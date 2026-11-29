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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα συμμετάσχει στο 5ο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσει τις εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, με θέμα την Οικονομία, με ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στην ενέργεια και τις υποδομές, θα πραγματοποιήσει πρόγευμα εργασίας με διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τους οποίους θα ενημερώσει για τον αναβαθμισμένο περιφερειακό ενεργειακό ρόλο της χώρα μας και τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των δικτύων φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως διαφοροποιημένων πηγών που παρέχουν ενεργειακή ασφάλεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε fireside chat που θα συντονίσει ο Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής της Morgan Stanley για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, κ. Massimiliano Ruggieri, όπως και σε πάνελ για τις υποδομές με τίτλο «Investing in Greece’s Infrastructure». Τέλος, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις και με ανώτατα στελέχη της Morgan Stanley.

Στο διήμερο συνέδριο αναμένεται να δώσουν το «παρών» κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι 44 ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών, των τραπεζών, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.