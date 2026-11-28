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Όσο τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να γεμίσουν το καλάθι τους, τόσο ρίχνουν νέα «καύσιμα» τα σούπερ μάρκετ για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να… αναθερμάνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές.

Δεν είναι μόνο θέμα τιμών. Διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών έχουν και διαφορετικές προτεραιότητες στη «λίστα» τους.

Αυτό σημαίνει ότι η εξατομίκευση αποκτά κομβικό ρόλο στη στρατηγική του λιανεμπορίου.

Αλλά και νέα «εργαλεία» μπαίνουν στο παιχνίδι, όπως η AI και το self-checkout.

Οι «ομάδες» του νοικοκυριού

Για τρεις εβδομάδες φτάνει το μηνιαίο εισόδημα για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού στο 66% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με στοιχεία της MRB, όπως ανέφερε στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ ο Δημήτρης Μαύρος. Μάλιστα, η ακρίβεια συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, λέει το 61,3%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι καταναλωτές έχουν το ίδιο υπόβαθρο, αφού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις επιμέρους «ομάδες», σύμφωνα με τον ίδιο: στους οικονομικά ισχυρότερους, που καταλαμβάνουν το 24%, στους μέσους καταναλωτές με 23,6% και στους οικονομικά ασθενέστερυς που φτάνουν το 52,4%.

Πώς μπορεί αυτή η ομαδοποίηση με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις καταναλωτικές προτεραιότητες των αγοραστών να βοηθήσει το οργανωμένο λιανεμπόριο να «πλοηγηθεί» στο σημερινό τοπίο;

Όπως τόνισε ο κ. Μαύρος, τα σούπερ μάρκετ χρειάζεται να κατανοήσουν τις διαφορετικές ανάγκες αυτών των ομάδων.Και αυτό ώστε να τονίζουν πιο αποτελεσματικά την ποιότητα των προϊόντων τους, να «μιλάνε» καθαρά για τις προσφορές τους και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στους καταναλωτές.

Σούπερ μάρκετ: Τα «θέλω» των καταναλωτών και η σημασία τους

Στην κορυφή της «λίστας» επιθυμιών που εκφράζουν οι καταναλωτές για τα σούπερ μάρκετ βρίσκονται οι χαμηλότερες τιμές στο ράφι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, που παρουσίασε ο Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Προέδρου του ΙΕΛΚΑ, το «αίτημα» για χαμηλότερες τιμές εξέφρασε το 69% των ερωτώμενων.

Ακολούθησαν οι περισσότερες και μεγαλύτερες προσφορές με 37%, η μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές με 28%, τα περισσότερα οικονομικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 22% και η καλύτερη ποιότητα προϊόντων με 19%.

Τι αξία έχουν τα παραπάνω για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου; Δείχνουν ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αυτές είναι: α) η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, β) η διαφάνεια και γ) η αποτελεσματικότερη επικοινωνία της προσφερόμενης αξίας στους καταναλωτές.

Η κατανάλωση πάει σε νέες κατηγορίες

Οι ανάγκες των καταναλωτών παραμένουν αμετάβλητες, ανέφερε στο συνέδριο ο κ. Βαγγέλης Φώσκολος, Retail Sales & Insights Director της Circana.

Τι αλλάζει τότε; Ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν να τις καλύψουν, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν για αυτό, συμπλήρωσε.

Παρά την οικονομική πίεση που βιώνουν σήμερα τα νοικοκυριά, η κατανάλωση δεν σταματάει να αναπτύσσεται σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Αυτές περιλαμβάνουν τον τουρισμό, την εστίαση, τα προϊόντα ευεξίας, τα έτοιμα γεύματα και τις υπηρεσίες διανομής.

Τα νέα «όπλα» των σούπερ μάρκετ

Στο μοντέλο του self-checkout και στο λανσάρισμα νέου e-shop για non food θα ποντάρει η Lidl Hellas από το 2027 και εξής.

Όπως εξήγησε η κα Αφροδίτη Πάμπα, Μέλος της Διοίκησης Lidl Hellas, Chief Customer Officer, το ερχόμενο έτος το self-checkout θα έρθει στα καταστήματα της αλυσίδας μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Στόχος είναι η βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή και ο ευκολότερος έλεγχος του καλαθιού.

Ως προς το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα για το non food, αυτό θα εγκαινιαστεί το 2028.

Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη «συντροφεύει» ήδη έναν στους τέσσερις Έλληνες καταναλωτές, όπως σημείωσε ο Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος, NielsenIQ, στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ.

Η Ελλάδα έρχεται μάλιστα πρώτη στην απάντηση αυτή, ξεπερνώντας π.χ. τη Βρετανία και την Ιταλία, όπως είπε.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν αρκεί για τις επιχειρήσεις απλώς να επιστρατεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει και η ιστορία πίσω από το brand τους να είναι κατανοητή από έναν AI agent, ώστε αυτός να το προτείνει στον υποψήφιο αγοραστή.