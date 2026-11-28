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Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», με εκπτώσεις έως 25% και στόχο την ένταξη 300 κωδικών προϊόντων από 30 διαφορετικές κατηγορίες, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ενόψει των Χριστουγέννων, στη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, προαναγγέλλοντας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το 2027.

Ο κ. Σπανάκης γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους»

Στο πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» έχουν ήδη ενταχθεί 26 κατηγορίες προϊόντων, ενώ ο αριθμός των κωδικών προσεγγίζει τους 300. Όπως εξήγησε ο κ. Σπανάκης, βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών κατά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων οι εκπτώσεις θα είναι της τάξης του 25%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα διαμορφώνονται στο 20%, στο 15% ή στο 10%.

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, βασιλόπιτες, τσουρέκια, φέτα, κίτρινα τυριά, καφές, σοκολατάκια, μπισκότα και αναψυκτικά, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για τη διεύρυνσή του και στην αγορά παιχνιδιών, ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες των καταναλωτών για εορταστικά δώρα.

Ο κ. Σπανάκης γνωστοποίησε, μιλώντας , μιλώντας στην ΕΡΤnews ότι είχε συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

Όπως υπογράμμισε, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με κοινό στόχο τη μείωση του κόστους των προϊόντων που προορίζονται για το εορταστικό τραπέζι.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι το εορταστικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει παράλληλα με την Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών

Ειδική σήμανση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης στην ενημέρωση των καταναλωτών και στη διαφάνεια των εκπτώσεων, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται ενιαίες τιμές για τα προϊόντα σε όλες τις αλυσίδες.

Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση με την ένδειξη «Γιορτές για όλους» στα ράφια των καταστημάτων, ενώ σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει;».

Στόχος του υπουργείου είναι να αναγράφονται η προηγούμενη τιμή, η νέα τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις προσφορές και να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο τεχνητής αύξησης των αρχικών τιμών πριν από την εφαρμογή των εκπτώσεων, ο κ. Σπανάκης επισήμανε τη σημασία της διαφάνειας και της επαρκούς πληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι το εορταστικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει παράλληλα με την Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών, στο πλαίσιο της οποίας, όπως ανέφερε, έχουν ενταχθεί 1.140 κωδικοί προϊόντων, με μέση έκπτωση 7,1%.

Ερωτηθείς για το εάν το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι ακριβότερο ή φθηνότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις αναλύσεις του υπουργείου, στην πλειονότητα των κωδικών καταγράφεται σταθερότητα των τιμών, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσει το συνολικό κόστος του εορταστικού τραπεζιού.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν νέες ανατιμητικές πιέσεις στην αγορά, τις οποίες απέδωσε κυρίως στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων κινείται σε χαμηλά επίπεδα και ότι υπήρξε μήνας κατά τον οποίο ήταν αρνητικός.

Αναφερόμενος στις λαϊκές αγορές, υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές παραμένουν στα περσινά επίπεδα ή διαμορφώνονται ακόμη χαμηλότερα.

Σταθερές τιμές και στα ζαχαροπλαστεία

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα ζαχαροπλαστεία.

Όπως γνωστοποίησε, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου, αναμένεται να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές σε περίπου 250 κωδικούς προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ενώ σε ορισμένα προϊόντα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και μειώσεις τιμών, λόγω της υποχώρησης της τιμής της σοκολάτας.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης που διατηρούν οι καταναλωτές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα συνοικιακά καταστήματα, όπως τα κρεοπωλεία, οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία.

«Όλοι βάζουν πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι επαφές με τους εκπροσώπους της αγοράς θα συνεχιστούν μέχρι την έναρξη του εορταστικού προγράμματος.