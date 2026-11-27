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Την Τετάρτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αντιμετώπιση αυτού που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα.

Ειδικά σε ό, τι αφορά την Κίνα, οι τελευταίες αυξήσεις δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να οξύνουν τις εμπορικές εντάσεις με το Πεκίνο, καθιστώντας την Κίνα βασικό στόχο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο, ασκώντας πιέσεις σε άλλες χώρες και τιμωρώντας τη χώρα που αποτελεί το «εργοστάσιο του κόσμου».

Οι νέοι δασμοί παραμένουν εντός των ορίων της εμπορικής εκεχειρίας με την Κίνα, ωστόσο οι ΗΠΑ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αβεβαιότητα ενόψει της τέταρτης συνάντησης κορυφής των ηγετών των δύο χωρών για το τρέχον έτος, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα, καθώς και ενόψει της λήξης της εμπορικής συμφωνίας τους στις 10 Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επικρίνουν τους εμπορικούς εταίρους τους ότι δεν κάνουν αρκετά για να περιορίσουν τις εισαγωγές από μια παγκόσμια δύναμη που αποτελεί στρατηγικό ανταγωνιστή τους, ενώ βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει σημαντικά το 1 τρισ. δολάρια εμπορικού πλεονάσματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Χαρακτηριστική της στοχοποίησης της Κίνας είναι η έκθεση του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) για το Βιετνάμ αναφέρεται στην Κίνα περισσότερες από 250 φορές, ενώ στα πορίσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κίνα αναφέρεται περισσότερες από 300 φορές.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα από τους νέους δασμούς, που δημοσιεύει το Reuters.

1. Ο υψηλότερος δασμολογικός συντελεστής στα κινεζικά προϊόντα

Η Κίνα, το εμπορικό πλεόνασμα της οποίας από το εμπόριο αγαθών ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, θα αντιμετωπίσει τον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή, ύψους 20%, σύμφωνα με τις νέες προτάσεις.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ διατήρησε τον συνολικό δασμολογικό συντελεστή εντός του συμφωνημένου ανώτατου ορίου, καθώς δεν προσέθεσε τους νέους δασμούς στους προηγούμενους δασμούς που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο, λόγω αυτού που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αποτυχία του Πεκίνου να περιορίσει την καταναγκαστική εργασία.

Το ποσοστό θα αυξηθεί, ωστόσο, στο 40%, εάν το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον δεν καταφέρουν να παρατείνουν περαιτέρω την εμπορική εκεχειρία τους, η οποία πρόκειται να λήξει στις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Η Κίνα δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα ως απάντηση στους νέους δασμούς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δύο κυβερνήσεις διατηρούν στενή επικοινωνία σχετικά με την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας.

Τα εμπορικά ζητήματα αναμένεται να βρεθούν στην ατζέντα της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο μεταξύ του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι η τέταρτη συνάντησή τους μέσα στο τρέχον έτος.

2. Ορισμένοι δασμολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από τις εμπορικές συμφωνίες

Η Κίνα δεν είναι η μόνη οικονομία της οποίας οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα επιβαρυνθούν με δασμούς ανάλογα με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Η Ινδία, η οποία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, θα αντιμετωπίσει δασμό 17%, εφόσον ολοκληρωθεί συμφωνία, και 25% σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Το Βιετνάμ θα αντιμετωπίσει ανώτατο δασμολογικό συντελεστή 20%, εφόσον καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, το ποσοστό θα αυξηθεί στο 35%.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πρότειναν ξεχωριστά την επιβολή νέων δασμών σε προϊόντα από τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένου δασμού 10% στα ολοκληρωμένα αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι η Μπραζίλια δεν έχει διορθώσει αυτό που η Ουάσιγκτον αποκαλεί «αδικαιολόγητες» εμπορικές πρακτικές.

3. Ανώτατα όρια στους δασμολογικούς συντελεστές για ορισμένες χώρες

Οι δασμολογικοί συντελεστές θα έχουν ανώτατο όριο:

18% για εισαγόμενα προϊόντα από την Καμπότζη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Μπανγκλαντές.

15%, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δασμών του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN), για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία.

