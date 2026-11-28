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Οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει σχέδια αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης επιπέδου «black», η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, να παραλύσει κρίσιμες υποδομές ή να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν για την ανάγκη ενίσχυσης της ετοιμότητας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στους χάκερ να εξελίσσονται και να δρουν ταχύτερα από όσους είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των αμερικανικών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο ενός κύματος κυβερνοεπιθέσεων και τεχνολογικών βλαβών, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τη λειτουργία κρατικών υπηρεσιών.

Σε αποκλειστικές συνεντεύξεις στο «Newsweek», η πρώην επικεφαλής πληροφορικής του Λευκού Οίκου, Theresa Payton, κατηγόρησε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι αγνοούν εδώ και χρόνια τις προειδοποιήσεις, ενώ η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του FBI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, Cynthia Kaiser, προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός κυβερνοεπιθέσεων και διακοπών λειτουργίας συστημάτων ενδέχεται να αποτελέσει τη «νέα κανονικότητα» για τα επόμενα χρόνια.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών κυβερνοασφάλειας, το οποίο ονομάζεται Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών (National Cyber Incident Response Plan – NCIRP) και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) έδωσε στη δημοσιότητα, τον Δεκέμβριο του 2024, ένα προσχέδιο επικαιροποίησης του σχεδίου, θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2025.

Το προσχέδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικές υπηρεσίες θα συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης μιας κυβερνοεπίθεσης επιπέδου «Black».

Τι είναι μια κυβερνοεπίθεση επιπέδου «Black»;

Το κυβερνητικό σύστημα διαβάθμισης της σοβαρότητας των κυβερνοπεριστατικών (Cyber Incident Severity Schema), το οποίο περιλαμβάνεται στο προσχέδιο, προβλέπει έξι επίπεδα σοβαρότητας: από το επίπεδο μηδέν, που χαρακτηρίζεται ως «White» (Λευκό), έως το επίπεδο πέντε, που χαρακτηρίζεται ως «Black» (Μαύρο).

Επίπεδο μηδέν – White (Λευκό): Ένα περιστατικό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ή θεωρείται ασήμαντο.

Επίπεδο ένα – Green (Πράσινο): Ένα περιστατικό που εκτιμάται ότι δεν θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

Επίπεδο δύο – Yellow (Κίτρινο): Ένα περιστατικό που ενδέχεται να έχει ευρύτερες συνέπειες.

Επίπεδο τρία – Orange (Πορτοκαλί): Ένα περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία.

Επίπεδο τέσσερα – Red (Κόκκινο): Ένα σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες.

Επίπεδο πέντε – Black (Μαύρο): Μια άμεση και επικείμενη απειλή για κρίσιμες υποδομές, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή ανθρώπινες ζωές στις ΗΠΑ.

Πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια κυβερνοεπίθεση επιπέδου «Black»;

Σε έκθεσή του το 2018, με τίτλο «Surviving a Catastrophic Power Outage» («Πώς να επιβιώσουμε από μια καταστροφική διακοπή ηλεκτροδότησης»), το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Υποδομών (National Infrastructure Advisory Council) προειδοποίησε ότι μια μεγάλης έκτασης κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη διανομή καυσίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Το 2022, η CISA δημοσίευσε οδηγίες, προειδοποιώντας ότι οι πρώτες δύο ημέρες μετά από μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται από σύγχυση, προβλήματα στις επικοινωνίες, απώλεια κρίσιμων ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και διαταραχή της λειτουργίας φυσικών συστημάτων και υποδομών. Σε περίπτωση παρατεταμένης επιχείρησης αντιμετώπισης, το προσωπικό θα μπορούσε να εξαντληθεί, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα έφταναν στα όριά τους.

Η Payton δήλωσε ότι οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια ζητούσαν επανειλημμένα τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την ασφαλέστερη διάθεση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, την αυτοματοποιημένη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ζητάμε αυτά τα μέτρα εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο και δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια ελιγμών. Η περασμένη εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που ξεκίνησε άσχημα και εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη».

Γιατί αυξάνεται η ανησυχία για τις κυβερνοεπιθέσεις;

Τα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν μια πολύωρη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft, την καθήλωση στο έδαφος πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα με απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορούσε δεδομένα πελατών της JPMorgan Chase.

Άλλα περιστατικά επηρέασαν την Apple, καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA).

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ευρύτερο κύμα διαταραχών οφείλεται σε συντονισμένη ή κακόβουλη ενέργεια.

Η Payton, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής πληροφορικής του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους, είχε δηλώσει παλαιότερα στο Newsweek: «Οι οργανισμοί βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωποι με ένα δίλημμα, καθώς καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εξίσου δύσκολες και προβληματικές λύσεις. Η μία επιλογή είναι να εγκαθιστούν διορθώσεις ασφαλείας με την ταχύτητα των μηχανών, διακινδυνεύοντας όμως να προκαλέσουν βλάβες σε συστήματα απολύτως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία. Η άλλη είναι να καθυστερούν την εγκατάσταση των διορθώσεων, αφήνοντας τα συστήματα εκτεθειμένα σε επιθέσεις χάκερ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο. Στην περίπτωση αυτή, προκύπτει ένα διαφορετικό, εξίσου σοβαρό πρόβλημα. Είναι πραγματικά οδυνηρό να φέρνεις τους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, τις επιχειρήσεις και τις κρατικές υπηρεσίες σε μια τόσο δύσκολη θέση».

