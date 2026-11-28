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Θα ανάψουν φέτος τις μηχανές των τρακτέρ τους για τα μπλόκα οι αγρότες; Όλα δείχνουν πως ναι, με τις απαντήσεις να εξαρτώνται από δύο ημερομηνίες «κλειδιά».

Η πρώτη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημερομηνία που οι αγρότες αναμένουν την καταβολή των πρώτων πληρωμών για την ετήσια ενίσχυση, με εξόφληση, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη είναι το ραντεβού που έχει δώσει για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για την πρώτη σύσκεψη του χειμώνα.

Σημειώνεται πως οι περυσινές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου και διήρκησαν 55 μέρες.

«Πολλοί φοβούνται ότι οι πληρωμές της Δευτέρας θα είναι μια στάχτη στα μάτια των αγροτών και πως όταν θα έρθει η ώρα της εκκαθάρισης, η κυβέρνηση θα μας πάρει τα χρήματα πίσω» κάνει ένα πρώτο σχόλιο στο in ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου.

Όπως εξηγεί, το κλίμα στους κόλπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι ακόμα αποκρυσταλλωμένο. Ενώ οι συνδικαλιστές του κινήματος προϊδεάζουν κυβέρνηση και κοινωνία για κινητοποιήσεις, η μεγάλη μάζα των αγροτών μοιάζει ακόμα να ζυγίζει τις αποφάσεις της.

Από τη μία, ο θυμός ξεχειλίζει. Η διαρκής χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και της καθημερινότητας αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια μη αντίδρασης.

Από την άλλη, η κούραση που φέρνει η πολυήμερη παρουσία στον δρόμο με την κυβέρνηση να επιδεικνύει πέρυσι στάση άτεγκτη απέναντι στις κινητοποιήσεις και να δίνει ελάχιστα από όσα ζητούσαν στους αγρότες, άφησε σε πολλούς πικρή γεύση.

Βέβαια, το γεγονός πως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σαφώς πιο στριμωγμένη από πέρυσι και άρα πιο συναινετική στον διάλογο, αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για πίεση.

Με το βλέμμα στις πληρωμές της Δευτέρας

Οι πληρωμές της Δευτέρας είναι όπως λέει ο Σωκράτης Αλειφτήρας ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας των αποφάσεων των αγροτών.

«Και πέρυσι οι πληρωμές που δεν είχαν γίνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ήταν αυτές που μας έβγαλαν στον δρόμο και οδήγησαν στο να ξεχειλίσει το ποτήρι. Είχε βέβαια προηγηθεί και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» εξηγεί τον μηχανισμό ενεργοποίησης των μπλόκων ο κ. Αλειφτήρας.

Και συνεχίζει: «Αν η κυβέρνηση καταφέρει να κάνει τις πληρωμές σωστά σε 500.000 αγρότες όπως έχει ανακοινώσει, είναι πολύ πιθανό να έρθει από εμάς απόφαση για ένα ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με αυτόν το τρόπο θα καταρρίψουμε και το περυσινό αφήγημα πως ήμασταν πρόθυμοι για μπλόκα αλλά όχι για διάλογο. Δεν θέλουμε βέβαια να συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό για να πούμε “Kαλή χρονιά” και “καλά Χριστούγεννα”. Θέλουμε να συζητήσουμε για χρονοδιαγράμματα και λύσεις που θα μας κάνουν βιώσιμους και ανταγωνιστικούς την επόμενη μέρα».

Ο κ. Αλειφτήρας τονίζει πως οι αγρότες θεωρούν καταρχάς απαράδεκτο πως στο τέλος Νοεμβρίου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΟΣΔΕ (σ.σ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που καταγράφει εκμεταλλεύσεις, ζώα, καλλιέργειες και δικαιώματα ενίσχυσης για τους αγρότες) .

«Είμαστε το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που δεν έχει πληρώσει προκαταβολές, όταν την ίδια στιγμή Ιταλία και Γαλλία έχουν πληρώσει από αρχές Οκτωβρίου το 75% αυτών» εξηγεί ο ίδιος.

Από εκεί και έπειτα, αν οι πληρωμές τη Δευτέρα είναι αποτυχημένες: «τότε νομίζω πως στις 6 Δεκεμβρίου η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών θα είναι πολύ μεγάλες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιθανό να παρθεί η απόφαση το πρώτο δεκαήμερο μετά τη σύσκεψη, να υπάρξουν κινητοποιήσεις. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος στην πανελλαδική, θα πει “ποιο ραντεβού με τον Μητσοτάκη; Πάμε να κλείσουμε τους δρόμους”».

