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Τέλος στο σερί τριών πτωτικών εβδομάδων έβαλε το Brent, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τις ανησυχίες για περιορισμό της προσφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ ενώ η αγορά αναμένει την συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ όπου τα μέλη του καλούνται να λάβουν την πιο καθοριστική απόφαση για το 2026.

Το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 3% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το WTI κατέγραψε απώλειες 0,9%. Την Παρασκευή τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 1,13 δολάρια, ή 1,2%, στα 95,44 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η τιμή άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τις 9 Νοεμβρίου, χωρίς όμως να φτάσει το όριο των 100 δολαρίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν στα 83,08 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 60 σεντς, ή 0,7%, σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης. Την Πέμπτη δεν υπήρξε διακανονισμός τιμών για το WTI, λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Εν αναμονή του ΟΠΕΚ+

Η αγορά αναμένει τη συνάντηση του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του το Σαββατοκύριακο, όπου θα συζητηθεί η πολιτική παραγωγής για το 2027.

Η συνάντηση στη Βιέννη θα είναι «μία από τις πιο περίπλοκες συναντήσεις του ΟΠΕΚ+ εδώ και χρόνια» αναφέρει σε σημείωμά του ο Jorge Leon της Rystad Energy. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής έναν αναξιόπιστο δείκτη για το τι μπορούν να διατηρήσουν τα κράτη-μέλη, ενώ «καλούνται να καθορίσουν ποσοστώσεις για μια αγορά, η ισορροπία της οποίας το 2027 εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πόσο γρήγορα θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, κάτι που κανένα από τα μέλη δεν ελέγχει».

Τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ένιωσαν ανακούφιση από το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κλιμάκωσε τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, το Ιράν συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα» εξηγεί στο Reuters ο Mark Schaefer, στέλεχος της χρηματιστηριακής εταιρείας Liquidity Energy.

Οι εχθροπραξίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης των μεταφορών στον Κόλπο, ενώ οι αυξανόμενες προβλέψεις για πλεόνασμα προσφοράς ασκούν πίεση στις τιμές του αργού πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι η αγορά πετρελαίου θα καταγράψει πλεόνασμα αυτό το τρίμηνο.

«Οι έμποροι παραμένουν επικεντρωμένοι στην κλιμάκωση των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που παρέχει στήριξη στις τιμές», ανέφερε στο Bloomberg ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρο αρμόδιος για τις συναλλαγές στην BOK Financial Securities Inc.

«Ωστόσο, οι ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται μέσω και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να υποδεικνύουν μια αγορά που, μακροπρόθεσμα, θα παρουσιάσει πλεόνασμα προσφοράς», πρόσθεσε.