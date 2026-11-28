Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού τομέα στην Ινδία εντείνει τον έλεγχο στον κλάδο των δανείων με εγγύηση χρυσού, έναν κλάδο που αποτιμάται στα 247 δισ. δολάρια, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου μειώνει την αξία των εξασφαλίσεων που απαιτούν οι δανειστές από τους δανειολήπτες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Τα στελέχη εποπτείας της κεντρικής τράπεζας της Ινδίας (Reserve Bank of India – RBI) εξέτασαν πρώιμες ενδείξεις πίεσης, την ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και τα ποσά των δανείων σε σχέση με τον ενεχυριασμένο χρυσό, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι τράπεζες και οι φορείς του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» μπορούν να χορηγούν δάνεια που φτάνουν έως και το 85% της αξίας του μετάλλου. Η RBI διενεργεί προληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσει εάν παραβιάζεται αυτό το όριο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, δήλωσαν οι πηγές.

Δυσκολεύονται οι δανειολήπτες

Η αυστηρότερη εποπτεία από την αρμόδια αρχή συμπίπτει με ενδείξεις δυσκολιών μεταξύ των δανειοληπτών, τις οποίες εντόπισαν οι φορείς του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» (shadow lenders) κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Μια τροποποιημένη ρύθμιση, η οποία απαγόρευσε την αναβολή της αποπληρωμής τόκων, συνέβαλε επίσης στην εμφάνιση καθυστερήσεων στις πληρωμές. Η πίεση εντάθηκε καθώς η τιμή του χρυσού κατέγραψε πτώση 30% από το υψηλό επίπεδο του Ιανουαρίου, μια υποχώρηση που επιταχύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω εκτιμήσεων για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Η ραγδαία άνοδος της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, η οποία σημείωσε ιστορικά υψηλά, είχε τροφοδοτήσει την έκρηξη στον δανεισμό με εγγύηση τον χρυσό.

Σύμφωνα με έκθεση της Motilal Oswal που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο κλάδος των δανείων με εγγύηση τον χρυσό επεκτάθηκε σχεδόν πενταπλάσια μέσα σε πέντε χρόνια, φτάνοντας τα 23 τρισ. ρουπίες (247 δισ. δολάρια), με περίπου το 60% της αγοράς να παραμένει άτυπο (εκτός επίσημου τραπεζικού ελέγχου).

Τον Σεπτέμβριο, ο συγκεκριμένος τομέας αντιστοιχούσε περίπου στο 2,5% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού στην Ινδία, γεγονός που περιορίζει τον όποιο συστημικό κίνδυνο.

Οι πιέσεις στα χαρτοφυλάκια δανείων με εγγύηση τον χρυσό αναμένεται να διατηρηθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα, ανέφεραν σχετικές πηγές.