Τι φοβούνται οι αγρότες

Και τι σημαίνει σωστές πληρωμές; «Το αν θα πληρωθούν και οι 500.000 αγρότες, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση» απαντά ο κ. Αλειφτήρας.

Αυτή την βδομάδα η ΑΑΔΕ έτρεξε διασταυρωτικούς ελέγχους.

Οι αγρότες φοβούνται πως αγροτεμάχια μπορεί να βγουν εκτός συστήματος πληρωμών λόγω ΚΑΕΚ και monitoring στα χωράφια (σ.σ.: ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο αριθμός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων στην Ελλάδα. Για τους αγρότες το ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτικό σε περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο. Η ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων είναι η προϋπόθεση για την επιλογή του παραγωγού στο ΟΣΔΕ 2026).

«Το ΚΑΕΚ δεν έπρεπε να υπάρχει στις δηλώσεις καλλιέργειας, διότι αναφέρεται σε τίτλους ιδιοκτησίας. Οι δηλώσεις καλλιέργειας δεν έχουν καμία σχέση με την ιδιοκτησία. Δηλαδή, αν εγώ νοικιάζω ένα χωράφι από κάποιον και αυτός δεν έχει κάνει αποδοχή, δεν το έχει συμπεριλάβει στο Ε9 του ή δεν το έχει δηλώσει σωστά στο Κτηματολόγιο, τί φταίει ο αγρότης που το νοικιάζει για να το καλλιεργήσει; Ο Χατζηδάκης επί των ημερών του πυροβόλησε τα πόδια του με το ΚΑΕΚ στις δηλώσεις. Σε μια χώρα που δεν έχει ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο, το έβαλε ως προαπαιτούμενο για τις δηλώσεις».

Όσον αφορά το monitoring (σ.σ.: οι αεροφωτογραφίες των αγροτεμαχίων που καταγράφονται από δορυφορικό σύστημα), οι αγρότες θεωρούν πως σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν λάθη και πως η διαδικασία από μόνη της απαιτεί και άλλες διασταυρώσεις και ελέγχους, οι οποίες πέρυσι δεν έγιναν με αποτέλεσμα αγρότες να μην πληρωθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα λόγω προβλημάτων monitoring, ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ (σ.σ.: αριθμός ταυτότητας ακινήτου, ένας από τους κύριους αριθμούς που χρειάζεται για την υποβολή δηλώσεων στο ΟΣΔΕ) 70.000 αγρότες δεν πληρώθηκαν πέρυσι από τις 580.000 δηλώσεις καλλιέργειας που έγιναν.

Η προεκλογική χρονιά και η σχέση αγάπης μίσους με την κυβέρνηση

Οι αγρότες βλέπουν φέτος μια αλλαγή στάσης απέναντι τους από την κυβέρνηση, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να εκφράζει αυτή την αλλαγή στάσης σε επισκέψεις του στην περιφέρεια, όπως η Λάρισα και οι Σέρρες.

Μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς άνοιξε την πόρτα του ΥΠΑΤ και υποδέχτηκε για συζήτηση συνδικαλιστές και εκπρόσωπους των αγροτών που πέρυσι θεωρούνταν «κόκκινο πανί» για την κυβέρνηση όπως οι Αλειφτήρας, Τζέλλας και Μαρούδας.

«Τα μπλόκα δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι η επίλυση των προβλημάτων και η εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας για τους αγρότες. Από κει και πέρα, όταν δεν έχεις χρήματα να ζήσεις την οικογένειά σου, όταν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, όταν δεν έχεις χρήματα να ξεκινήσεις τη νέα καλλιεργητική περίοδο, τότε είναι σίγουρο ότι σε πετάνε βίαια από το επάγγελμα που έχεις διαλέξει και έχεις αποφασίσει να κάνεις τη ζωή σου, οπότε οφείλεις να αντιδράσεις. Και μια μορφή αντίδρασης που έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση, ειδικά σε μια χρονιά προεκλογική, είναι η κάθοδος των τρακτέρ στο δρόμο και τα μπλόκα».

