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Σε συμφωνία επί της αρχής για τη διατήρηση αμετάβλητων των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους έχει ήδη καταλήξει ο ΟΠΕΚ+ σε μία από τις πιο περίπλοκες συνεδριάσεις εδώ και χρόνια, σύμφωνα με δύο αντιπροσώπους του οργανισμού, τους οποίους επικαλείται το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία σε σειρά διαδικτυακών συνεδριάσεων που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα Κυριακή.

Μια απόφαση για πάγωμα των ποσοστώσεων είναι ενδεικτική του βαθμού στον οποίο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να περιορίζει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, παρά την πρόσφατη επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου στα προ του πολέμου επίπεδα.

Οι προοπτικές της αγοράς πετρελαίου εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η αξιολόγηση που «άναψε φωτιές»

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι εταίροι του ολοκληρώνουν μια αμφιλεγόμενη αξιολόγηση σχετικά με το πόσο πετρέλαιο μπορεί τεχνικά να παράγει κάθε κράτος-μέλος.

Η αξιολόγηση διήρκεσε έναν χρόνο και εξέτασε τη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα κάθε χώρας.

Το Ιράκ έχει απορρίψει το ανώτατο όριο παραγωγής που του αποδόθηκε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι Τα ΗΑΕ Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προηγουμένως ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του οργανισμού, αποχώρησαν τον Μάιο, έπειτα από μακροχρόνια δυσαρέσκεια για τις ποσοστώσεις παραγωγής και τις εντάσεις με τη Σαουδική Αραβία, τον de facto ηγέτη του οργανισμού.

Η δυνατότητα του ΟΠΕΚ+ να λειτουργεί ως ενιαία συμμαχία ενδέχεται να δοκιμαστεί την επόμενη χρονιά, καθώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αναμένεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες με πλεόνασμα προσφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πτωτικές πιέσεις στις τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει ήδη σχεδόν κατά 20% μέσα στον τρέχοντα μήνα, εξαιτίας της ανάκαμψης της προσφοράς και της εύθραυστης ζήτησης, περιορίζοντας τα έσοδα των χωρών-μελών της συμμαχίας.