Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κάλεσμα για προκήρυξη πρόωρων εκλογών απηύθυνε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, Στέλιος Πέτσας.

«Εγώ είμαι από αυτούς που δεν κρύβομαι, βγαίνω κάθε μέρα στα μέσα είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο έχω 10 μέρες τώρα που συζητάμε αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θέλω εγώ να συζητάω, πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών», ανέφερε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό για πρόωρες εκλογές και μάλιστα άμεσα. «Πρόεδρε πάτα το να κάνουμε εκλογές να τελειώνουμε δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα 6 μηνών, να λέμε αυτά τα πράγματα», είπε.

Στο άκουσμα της ατάκας του βουλευτή της ΝΔ «πρόεδρε πάτα το», ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Κακλαμάνης, που βρισκόταν στο πάνελ σχολίασε «είπε την ατάκα της ημέρας ο κύριος Πέτσας».

«Το κόμμα Σαμαρά πιστεύω θα μας κάνει ζημιά»

Νωρίτερα και αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά εκτίμησε πως θα προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος καθώς ο πρώην πρωθυπουργός κάνει τις κινήσεις του, κλείνει υποψηφίους. «Πιστεύω θα μας κάνει μία ζημιά, αλλά το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εγώ εστιάζω στο εμείς τι κάνουμε. Ποιο είναι το εργαλείο; το τιμόνι της διακυβέρνησης και να απαντά στα προβλήματα που έχουν είναι πολίτες».