα από την ίδια την ημέρα, ορισμένοι καταναλωτές αξιοποιούν τις εποχικές προσφορές για να καλύψουν ανάγκες που εκτείνονται πολύ πέρα από τις γιορτές. Έτσι, αγοράζουν εκ των προτέρων είδη προσωπικής υγιεινής και ρουχισμού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα προμηθεύονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων προσωπικής υγιεινής ήταν αυξημένες κατά 40% από την 1η έως τις 22 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe.

Οι πωλήσεις προϊόντων καθαρισμού οικιακής χρήσης αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ οι πωλήσεις βασικών ειδών ένδυσης κατά 27% την ίδια περίοδο, ανέφερε η Adobe.

«Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε τις εορταστικές αγορές, μας έρχονται στο μυαλό πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα και παρόμοια προϊόντα. Ωστόσο, βλέπουμε όλο και περισσότερο τους καταναλωτές να αξιοποιούν αυτή την περίοδο για να προμηθεύονται και είδη πρώτης ανάγκης», δήλωσε ο Vivek Pandya, διευθυντής ψηφιακών αναλύσεων στην Adobe.

Black Friday και AI

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν εργαλεία αγορών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές, ιδιαίτερα καθώς ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος των καυσίμων τούς έχουν κάνει πιο προσεκτικούς απέναντι στις τιμές, σύμφωνα με τον Pandya.

Η επισκεψιμότητα σε διαδικτυακά καταστήματα μέσω συνδέσμων που προέρχονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης υπερδιπλασιάστηκε αυτόν τον μήνα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την Adobe.

Η πεποίθηση ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρουν «την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας και τιμής» έχει συμβάλει στο να πραγματοποιούν οι καταναλωτές μεγαλύτερο μέρος των εορταστικών αγορών τους μέσω διαδικτύου και όχι στα φυσικά καταστήματα, δήλωσε ο Pandya.