Τα παραπάνω λέει ο κ. Αλειφτήρας για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι αγρότες την τωρινή πιθανότητα για μπλόκα.

Και προσθέτει: «Δηλώσεις σαν τις περσινές για φασίζουσες συμπεριφορές, επαναστατική γυμναστική, ή κινητοποιήσεις καθοδηγούμενες από ένα κόμμα, δεν θα βοηθήσουν σε έναν διάλογο που οφείλει να αρχίσει η κυβέρνηση. Θυμίζουμε στον πρωθυπουργό ότι το 80% των αγροτών που συμμετείχαν στις περσινές κινητοποιήσεις, είναι αγρότες οι οποίοι το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία».

Τα περσινά μπλόκα ήταν τα μεγαλύτερα σε χρονική διάρκεια που έχουν οργανωθεί ποτέ.

«Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες είδαν με τα μάτια τους και το κατάλαβαν και στην τσέπη τους πως τα χρήματα που δικαιούνταν πήγαιναν σε τρίτους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα».

»Από κει και πέρα, όταν κάνεις μια κινητοποίηση χρειάζεται να παίρνεις αποφάσεις. Σίγουρα μπορεί κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης να έγιναν λάθη. Αυτά τα λάθη τα συζητήσαμε στον απολογισμό μας στο τέλος των κινητοποιήσεων. Πιέζαμε όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε με συναντήσεις είτε με συλλαλητήρια για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν μείνει ανοιχτά. Η κυβέρνηση δεν έδειξε διάθεση να τα επιλύσει. Τώρα που εξαγγέλλουμε νέες κινητοποιήσεις, βλέπουμε ότι κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τρέχουν για να προλάβουν τις εξελίξεις».

Σε αυτό το σημείο ο κ. Αλειφτήρας απαριθμεί μερικά από όσα ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που ακόμα δεν έχουν επιλυθεί: ενίσχυση και ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες έχουν μείνει πολύ πίσω εδώ και τρία χρόνια λόγω των συνεχόμενων, ανεπίλυτων επιζωοτιών, εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους στα σύνορα, ώστε να μην μπαίνουν στη χώρα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας από το εξωτερικό τα οποία εκπαραθυρώνουν τα ελληνικά, αλλά και ελέγχους στην αγορά για να μειωθεί η ψαλίδα του «πολύ φτηνά στο χωράφι- ακριβά στο ράφι».

«Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε για τους αγρότες κατά 30%. Απ’ την άλλη, έχουν πέσει οι τιμές των αγροτικών προϊόντων που διαθέτουμε, άρα άνοιξε η ψαλίδα. Είμαστε μη βιώσιμοι. Δεν μπορούμε καν να καλύψουμε το κόστος παραγωγής» συμπυκνώνει την παρούσα κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωποι οι αγρότες, ο κ. Αλειφτήρας.

«Κουράγιο δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και άλλη διέξοδος»

Στο ίδιο μήκος κύματος και όσα μας είπε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και επίσης μέλος της Γραμματείας της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων.

Κατά τον κ. Τζέλλα, πέρυσι, η κυβέρνηση υποτίμησε τη δυναμική των κινητοποιήσεων των αγροτών. «Επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει αλλάξει πολλά στη συμπεριφορά της, δηλαδή στην πολιτική της από πέρυσι μέχρι φέτος, φοβάται μην επαναληφθεί το περσινό γεγονός» λέει ο ίδιος στο in.

Υπάρχει όμως κουράγιο για νέες κινητοποιήσεις δεδομένου πως οι περσινές έληξαν με ελάχιστες παραχωρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, με ένα αποτέλεσμα που ρεαλιστικά μιλώντας δεν μπορεί να θεωρηθεί νίκη για τους αγρότες.

Ο κ. Τζέλλας δίνει τη μεγάλη εικόνα:

«Κουράγιο δεν έχει ο κόσμος. Υπάρχει απογοήτευση, καταρχάς χρωστάμε παντού, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέραν του δρόμου του αγώνα.

Ακόμα και το αγροτικό πετρέλαιο στη μάνικα που το διεκδικούμε τόσα χρόνια και υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να το κάνει, το κάνει με τέτοιον τρόπο που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στον κόσμο.

Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ ενώ οι τιμές των προϊόντων μας πέφτουν. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από πέρυσι».

Πηγή: in.gr