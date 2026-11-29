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Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» κατέκτησε την πρώτη θέση την Παρασκευή, αποφέροντας έσοδα 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων από 4.018 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με το Variety.

Ο αριθμός αυτός αποδεικνύει ότι το προοίμιο παραμένει αγαπημένο του κοινού μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ στις 20 Νοεμβρίου κι αναμένεται να προσθέσει 83,5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδά του στα 231,68 εκατομμύρια δολάρια.

Με τη νέα αυτή κυκλοφορία, η σειρά «Hunger Games» έχει αποφέρει περισσότερα από 3,437 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Φράνσις Λόρενς διαδραματίζεται 25 χρόνια πριν από την αρχική σειρά «Hunger Games» και ακολουθεί την ιστορία της προέλευσης του Χέιμιτς Άμπερναθι, καθώς αναγκάζεται να διαγωνιστεί στο δεύτερο Quarter Quell.

Πρωταγωνιστούν οι Τζόζεφ Ζάντα, Μακέννα Γκρέις, Ραλφ Φάινς, Τζέσι Πλέμονς, Ελ Φάνινγκ και άλλοι, ενώ εμφανίζονται και μέλη του αρχικού καστ των «Hunger Games», όπως η Τζένιφερ Λόρενς, ο Τζος Χάτσερσον και ο Γούντι Χάρελσον.

Με τη νέα αυτή κυκλοφορία, η σειρά «Hunger Games» έχει αποφέρει περισσότερα από 3,437 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία

Οι γνωστοί Φόκερ σε πλήρη δράση

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ταινία της Universal «Focker-in-Law», η οποία απέφερε έσοδα 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων από 3.382 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής την Παρασκευή. Η κωμωδία που κυκλοφόρησε πρόσφατα αναμένεται να συγκεντρώσει 40,1 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, αφού βγήκε στις αίθουσες την Τετάρτη, πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το «Focker-In-Law» είναι η τέταρτη ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος «Focker», μετά το «Meet the Parents» του 2000, το «Meet the Fockers» του 2004 και το «Little Fockers» του 2010. Και οι τρεις ταινίες απέφεραν έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, με το «Meet the Fockers» να συγκεντρώνει σχεδόν 530 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Τα αρχικά μέλη του καστ, ο Μπεν Στίλερ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επιστρέφουν στην ταινία ως Γκρεγκ Φόκερ και Τζακ Μπερνς, αντίστοιχα, αν και αυτή τη φορά το μέλος της οικογένειας Φόκερ που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι ο Χένρι (Σκάιλερ Γκισόντο), ο οποίος φέρνει στο σπίτι τη φίλη του, την Ολίβια (Αριάνα Γκράντε).

Μια έφηβη μάγισσα

Η ταινία της Disney «Hexed» κατέλαβε την 3η θέση με 8,45 εκατομμύρια δολάρια από 3.725 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής την πρώτη Παρασκευή προβολής της. Η ταινία για όλη την οικογένεια αναμένεται να συγκεντρώσει 21,1 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, φτάνοντας τα 33,36 εκατομμύρια δολάρια κατά την πενθήμερη περίοδο των εορτών της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Στην ταινία «Hexed», η Χέιλι Στάινφελντ πρωταγωνιστεί ως έφηβη μάγισσα που ανακαλύπτει τις δυνάμεις της και μεταφέρεται σε έναν κόσμο μαγείας. Η Ρασίντα Τζόουνς και η Τζόντι Φόστερ δανείζουν επίσης τις φωνές τους στην ταινία κινουμένων σχεδίων.

Ο Σκρουτζ του Ντεπ

Η ταινία «Ebenezer» της Paramount Pictures ακολούθησε στην τέταρτη θέση με 3,3 εκατομμύρια δολάρια από 3.009 αίθουσες. Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες νωρίτερα αυτό το μήνα, έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά.

Η ταινία «Ebenezer» είναι μια νέα ερμηνεία του κλασικού χριστουγεννιάτικου έργου «A Christmas Carol», με τον Τζόνι Ντεπ να υποδύεται αυτή τη φορά τον Σκρουτζ. Σε σκηνοθεσία του Τι Γουέστ, το «Ebenezer» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ, Τσάρλι Μέρφι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν.

Ο «άλλος» Ρόκι

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η ταινία «I Play Rocky» της Amazon MGM, η οποία απέφερε 2,73 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή από 2.711 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Η ταινία, η οποία αφηγείται την αληθινή ιστορία πίσω από την ταραχώδη παραγωγή του κλασικού ταινίας πυγμαχίας του 1976 «Rocky», αναμένεται να προσθέσει 6,6 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδά της στα 22,532 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Άντονι Ιππολίτο υποδύεται τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Άννα-Σοφία Ρομπ, η Κίκι Σέτο, ο Ματ Ντίλον, ο Στέφαν Τζέιμς και άλλοι.

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζόζεφ Ζάντα στον ρόλο του Χέιμιτς Άμπερναθι στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Murray Close/Lionsgate

Πηγή: in.gr