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια είναι σύμφωνα με τις εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν κατά το τελευταίο έτος και οι οποίες προβλέπουν επίσης τη μείωση των εμποδίων για τις αμερικανικές εξαγωγές, δήλωσε ο Γκριρ στο CNBC.

4. Η εμπορική πολιτική του Τραμπ συνεχίζεται χωρίς υποχώρηση

Ο νέος γύρος δασμών αποτελεί μέρος των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να ανακτήσει τη διαπραγματευτική ισχύ της μέσω των δασμών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο να ακυρώσει τους ευρείας κλίμακας παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι είχαν επιβληθεί βάσει νόμου περί εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Βασίζοντας τα νέα μέτρα στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 (Section 301), η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ισχυρότερη νομική βάση για την επιβολή των δασμών.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει αποφασισμένη να προωθήσει την ευρεία δασμολογική πολιτική της, παρά τις σημαντικές εκλογικές απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι νέοι δασμοί δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ πριν από τη δημόσια ακρόαση της 25ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR).

5. Περιορισμένες αντιδράσεις στις αγορές

Τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και την Ασία κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, καθώς οι τελευταίες ανακοινώσεις για τους δασμούς δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τις αγορές.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών δεν έχουν προκαλέσει ιδιαίτερους κραδασμούς στις αγορές μέχρι στιγμής, εν μέρει επειδή είχαν ήδη προεξοφληθεί», δήλωσε ο Φρεντ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία.

Οι επιπτώσεις στις σχέσεις της Κίνας με άλλες αγορές

Όπως συνέβη και μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης», όταν η Ουάσιγκτον αυξάνει τους δασμούς στην Κίνα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι του Πεκίνου μειώνεται, ενώ τα εμπορικά ελλείμματα άλλων οικονομιών έναντι της Κίνας διευρύνονται.

Αυτό ασκεί πίεση στις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τις εγχώριες βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας τους απέναντι σε μια κινεζική οικονομία που συμβάλλει στην παγκόσμια ζήτηση λιγότερο απ’ όσο συμβάλλει στην παγκόσμια προσφορά.

Οι επικριτές του Πεκίνου υποστηρίζουν ότι η χαμηλή κατανάλωση των κινεζικών νοικοκυριών και η αυξανόμενη εξάρτηση της οικονομίας από τις εξαγωγές σημαίνουν ότι η ανάπτυξή της πραγματοποιείται εις βάρος άλλων χωρών.

«Η αδυναμία της Κίνας να αναδιαρθρώσει την οικονομία της θα αποτελέσει ακόμη σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης των εμπορικών εντάσεων από ό,τι οι συνεχείς και απρόβλεπτες μεταβολές της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ», δήλωσε ο Viktor Shvets, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της Macquarie Capital.

Όπως ανέφερε, σήμερα η ΕΕ υφίσταται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις εμπορικές ανισορροπίες της Κίνας, αλλά η ίδια εξέλιξη είναι αναπόφευκτη και για όλες τις υπόλοιπες χώρες.

«Κατά συνέπεια, αναμένουμε πολλαπλασιασμό τόσο των δασμολογικών όσο και των μη δασμολογικών μέτρων».

Οι Βρυξέλλες, οι οποίες έπεισαν φέτος το Πεκίνο να αποδεχθεί ποσοστώσεις σε ορισμένες εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων στην ΕΕ, σχεδιάζουν τη λήψη και άλλων εμπορικών μέτρων.

Η συμφωνία της ΕΕ για τα αυτοκίνητα καταδεικνύει ότι η Κίνα δεν μπορεί να διατηρεί διαρκώς επιθετική στάση σε όλα τα μέτωπα του εμπορίου και ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλοι συμβιβασμοί, δήλωσε ο Bo Zhengyuan, εταίρος της εταιρείας ερευνών Plenum.

«Η Κίνα δεν πετυχαίνει πάντα αυτό που επιδιώκει στο εμπόριο», ανέφερε ο Bo, ο οποίος εδρεύει στη Σαγκάη, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο θα χρειαστεί «να προχωρήσει και σε άλλες παραχωρήσεις», προκειμένου να συναντήσει τους εμπορικούς του εταίρους κάπου στη μέση.