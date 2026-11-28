Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε για το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων της οικογένειας του υφυπουργού με δημόσιους φορείς.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Λιάκος, προσθέτοντας: «Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα», όπως υποστηρίζει.

Και προσθέτει: «Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών στον πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας».

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική. Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», σημειώνει καταληκτικά.

«Με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης, έπραξε το σωστό», λένε κυβερνητικές πηγές

«Η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

Πριν παραιτηθεί, του «ψαλίδισαν» τις αρμοδιότητες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα από τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την αυτοδιοίκηση, τοποθετούμενος το βράδυ της Τετάρτης για την υπόθεση των συμβάσεων των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών με δημόσιους φορείς.

«Προφανώς, ως υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την αυτοδιοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι η εταιρεία που διατηρούν οι αδελφές του υφυπουργού θα σταματήσει να παίρνει συμβάσεις του Δημοσίου. «Και αντιλαμβάνομαι επίσης ότι οι αδελφές του τώρα που έγινε υφυπουργός και δεν είναι πια ένας βουλευτής, δεν θα παίρνουν του λοιπού συμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με το Δημόσιο», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αυτονόητο αποτέλεσμα τον σκωπτικό σχολιασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πως ο κ. Λιάκος «που ορκίστηκε υφυπουργός για θέματα αυτοδιοίκησης, τελικά λόγω ασυμβίβαστων δεν θα πάρει αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης. Δηλαδή τον κρατάνε υφυπουργό χωρίς αρμοδιότητες, απλά και μόνο στο πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων και για να μην έχει κόστος η κυβέρνηση», είχε τονίσει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: in.gr