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Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έκλεισαν την Παρασκευή την United Fidelity Bank, με έδρα την Ιντιάνα, αφού διαπίστωσαν ότι το πιστωτικό ίδρυμα ήταν πιθανότατα αδύνατο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραπεζική κατάρρευση στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η First Citizens συμφώνησε να αναλάβει το σύνολο των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της United Fidelity.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η FDIC ανέλαβε τον ρόλο του εκκαθαριστή, χωρίς ωστόσο να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στο κλείσιμο της τράπεζας.

Το κλείσιμο της United Fidelity, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της FDIC, θα κοστίσει στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων 1,83 δισ. δολάρια, αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάρρευση αμερικανικού πιστωτικού ιδρύματος μετά το κλείσιμο της Republic First Bank τον Απρίλιο του 2024.

Όπως ανακοίνωσε η FDIC, στα τέλη Σεπτεμβρίου η United Fidelity διέθετε συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 5,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταθέσεις ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

United Fidelity Bank, Evansville, IN was closed today by the @USOCC, which appointed the FDIC as receiver. First-Citizens Bank & Trust, Raleigh, NC will assume substantially all deposits and purchase substantially all assets of the failed institution. https://t.co/IUffEOE9me https://t.co/MpBpNLpMrz — FDIC (@FDICgov) November 28, 2026

Τα λουκέτα σε αμερικανικές τράπεζες

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της FDIC, οι ΗΠΑ έχουν σημειωθεί επτά τραπεζικές καταρρεύσεις μέχρι στιγμής φέτος, ο υψηλότερος αριθμός εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Ωστόσο, πρόκειται για περιπτώσεις που αφορούν σχετικά μικρό όγκο περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με τις καταρρεύσεις μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Silicon Valley Bank και η First Republic Bank το 2023.

Όπως ανέφερε η ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού τομέα, οι πελάτες της United Fidelity θα πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα καταστήματα, έως ότου λάβουν ειδοποίηση από τη First Citizens ότι έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στα νέα συστήματα.

Η κατάρρευση της το 2024 συνδέθηκε με ζητήματα παρόμοια με εκείνα που οδήγησαν στο κλείσιμο της Silicon Valley Bank και της First Republic τα υψηλά επιτόκια, τα οποία μεταφράστηκαν σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από δάνεια και τίτλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο της First Citizens, η τράπεζα επιλέχθηκε να αναλάβει τη United Fidelity κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σε σχετική ενημέρωση στον ιστότοπο της United Fidelity Bank αναφέρεται ότι η τράπεζα έκλεισε την Παρασκευή, κατόπιν εντολής του Office of the Comptroller of the Currency (OCC – Γραφείο Ελέγχου του Νομίσματος).

«Στη συνέχεια, η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC – Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων) ανέλαβε τον ρόλο του εκκαθαριστή (Receiver). Δεν παρέχεται καμία προειδοποίηση στο κοινό όταν κλείνει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα».