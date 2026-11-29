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Επτά μεγάλα μέτωπα, που εκτείνονται από την επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και από τις αντοχές των δημόσιων οικονομικών μέχρι την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα κρίνουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2027.

Παρά τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας, μια σειρά από κρίσιμες εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές, σε μια χρονιά που η οικονομία θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της χωρίς την ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ελληνική οικονομία και οι αντοχές της

Η συνδυαστική ανάγνωση του κρατικού προϋπολογισμού, των φθινοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τελευταίων ευρωπαϊκών εκθέσεων αναδεικνύει διαφορετικές εκτιμήσεις για τις αντοχές της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, ενώ η Κομισιόν την περιορίζει στο 1,5%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στις επενδύσεις, με τις δύο πλευρές να προβλέπουν αύξηση 7,9% και 2,5% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, έξι ελληνικοί δείκτες παραμένουν εκτός των ενδεικτικών ορίων του ευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η Ελλάδα δεν παραπέμπεται σε νέα εμπεριστατωμένη εξέταση, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες στο εξωτερικό ισοζύγιο, στην ανταγωνιστικότητα και στο δημόσιο χρέος.

Στο οικονομικό αυτό περιβάλλον εντάσσεται και η πρόσφατη θετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό δημοσιονομικό σχέδιο του 2027, που κρίθηκε συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πρόκειται για μία ακόμη παράμετρο της συνολικής εικόνας, την οποία συμπληρώνουν οι διαφορετικές προβλέψεις των διεθνών οργανισμών και οι διαρθρωτικές αδυναμίες που καταγράφονται στις εκθέσεις τους.

Ειδικότερα:

1. Η ανάπτυξη μπροστά στον κίνδυνο επιβράδυνσης

Το πρώτο μέτωπο αφορά την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί η οικονομία μετά το 2026. Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης από 2% φέτος σε 2,3% το 2027, στηριζόμενος κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί στο 1,5%, επίπεδο στο οποίο τον τοποθετεί και για το 2028.

Η επιφυλακτικότητα δεν περιορίζεται στις Βρυξέλλες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αξιολόγηση του, προέβλεπε ανάπτυξη 1,7% για το 2027, επισημαίνοντας ότι η γήρανση του πληθυσμού, η περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας περιορίζουν τις μεσοπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας.

Αισιόδοξος, αλλά με επιφυλάξεις, εμφανιζόταν ο ΟΟΣΑ, ο οποίος στις προβλέψεις του Ιουνίου τοποθετούσε την ανάπτυξη στο 2%, αναγνωρίζοντας ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα επηρεάσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Η διαφορά των εκτιμήσεων δεν αφορά μόνο τους ρυθμούς μεγέθυνσης. Μια μεγαλύτερη επιβράδυνση μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των φορολογικών εσόδων, την απασχόληση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης νέων οικονομικών παρεμβάσεων.

2. Το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η σημαντικότερη απόκλιση στις προβλέψεις εντοπίζεται στις επενδύσεις. Η κυβέρνηση αναμένει αύξηση 7,9% το 2027, ενώ η Κομισιόν περιορίζεται στο 2,5%, διαφορά 5,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Το 2027 αποτελεί την πρώτη χρονιά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός στηρίζεται στη συνέχιση ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων ύψους 29,3 δισ. ευρώ, που συνδυάζουν δάνεια του Ταμείου, τραπεζική χρηματοδότηση και ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων εκτός Ταμείου Ανάκαμψης αυξάνεται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, ενώ προβλέπονται εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου προς τους τελικούς δικαιούχους ύψους 3,3 δισ. ευρώ.

Η μετάβαση, ωστόσο, δημιουργεί νέες απαιτήσεις. Το ΔΝΤ έχει υπογραμμίσει τη σημασία της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και της ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των έργων, αλλά να αποκτήσει η επενδυτική δραστηριότητα μεγαλύτερη αυτονομία από τις έκτακτες ευρωπαϊκές ενισχύσεις, στηριζόμενη περισσότερο στην ιδιωτική οικονομία και στην τραπεζική χρηματοδότηση.

3. Η ακρίβεια απειλεί να απορροφήσει τις αυξήσεις των μισθών

Η αγοραστική δύναμη παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο προϋπολογισμός προβλέπει αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 2,6% το 2027, ενώ η Κομισιόν εκτιμά ότι θα παραμείνει υψηλότερα, στο 3,2%, εξαιτίας της βραδύτερης υποχώρησης των ενεργειακών πιέσεων και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες.

Η απόσταση των προβλέψεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μισθολογικές αυξήσεις. Ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι οι ονομαστικές αμοιβές ανά μισθωτό θα ενισχυθούν κατά 3,9%, οδηγώντας σε πραγματική αύξηση περίπου 1,3%.

Εάν, όμως, επιβεβαιωθεί ο υψηλότερος πληθωρισμός της Κομισιόν και παραμείνει αμετάβλητη η ονομαστική αύξηση, το πραγματικό όφελος περιορίζεται περίπου στο 0,7%.

Πίσω από τους μέσους όρους υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για ένα νοικοκυριό που διαθέτει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του σε ενοίκιο, τρόφιμα, ενέργεια και μετακινήσεις, η πίεση μπορεί να είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνει ο γενικός δείκτης.

4. Οι εξωτερικές ανισορροπίες και η αδύναμη παραγωγική βάση

Παρά την ενίσχυση του τουρισμού και των εξαγωγών υπηρεσιών, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει μία από τις πιο επίμονες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Η Κομισιόν προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 5,9% του ΑΕΠ το 2027, ενώ η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας παρέμενε στο αρνητικό 138,4% του ΑΕΠ το 2025.

Η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση καταγράφει επίσης υπερβάσεις στους δείκτες κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και εξαγωγικών επιδόσεων έναντι ανεπτυγμένων οικονομιών.

Το ΔΝΤ έχει συνδέσει τις εξωτερικές ανισορροπίες με τη χαμηλή παραγωγικότητα, το περιορισμένο συνολικό επίπεδο επενδύσεων και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας.

Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης εξακολουθεί να συνοδεύεται από υψηλές εισαγωγικές ανάγκες. Επομένως, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της εξωστρέφειας παραμένει καθοριστική για τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από εξωτερική χρηματοδότηση.

5. Η στεγαστική κρίση και η υπερτίμηση των ακινήτων

Η στεγαστική αγορά εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα οικονομικά και κοινωνικά μέτωπα. Σύμφωνα με τα υποδείγματα αποτίμησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ελληνικές κατοικίες ήταν υπερτιμημένες κατά περίπου 22% το 2025. Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, την ώρα που οι οικοδομικές άδειες είχαν μειωθεί κατά 22% το προηγούμενο έτος.

Το ΔΝΤ έχει επίσης επισημάνει την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, αναγνωρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών συνδέεται με περιορισμούς στην προσφορά και ενίσχυση της ζήτησης.

Το ζήτημα αποκτά ευρύτερες οικονομικές διαστάσεις, καθώς το αυξημένο κόστος στέγασης περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα, δυσκολεύει την κινητικότητα των εργαζομένων και επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νεότερα νοικοκυριά.

6. Το δημόσιο χρέος και οι νέες χρηματοδοτικές πιέσεις

Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί η ευπάθεια που δημιουργεί το υψηλό επίπεδό του.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωσή του στο 128,5% του ΑΕΠ το 2027, ενώ η Κομισιόν το τοποθετεί στο 130,7%.

Οι μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής, οι ευνοϊκοί όροι των δανείων από επίσημους πιστωτές και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις διεθνείς χρηματοδοτικές αναταράξεις.

Ωστόσο, η Fitch, στην αξιολόγηση του Νοεμβρίου, εξακολούθησε να αναγνωρίζει το υψηλό δημόσιο χρέος και τις εξωτερικές ανισορροπίες ως βασικές αδυναμίες της ελληνικής πιστοληπτικής εικόνας, παρά τη θετική δημοσιονομική πορεία.

Η συνέχιση της μείωσης του χρέους εξαρτάται από τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και τη δυνατότητα περιορισμού των επιπτώσεων από το υψηλότερο κόστος νέου δανεισμού.

7. Τα δημοσιονομικά περιθώρια απέναντι σε νέες κρίσεις

Το τελευταίο μέτωπο αφορά τις δυνατότητες του προϋπολογισμού να χρηματοδοτήσει νέες ανάγκες χωρίς να τεθεί υπό πίεση η δημοσιονομική πορεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε το ελληνικό δημοσιονομικό σχέδιο του 2027 συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη ευελιξία για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες και επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής ασφάλειας.

Η αύξηση των καθαρών δαπανών προβλέπεται στο 3,8% το 2027, έναντι αρχικού ορίου 3,1%, με την απόκλιση να καλύπτεται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων εξαιρέσεων.

Η Κομισιόν επισημαίνει, ωστόσο, ότι ενδεχόμενη παράταση των ενεργειακών ενισχύσεων θα μπορούσε να αυξήσει τις καθαρές δαπάνες και να περιορίσει το δημοσιονομικό πλεόνασμα, εάν δεν συνοδευόταν από αντισταθμιστικά μέτρα.

Το ΔΝΤ έχει επίσης συστήσει οι ενεργειακές παρεμβάσεις να παραμένουν προσωρινές και στοχευμένες, ώστε να περιορίζεται το δημοσιονομικό κόστος.

Με τον προϋπολογισμό να προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ το 2027, οι επιλογές για νέες παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των εσόδων όσο και από τις πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν στις δημόσιες δαπάνες.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο δημοσιονομικό περιθώριο θα παραμείνει διαθέσιμο εάν η ανάπτυξη κινηθεί χαμηλότερα από τις κυβερνητικές προβλέψεις, η ακρίβεια αποδειχθεί πιο επίμονη και η ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραταθεί μέσα στο 2027.