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Ο Αντώνης Πανούτσος, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας, έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο δημοσιογραφικός χώρος βυθίστηκε στην θλίψη για την απώλεια ενός συναδέλφου, ο οποίος άφησε «βαθύ αποτύπωμα» στην έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία.

Έδωσε μεγάλη μάχη τους τελευταίους μήνες, στους οποίους νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αλλά δεν τα κατάφερε και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Εισήχθη στο νοσοκομείο στις 15 Ιουλίου με υψηλό πυρετό και η πρώτη ιατρική εκτίμηση έκανε λόγο για εγκεφαλίτιδα.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε από τους γιατρούς του «Ευαγγελισμού», έδειξαν ότι είχε μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεταδίδεται από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού.

Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή, αλλά δυστυχώς ο 78χρονος δημοσιογράφος έφυγε σήμερα από την ζωή.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948 και είχε πολλές φορές τονίσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό.

Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα και είχε άριστες γνώσεις στο χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως είχε ζήσει αρκετά χρόνια σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία και Δυτικό Βερολίνο.

Τα χρόνια μάλιστα που έζησε στην αγγλική πρωτεύουσα τον είχαν επηρεάσει πολύ, σε ότι είχε να κάνει με την αγάπη του στην αγγλική μουσική σκηνή.

Εργάστηκε σε εφημερίδες και η στήλη του στον Φίλαθλο την δεκαετία 1990 υπήρξε από τις πλέον επιδραστικές στον ελληνικό έντυπο Τύπο, ενώ χρήζει ιδιαίτερης μνείας η αρθρογραφία του, πριν από πολλά χρόνια, στην εφημερίδα Βήμα.

Υπήρξε αιχμηρή πένα και οι απόψεις του έδιναν «τροφή» για σκέψη και συζήτηση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εργάστηκε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας (όπως το Moto), λάτρης άλλωστε και ο ίδιος των μηχανών και είναι χαρακτηριστικό πως πάντα κυκλοφορούσε με μοτοσυκλέτα και μάλιστα μεγάλου κυβισμού.

Έχει γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το savoir vivre του μοτοσυκλετιστή, ένα κείμενο που έμελλε να γράψει ιστορία.

Δούλεψε επίσης σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και η συνεργασία του στα ερτζιανά με τον Αντώνη Καρπετόπουλο υπήρξε σταθμός στον χώρο του ραδιοφώνου. Οι δύο τους συνέθεσαν ένα από τα πιο δυναμικά δίδυμα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο Αντώνης Πανούτσος κατέβηκε και στον στίβο της πολιτικής, καθώς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές του 2019.

Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Πηγή: in.gr