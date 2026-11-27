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Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις συναλλακτικές συνήθειες καταναλωτών πανευρωπαϊκά έχει συντελεστεί την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, από ουραγός καταλαμβάνει πλέον τις πρώτες θέσεις σε σειρά δεικτών που συνδέονται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η πιο εμβληματική αλλαγή που έχει συντελεστεί είναι η υποχώρηση του μεριδίου των μετρητών στις συναλλαγές στα φυσικά σημεία πώλησης

Τούτο δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της έρευνας «SPACE 2026».

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η επιβολή των capital controls το 2015, η διεύρυνση της υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών, η πανδημία και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως το IRIS, συνέβαλαν καταλυτικά στην επιτάχυνση της σχετικής μετάβασης.

Η μεγάλη ανατροπή στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Η πιο εμβληματική αλλαγή που έχει συντελεστεί είναι η υποχώρηση του μεριδίου των μετρητών στις συναλλαγές στα φυσικά σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, από το 88% το 2016, το σχετικό ποσοστό έχει περιοριστεί 10 χρόνια μετά στο 45%.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις που καταγράφεται σε αυτό το διάστημα μεταξύ των χωρών στη ζώνη του ευρώ. Οι φυσικές κάρτες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 46% του αριθμού των συναλλαγών, ενώ ένα επιπλέον 7% πραγματοποιείται μέσω κινητών συσκευών.

Με βάση την αξία των πληρωμών, οι κάρτες αφορούν στο 50%, αρκετά υψηλότερα από τα μετρητά, που έχουν περιοριστεί στο 39%.

Από την άλλη, στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, η χώρα μας καταγράφει μία αξιοσημείωτη ευρωπαϊκή πρωτιά.

Με μερίδιο 71% στην αξία των αγορών με κάρτες βρίσκεται στην κορυφή της ευρωζώνης μαζί με την Κροατία, ξεπερνώντας κατά 21 μονάδες τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (50%).

Την ίδια στιγμή, οι άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, κατηγορία στην οποία εντάσσεται το IRIS, αντιπροσωπεύουν το 15% των συναλλαγών στην Ελλάδα έναντι 11% στην ευρωζώνη.

Οι καθημερινές συναλλαγές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν συναλλαγές οι Έλληνες, όπως αυτή καταγράφεται από την ίδια έρευνα της ΕΚΤ.

Με 2,21 πληρωμές ημερησίως ανά καταναλωτή στα φυσικά σημεία πώλησης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ευρωζώνη, πίσω από την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σε 1,78 συναλλαγές.

Παράλληλα, η συχνότητα των εξ αποστάσεως πληρωμών εγχωρίως έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί συγκριτικά με το 2019.

Το νέο τραπεζικό μοντέλο

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μετάβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εξελίσσεται παράλληλα με τη συρρίκνωση του τραπεζικού δικτύου.

Από το 2019 έως σήμερα υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μονάδων του έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 25%.

Επιπλέον, στο νέο μοντέλο τα καταστήματα αποκτούν περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα, με έμφαση στη διάθεση χρηματοδοτικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Αντίθετα, οι καθημερινές συναλλαγές μεταφέρονται στο mobile και internet banking, στα ΑΤΜ και στα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης.

Οι δυσκολίες στις αναλήψεις

Ο μετασχηματισμός αυτός έχει, ωστόσο, και μία άλλη διάσταση, η οποία αφορά την πρόσβαση των πολιτών στα μετρητά.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ, δυσκολίες αντιμετώπισε το 24% των Ελλήνων που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν ανάληψη από ταμείο καταστήματος, έναντι 17% στην ευρωζώνη.

Ενδεχομένως το εύρημα να συνδέεται με περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας των γκισέ ή με ελάχιστα όρια για να γίνει μία συναλλαγή με εξυπηρέτηση από υπάλληλο.

Αυξημένο εμφανίζεται όμως και το ποσοστό όσων αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη χρήση ΑΤΜ, 22%, έναντι 19% στην ευρωζώνη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρά την ταχύτατη μετάβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές, οι Έλληνες δεν έχουν απωλέσει τη σχέση τους με τα μετρητά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην ευρωζώνη, πίσω μόνο από την Αυστρία, ως προς τη σημασία που αποδίδουν οι καταναλωτές στη δυνατότητα πληρωμής με χαρτονομίσματα και κέρματα.

Η επιλογή του cash

Συγκεκριμένα, το 69% των Ελλήνων θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντική τη διατήρηση της συγκεκριμένης επιλογής έναντι 62% στην ευρωζώνη.

Από την άλλη, μόλις το 8% τη θεωρεί εντελώς ασήμαντη έναντι 13% στον μέσο όρο των χωρών του ευρώ.

Επιπλέον, παρά την επικράτηση των καρτών στις καθημερινές αγορές, τα μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο 46% των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών έναντι 44% στην ευρωζώνη.

Οι Έλληνες, εξάλλου, εξακολουθούν να έχουν περισσότερα μετρητά στο πορτοφόλι τους, με το διάμεσο ποσό να διαμορφώνεται στα 72 ευρώ έναντι 64 ευρώ.