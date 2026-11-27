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Την εξαγορά πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Βαθύ Αυλίδος και στο Ύπατο Βοιωτίας ολοκλήρωσε μέσα στον Νοέμβριο η Αγγελάκης ΑΕ, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία να διευρύνει σημαντικά την παραγωγική της βάση και να αναπτύξει περαιτέρω τις πωλήσεις της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εξαγορά αφορά εκτάσεις συνολικού εμβαδού 150 στρεμμάτων, στις οποίες λειτουργούν φάρμες εκτροφής πουλερικών δυναμικότητας 1,8 εκατ. πτηνών ετησίως.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 4,7 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση αφορά την εξαγορά των εκτάσεων και των εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό τους και τη δημιουργία νέων υποδομών. Επιπλέον, προβλέπεται επένδυση 2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέων πτηνοτροφικών θαλάμων στις υφιστάμενες εκτάσεις, οι οποίοι θα προσθέσουν ετήσια δυναμικότητα εκτροφής 700.000 πτηνών.

Με την εξαγορά και τη νέα επένδυση που έχει σχεδιαστεί, η Αγγελάκης ενισχύει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα των ιδιόκτητων μονάδων της για την εκτροφή πουλερικών, προσθέτοντας περίπου 3.000.000 κοτόπουλα ετησίως και δημιουργεί περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της καθετοποιημένης παραγωγής της και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη νέα φάση ανάπτυξης της. Με τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επέκταση της παρουσίας των προϊόντων Αγγελάκης στις διεθνείς αγορές.

Η πορεία της Αγγελάκης Α.Ε.

Εδώ και πάνω από 60 χρόνια, η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ αναβαθμίζει το καθημερινό γεύμα με γευστικά και ποιοτικά προϊόντα κοτόπουλου που ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία. Με έδρα την Εύβοια, η Αγγελάκης έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα, με ιδιόκτητες φάρμες, η οποία προσφέρει πάνω από 300 θέσεις εργασίας και εξάγει τα προϊόντα της σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της Ασίας.

Η Αγγελάκης συνεργάζεται με τις 8 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και με κορυφαίους retailers του εξωτερικού, ενώ έχει σταθερές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων και αεροπορικές εταιρείες ως προμηθευτής πρώτης θέσης. Από το 2025, είναι μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας μας.

Έχοντας ως ναυαρχίδα των προϊόντων της το Ελαιοπουλάκι®, το μοναδικό κοτόπουλο που τρέφεται με 100% φυτική διατροφή βασισμένη στο εκλεκτό ελληνικό ελαιόλαδο και το καλαμπόκι, η Αγγελάκης έχει λάβει δεκάδες διεθνείς διακρίσεις για τη γεύση και την πιστοποιημένη ποιότητα των προϊόντων της.

Με οδηγό τις 5 δεσμεύσεις της – τη γεύση, την ποιότητα, την ευεξία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αλληλεγγύη – η Αγγελάκης οραματίζεται να αφήσει το δικό της θετικό αποτύπωμα γεύσης μιας καλύτερης ζωής.