Η ίδια πρόσθεσε: Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ανθεκτικότητα των συστημάτων και στην ικανότητά μας να τα επαναφέρουμε σε πλήρη λειτουργία μετά από μια κρίση. Θα πρέπει επίσης να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις δοκιμές των ενημερώσεων ασφαλείας.

Η Kaiser, η οποία εργάστηκε στο FBI επί δύο δεκαετίες και ενημέρωνε για ζητήματα κυβερνοασφάλειας τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Όταν οι ενημερώσεις διατίθενται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, μερικές φορές δεν υποβάλλονται σε επαρκείς δοκιμές ή οι δοκιμές αποτυγχάνουν όταν η εφαρμογή τους γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Και αυτό είναι που προκαλεί όλες αυτές τις διακοπές λειτουργίας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε έναν συνδυασμό κυβερνοεπιθέσεων και τεχνικών βλαβών. Αυτή είναι ουσιαστικά η νέα κανονικότητα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες, αλλά και τα επόμενα χρόνια».

Πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ σε μια κυβερνοεπίθεση επιπέδου «Black»;

Σύμφωνα με το σχέδιο επικαιροποίησης, μια ειδική Ενοποιημένη Ομάδα Συντονισμού για Κυβερνοπεριστατικά (Cyber Unified Coordination Group) θα αναλάμβανε τον συντονισμό των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης.

Το FBI θα είχε την ηγεσία των προσπαθειών για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της απειλής, ενώ η CISA θα παρείχε τεχνική υποστήριξη στους οργανισμούς που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών θα συγκέντρωναν και θα ανέλυαν στοιχεία σχετικά με την απειλή.

Η Payton κάλεσε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας τους κινδύνους από χάκερ που βάζουν στο στόχαστρο εξοπλισμό συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, όπως τα συστήματα ψύξης και συντήρησης τροφίμων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα καταφέρουμε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από τους κακόβουλους παράγοντες. Ποιο είναι το σχέδιό μας σε περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με το χειρότερο δυνατό σενάριο; Πώς θα πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις; Πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε όταν οι υπηρεσίες υπολειτουργούν; Και αν δεν υπάρχει απολύτως καμία υπηρεσία, αντί απλώς να παρουσιάζει προβλήματα, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση; Με ποιον τρόπο θα μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους;».

Οι ομοσπονδιακές οδηγίες για την ετοιμότητα απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν τη διατήρηση αποθεμάτων τροφίμων, νερού, φαρμάκων και μετρητών, καθώς και την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ηλεκτροδότησης και αντιγράφων σημαντικών εγγράφων.

Η Kaiser προειδοποίησε επίσης ότι εγκληματικά δίκτυα θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας που θα επηρέαζαν τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Η ίδια δήλωσε: «Θα αρχίσουν να τηλεφωνούν σε πολίτες απατεώνες, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν την τράπεζά τους, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι το χάος που θα επικρατεί».

Ποια είναι η λύση;

Η Payton δήλωσε: «Θα απηύθυνα έκκληση σε όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, στη Silicon Valley και στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: “Σας παρακαλώ, επιστρέψτε στα εργαστήριά σας και επανασχεδιάστε αυτά τα μοντέλα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στις ομάδες κυβερνοάμυνας και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων που αυτοεπιδιορθώνονται. Συστημάτων που αντιλαμβάνονται εγκαίρως μια επερχόμενη απειλή και μπορούν να κλείνουν την πόρτα στους εισβολείς. Δεν μας προσφέρατε αυτή τη δυνατότητα και τώρα, αντί γι’ αυτό, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται ως όπλο εναντίον μας».

Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην υποκύπτουν στις απαιτήσεις των εγκληματικών ομάδων ransomware (λυτρισμικού) και να μην καταβάλλουν λύτρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Μην πληρώνετε τους χάκερ. Είναι σαν τους νταήδες της σχολικής αυλής. Αν υποκύψετε στις απαιτήσεις τους, θα επιστρέψουν για να ζητήσουν ακόμη περισσότερα».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είμαι ρεαλίστρια αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι πραγματικά έξυπνοι, εργατικοί και ικανοί άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των τεχνολογικών λειτουργιών και της κυβερνοασφάλειας θα βρουν τη λύση. Θα ήταν, όμως, πολύ θετικό να έχουμε και κάποια βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έτσι θα καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα νωρίτερα και το κόστος σε ανθρώπινο και λειτουργικό επίπεδο θα ήταν μικρότερο».

Και κατέληξε: «Αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και θα χρειαστεί να περάσει πολύ περισσότερος χρόνος μέχρι να αρχίσει να βελτιώνεται».