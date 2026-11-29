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Η Schneider Electric ανακοίνωσε τη σημαντική επέκταση της παραγωγής συστημάτων ψύξης στις εγκαταστάσεις της στο Κονσέλβε της Ιταλίας. Η εταιρεία διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητά της για προηγμένα συστήματα liquid cooling, ώστε να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των data centers υψηλής πυκνότητας σε όλη την Ευρώπη.

Η επέκταση, η οποία ακολουθεί την εξαγορά της Motivair το 2025, προβλέπει αύξηση κατά 100% της παραγωγικής δυναμικότητας για μονάδες CDU από τον Ιανουάριο του 2027 και κατά 50% για ψύκτες μεγάλης ισχύος έως το τέλος του 2026. Με την επέκταση της παραγωγής προηγμένων συστημάτων ψύξης σε βιομηχανική κλίμακα, η Schneider Electric ενισχύει την παραγωγική της παρουσία στην Ευρώπη, φέρνει την τεχνική και μηχανική τεχνογνωσία της πιο κοντά στους πελάτες της και υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για εφαρμογές AI.

Στο πλαίσιο της επέκτασης, η Schneider Electric επενδύει σε ένα νέο εργαστήριο προηγμένων δοκιμών συστημάτων ψύξης, με στόχο να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2027. Το εργαστήριο θα τριπλασιάσει τη σημερινή δυναμικότητα δοκιμών, ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη, την επαλήθευση της απόδοσης των προϊόντων και τη διασφάλιση ποιότητας για τεχνολογίες επόμενης γενιάς που βασίζονται στην ψύξη με αέρα ή στο liquid cooling. Η επένδυση θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων λύσεων, καθώς το εργαστήριο θα μπορεί να πραγματοποιεί προηγμένες δοκιμές σε ψύκτες ισχύος έως 4 MW, σε μονάδες CDU της Motivair by Schneider Electric ισχύος έως 5 MW και σε μονάδες διαχείρισης αέρα για αίθουσες υπολογιστών (CRAH) και συστοιχίες ανεμιστήρων ισχύος έως 800 kW.

Οι εγκαταστάσεις στο Κονσέλβε, στην περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας, παραμένουν η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής συστημάτων ψύξης της Schneider Electric στην Ευρώπη και αποτελούν βασικό κόμβο για την έρευνα και ανάπτυξη, τον μηχανικό σχεδιασμό και την τεχνική εκπαίδευση.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας σχεδιάζουν και λειτουργούν τα data centers, δημιουργώντας πρωτοφανή ζήτηση για προηγμένες τεχνολογίες liquid cooling που μπορούν να υποστηρίξουν ολοένα ισχυρότερα υπολογιστικά συστήματα», δήλωσε ο Damien Dhellemmes, Senior Vice President του τομέα Secure Power και Data Center Business της Schneider Electric στην Ευρώπη.

«Διπλασιάζοντας την παραγωγική μας δυναμικότητα για συστήματα liquid cooling στο Κονσέλβε, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να αναπτύσσουμε ανθεκτικές, επεκτάσιμες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές AI. Παράλληλα, φέρνουμε κρίσιμες τεχνολογίες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία πιο κοντά στους πελάτες μας στην Ευρώπη».

Επιτάχυνση της καινοτομίας στην ψύξη στην Ευρώπη

Τα υπολογιστικά φορτία AI αυξάνουν την πυκνότητα του εξοπλισμού ανά ικρίωμα και κάνουν πιο σύνθετες τις απαιτήσεις θερμικής διαχείρισης. Το liquid cooling αποκτά έτσι καθοριστικό ρόλο στις υποδομές των data centers επόμενης γενιάς. Η επέκταση στο Κονσέλβε θα επιτρέψει στη Schneider Electric να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και διευρύνοντας τη συνεργασία της με τους πελάτες της στην Ευρώπη.

Η επέκταση συμπληρώνει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεων liquid cooling της Schneider Electric, στο οποίο περιλαμβάνεται η Motivair by Schneider Electric. Έτσι, η εταιρεία συνδυάζει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ψύξη με τις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες της στους τομείς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, της ψύξης και του λογισμικού.

Επενδύοντας στο βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης

Η επέκταση αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων της Schneider Electric στην ευρωπαϊκή παραγωγή και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών δεξιοτήτων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός των εργαζομένων στο Κονσέλβε έχει σχεδόν διπλασιαστεί, στηρίζοντας την ανάπτυξη των ομάδων μηχανικού σχεδιασμού, παραγωγής, διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης.

Ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην παραγωγή και την καινοτομία, η Schneider Electric επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρέχει τις ανθεκτικές, αποδοτικές και επεκτάσιμες υποδομές που χρειάζεται η ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης.