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Το 2026 η ακρίβεια περιορίζει περισσότερο την αγοραστική δύναμη του εορταστικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΕΠ. Χαρακτηριστικό της πίεσης που ασκείται φέτος, είναι πως Το 63% των καταναλωτών σκοπεύει να διαθέσει περίπου όσα και πέρυσι, ενώ το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερα μειώθηκε από 13% σε 9%.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,7%, από 2,0% το 2025 και 2,4% το 2024. Με το τέλος του Νοεμβρίου 2026, η πίεση φαίνεται ήδη στις τιμές και στις προθέσεις των καταναλωτών. Η επίδραση στις φετινές εορταστικές πωλήσεις θα φανεί στον απολογισμό της περιόδου.

Πόσο λοιπόν κοστίζει το «ίδιο ποσό» φέτος, συγκριτικά με πέρυσι και πρόπερσι; Με βάση τον γενικό ΔΤΚ ένα καλάθι που ακολουθεί τον γενικό δείκτη και κόστιζε €300 το 2025 θα απαιτούσε περίπου €317 το 2026. Αν τα €300 ήταν η βάση του 2024, θα απαιτούσε περίπου €324 το 2026. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό αγοραστικής δύναμης. Η μεγαλύτερη πίεση φέτος προέρχεται από τη στέγαση +15,1% και τις μεταφορές +13,8%, που απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Για το εορταστικό τραπέζι, το ΙΝΕΜΥ είχε ήδη υπολογίσει αύξηση 3,6% έως 7,1% το 2025 έναντι του 2024, ανάλογα με τη σύνθεση και τα άτομα.

Αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες

Τι όμως αλλάζει στις καταναλωτικές συνήθειες; Το γιορτινό τραπέζι κερδίζει κάθε προτεραιότητα. Η πρόθεση αγοράς τροφίμων και ποτών ανεβαίνει από 61% σε 64% και οι γιορτές στο σπίτι από 53% σε 55%. Τα δώρα παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα, από 41% σε 42%. Οι προαιρετικές αγορές γίνονται πιο επιλεκτικές. Από το 2025 στο 2026 υποχωρεί η πρόθεση για εμπειρίες και εξόδους από 35% σε 29%, ρούχα και αξεσουάρ από 58% σε 53%, τεχνολογία από 28% σε 24% και στολισμό από 20% σε 15%.

Η σημασία αναζήτησης καλύτερης τιμής κυμαίνεται τα τελευταία δύο χρόνια σε ποσοστό μεταξύ 90-95%. Το 60% αναφέρει την καλύτερη τιμή ή την προσφορά ως βασικό κριτήριο και το 66% έχει χρησιμοποιήσει ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει διαδικτυακή έρευνα αγοράς, κυρίως για σύγκριση. Παράλληλα, το 51% σχεδιάζει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών σε φυσικά καταστήματα.

Τι σημαίνει ακρίβεια για τις πωλήσεις

Η εμπειρία του 2025 δείχνει πόσο άνισα μπορεί να μοιραστεί η κίνηση. Ενώ ο συνολικός δείκτης τζίρου λιανικής αυξήθηκε 6,9% τον Δεκέμβριο, το 52% των επιχειρήσεων στο δείγμα της ΕΣΕΕ ανέφερε χαμηλότερες πωλήσεις στις γιορτές και το 32% περίπου ίδιες. Πριν από τις φετινές γιορτές, στο γ΄τρίμηνο του 2026, ο ονομαστικός τζίρος αυξήθηκε 3,3% στο σύνολο του λιανεμπορίου και 1,5% στις ΜμΕ, αλλά κυρίως λόγω υψηλού πληθωρισμού και όχι ζήτησης.

Για το 2026, ενδεχομένως η πιο τεκμηριωμένη εκτίμηση της εορταστικής αγοράς, αρχής γενομένης από το διπλό εκπτωτικό γεγονός της Black Friday και Cyber Monday, είναι μεγαλύτερη πίεση στον όγκο των προαιρετικών αγορών και ανθεκτικότερη ζήτηση για τρόφιμα και δώρα. Ακόμη κι αν ο εορταστικός τζίρος αυξηθεί σε ευρώ, η πραγματική επίδοση θα κριθεί από το πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε σταθερές τιμές και από το πώς μοιράστηκε η κίνηση ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης.