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Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση και πιστοποίηση 11 βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων που ζητούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EMPASS, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Τι είναι το EMPASS

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το μικροδιαπιστευτήριο (micro-credential) EMPASS δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αξιολογούν, να τεκμηριώνουν και να πιστοποιούν δεξιότητες που μπορούν να αναδείξουν κατά την αναζήτηση εργασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί εργαλείο για εργοδότες και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στις δεξιότητες που αξιολογούνται περιλαμβάνονται η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ανθεκτικότητα, η υπευθυνότητα και η ενεργητική ακρόαση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότεροι από 2.700 νέοι απέκτησαν την πιστοποίηση EMPASS κατά την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου στις συμμετέχουσες χώρες, με τη συμμετοχή νέων από δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι οριζόντιες δεξιότητες

Για την ανάπτυξη του μικροδιαπιστευτηρίου πραγματοποιήθηκαν μελέτες και αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία, με στόχο τον εντοπισμό των οριζόντιων δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές από εργοδότες και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παράλληλα, το έργο προώθησε τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της αναγνώρισης των οριζόντιων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του εργαλείου.

Οι ανάγκες στην αγορά εργασίας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχε ενεργό συμμετοχή στη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε οριζόντιες δεξιότητες, καθώς και στην ανάπτυξη του μικροδιαπιστευτηρίου EMPASS.

Το έργο «EMPASS: The Employment Skills Pass, a Quality Standard for Faster Transition from Education to Employment» είχε διάρκεια 36 μήνες, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ Forward Looking Projects και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών οργανισμών από τον χώρο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας.