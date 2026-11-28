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Θα καταψηφίσει το πακέτο αποδοχών του Έλον Μασκ για το 2025, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Tesla Inc. την επόμενη εβδομάδα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας.

Η Norges Bank Investment Management έχει εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις σχετικά με τις απολαβές του Μασκ.

Το ταμείο, που είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως με ενεργητικό 2,2 τρισ. δολάρια, τάσσεται υπέρ της επανεκλογής του στο διοικητικό συμβούλιο, κατά τη συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις προθέσεις ψήφου που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο στον ιστότοπό του.

Όσον αφορά τις αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου, ο νορβηγικός επενδυτικός φορέας επεσήμανε την ανάγκη για διαφάνεια ως προς τις συνολικές απολαβές, τονίζοντας ότι «το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει πως όλες οι παροχές έχουν σαφή επιχειρηματική αιτιολόγηση».

Τι ψηφίζει το επενδυτικό ταμείο Νορβηγίας

Η φετινή ψηφοφορία αφορά τη μη δεσμευτική γνωμοδότηση («say on pay») σχετικά με τις αποδοχές του Μασκ για το 2025, ένα πακέτο που χαρακτηρίζεται ευρέως ως το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία και το οποίο θα μπορούσε, σε βάθος δεκαετίας, να αποφέρει μετοχές αξίας έως και 1 τρισ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι και πέρυσι καταψηφίστηκε το πακέτο αμοιβών του, ενώ προηγουμένως είχε εκφραστεί αντίθεση και προς το πρόγραμμα επιβράβευσης βάσει απόδοσης του 2018, μια στάση που επαναλήφθηκε και το 2024, με τους επικριτές να επικαλούνται το μέγεθος του πακέτου, την απομείωση της αξίας των μετοχών, τη δομή του, καθώς και τον κίνδυνο που συνδέεται με την εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο («key-person risk»).

Το ταμείο υποστηρίζει την επανεκλογή της προέδρου της Tesla, Robyn Denholm, και του πρώην επικεφαλής τεχνολογίας (CTO), JB Straubel. Ο κρατικός επενδυτικός φορέας είχε επίσης ψηφίσει υπέρ της εκλογής του Μασκ ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου το 2023, καθώς και τρεις φορές στο παρελθόν.

Οι αρνητικές ψήφοι σχετικά με τα πακέτα αποδοχών του Μασκ έχουν προκαλέσει ένταση στη σχέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της NBIM, Nicolai Tangen. Ο Tangen είχε πάρει συνέντευξη από τον δισεκατομμυριούχο για το podcast του το 2024, ενώ αργότερα τον προσκάλεσε σε ένα επενδυτικό συνέδριο στο Όσλο, καθώς και σε δείπνο στην οικία του.

Ο Musk αρνήθηκε, αναφέροντας στον Tangen —σε μηνύματα που αποκαλύφθηκαν εκ των υστέρων— ότι, εφόσον το ταμείο είχε απορρίψει ένα αίτημά του για μια σπάνια χάρη, ο Tangen δεν θα έπρεπε να του ζητά τίποτα προτού επανορθώσει. «Οι φίλοι φαίνονται στις πράξεις τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Musk.