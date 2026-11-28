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Τη μεγαλύτερη εκροή κεφαλαίων εδώ και 14 μήνες κατέγραψαν τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια διεθνώς την εβδομάδα που έληξε στις 25 Νοεμβρίου, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), σε συνδυασμό με τις γερακίσιες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, περιόρισαν την όρεξη για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper, οι επενδυτές απέσυραν καθαρά κεφάλαια ύψους 22,73 δισ. δολαρίων από τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες καθαρές ρευστοποιήσεις από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων έγιναν πιο επιφυλακτικοί την περασμένη εβδομάδα, καθώς ένα κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, το οποίο πυροδοτήθηκε από ανησυχίες σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI), οδήγησε τους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και επτά μήνες.

Ο δείκτης MSCI All Country World Index υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα στις 1.019,01 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 8 Απριλίου. Ωστόσο, από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, ο δείκτης έχει ανακάμψει κατά περίπου 3,5%.

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

«Εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα από μοντέλα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 750% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, προκειμένου ο κλάδος να επιτύχει μια επαρκή απόδοση που να δικαιολογεί τις σωρευτικές δαπάνες», ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) στην UBS Global Wealth Management.

«Διατηρούμε μια ουδέτερη άποψη για τις παγκόσμιες και τις αμερικανικές μετοχές, αντανακλώντας μια ισορροπημένη προοπτική κινδύνου-ανταμοιβής».

Τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν καθαρές εβδομαδιαίες εκροές ύψους 30,57 δισ. δολαρίων, τις μεγαλύτερες από τις 9 Σεπτεμβρίου. Οι επενδυτές απέσυραν επίσης καθαρά 2,75 δισ. δολάρια από ασιατικά αμοιβαία κεφάλαια, αλλά πρόσθεσαν 7,29 δισ. δολάρια σε ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια.

Μεταξύ των κλαδικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια τεχνολογίας, υγειονομικής περίθαλψης και βιομηχανίας δέχτηκαν πιέσεις, με τους επενδυτές να αποσύρουν καθαρά 7,57 δισ. δολάρια, 3,04 δισ. δολάρια και 2,56 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εκροές για τρίτη συνεχή εβδομάδα, οι οποίες ανήλθαν σε καθαρό ποσό 3,51 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων ύψους 5,85 δισ. δολαρίων από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων μέσης διάρκειας σε δολάρια, 2,73 δισ. δολαρίων από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων σε ευρώ και 1,54 δισ. δολαρίων από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων υψηλών αποδόσεων.

Αντιθέτως, προχώρησαν σε καθαρές αγορές ύψους 7,14 δισ. δολαρίων σε αμοιβαία κεφάλαια κρατικών ομολόγων και 1,17 δισ. δολαρίων σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Τα αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κατέγραψαν εκροές για τρίτη συνεχή εβδομάδα, οι οποίες ανήλθαν σε καθαρό ποσό 49,42 δισ. δολαρίων.

Στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων εμπορευμάτων, τα κεφάλαια που επενδύουν στον χρυσό και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν καθαρές εκροές ύψους 2,14 δισ. δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Μαρτίου. Εκροές ύψους 463 εκατ. δολαρίων καταγράφηκαν επίσης στα αμοιβαία κεφάλαια του ενεργειακού κλάδου.

Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών προσέλκυσαν καθαρά κεφάλαια ύψους 971 εκατ. δολαρίων, για όγδοη συνεχή εβδομάδα.

Αντιθέτως, τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων παρουσίασαν εκροές για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, ύψους 1,42 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν 29.180 αμοιβαία κεφάλαια.