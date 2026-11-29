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Σήμερα είναι όλο και πιθανότερο να σας ζητηθεί να ανεβάσετε στο Internet έγγραφα ταυτοποίησης, όπως το διαβατήριό σας, ως αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Πώς μπορείτε, όμως, να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές θα προστατευτούν επαρκώς; Και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά;

Η ταυτότητα αποτελεί θεμέλιο της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό μας κόσμο. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις και οι διαχειριστές ιστοσελίδων επιβεβαιώνουν ότι είστε πράγματι αυτός που ισχυρίζεστε ότι είστε.

Όμως ο κίνδυνος σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι θεωρητικός. Το Μάιο του 2026, η ιστοσελίδα UK Visa Portal εξέθεσε τουλάχιστον 100.000 διαβατήρια και φωτογραφίες selfie χρηστών.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν όταν ανεβάζετε έγγραφα ταυτοποίησής σας

«Όταν δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε έναν τρίτο πάροχο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να υποκλαπούν από κακόβουλους δράστες (threat actors) ή να καταστούν κατά λάθος δημόσια ορατά εξαιτίας ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας» αναφέρει ο Phil Muncaster σε άρθρο της ESET, της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα WeLiveSecurity.

«Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του UK Visa Portal, καθώς και σε ένα άλλο περιστατικό έκθεσης προσωπικών δεδομένων που αφορούσε σχεδόν ένα εκατομμύριο χρήστες κάνναβης νωρίτερα μέσα στο έτος» εξηγεί ο Muncaster. «Στην περίπτωση του UK Visa Portal, εκτέθηκαν αριθμοί διαβατηρίων, ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, ψηφιακά αντίγραφα διαβατηρίων και selfie. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν στους απατεώνες ένα ιδιαίτερα πλούσιο σύνολο προσωπικών πληροφοριών (PII), το οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για να διαπράξουν απάτη ταυτότητας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς ή να εξαπολύσουν πειστικές επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), με στόχο την υποκλοπή πιο ευαίσθητων πληροφοριών» αναφέρει στην ενημερωτική πλατφόρμα της ESET.

Τι μπορώ να κάνω;

Δεν μπορείτε να αποτρέψετε μια παραβίαση δεδομένων που ενδέχεται να υποστεί ένας οργανισμός στον οποίο έχετε εμπιστευτεί τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε, ωστόσο, να λάβετε ορισμένα μέτρα για να περιορίσετε την έκθεσή σας σε τέτοιους κινδύνους:

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πράγματι απαραίτητο. Ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης ή να μπορείτε να κοινοποιήσετε μόνο ορισμένα από τα στοιχεία του εγγράφου, χωρίς να αποκαλύψετε το σύνολο των πληροφοριών που περιέχει.

Ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης ή να μπορείτε να κοινοποιήσετε μόνο ορισμένα από τα στοιχεία του εγγράφου, χωρίς να αποκαλύψετε το σύνολο των πληροφοριών που περιέχει. Ελέγξτε προσεκτικά την ιστοσελίδα ή την ηλεκτρονική πύλη στην οποία πρόκειται να ανεβάσετε τα έγγραφά σας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλή σύνδεση και ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας (domain) είναι η σωστή, ώστε να αποφύγετε πλαστές ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Όποτε είναι δυνατόν, προτιμήστε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού αντί για κάποια πλατφόρμα διαμεσολάβησης.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλή σύνδεση και ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας (domain) είναι η σωστή, ώστε να αποφύγετε πλαστές ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Όποτε είναι δυνατόν, προτιμήστε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού αντί για κάποια πλατφόρμα διαμεσολάβησης. Μην αποστέλλετε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες μέσω email ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου του οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται αποθηκευμένα τα δεδομένα σας, καθώς και στις διαδικασίες διαγραφής τους.

Είναι επικίνδυνες και οι ιστοσελίδες επαλήθευσης ηλικίας;

Καθώς οι κανονισμοί γίνονται πιο αυστηροί και θεσπίζονται νέοι κανόνες, η επαλήθευση ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ιστοσελίδες γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Ωστόσο, πολλοί χρήστες εκφράζουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων σε παρόχους υπηρεσιών επαλήθευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση των αναζητήσεων για VPN μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία οφείλεται εν μέρει στις ανησυχίες των χρηστών για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους κατά την κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα έγγραφα ταυτοποίησης και οι selfies που καλείστε να κοινοποιήσετε σε αυτούς τους παρόχους καθιστούν τις συγκεκριμένες εταιρείες ελκυστικούς στόχους για κυβερνοεγκληματίες. Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως οι σαρώσεις προσώπου, ενέχουν ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, καθώς, σε αντίθεση με έναν αριθμό διαβατηρίου, δεν μπορούν απλώς να αντικατασταθούν σε περίπτωση διαρροής.

Για τον ίδιο λόγο, ενδέχεται να διστάζετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως το Tinder Face Check. Παρότι η εταιρεία δηλώνει ότι διαγράφει τα βίντεο selfie «άμεσα» μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, διατηρεί έναν «χάρτη προσώπου» και ένα «αριθμητικό πρότυπο προσώπου» για όσο διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας. Επιπλέον, διατηρεί δύο φωτογραφίες ελέγχου (audit images) για διάστημα 90 ημερών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού. Τα συγκεκριμένα δεδομένα κοινοποιούνται επίσης σε τρίτους.

Εάν διστάζετε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε έναν πάροχο επαλήθευσης ηλικίας, είναι σημαντικό να ελέγξετε πρώτα τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας. Ενημερωθείτε για τα δεδομένα που συλλέγει, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα διατηρεί και το κατά πόσο τα κοινοποιεί σε τρίτους. Αξίζει επίσης να διερευνήσετε εάν προσφέρεται κάποιος εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης της ηλικίας σας, ο οποίος απαιτεί την κοινοποίηση λιγότερων προσωπικών πληροφοριών.

Προσοχή στις πλαστές ιστοσελίδες για βίζες και ταξιδιωτικές θεωρήσεις

Δεν έχουν όλες οι ιστοσελίδες που ζητούν τα προσωπικά σας δεδομένα καλές προθέσεις. Ορισμένες έχουν δημιουργηθεί ώστε να μιμούνται νόμιμες ιστοσελίδες και να υποκλέπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια απατών. Ενδέχεται να οδηγηθείτε σε τέτοιες σελίδες μέσω συνδέσμων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) ή κακόβουλων συνδέσμων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πριν κοινοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, ελέγχετε πάντα προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (domain) που επισκέπτεστε. Παράλληλα, χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη λύση διαδικτυακής ασφάλειας, η οποία μπορεί να εντοπίζει και να αποκλείει την πρόσβαση σε ύποπτες ή κακόβουλες ιστοσελίδες.

Τι πρέπει να κάνω εάν η ταυτότητά μου περιλαμβανόταν σε παραβίαση δεδομένων;

Εάν λάβετε ειδοποίηση για παραβίαση δεδομένων, μην πανικοβληθείτε. Αρχικά, επιβεβαιώστε ποια ακριβώς δεδομένα έχουν παραβιαστεί. Στη συνέχεια, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει.

Εάν έχουν υποκλαπεί οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας, προκειμένου να παγώσετε τον λογαριασμό ή την κάρτα σας και να αντικαταστήσετε τυχόν παραβιασμένες κάρτες. Παρακολουθείτε επίσης τακτικά τις συναλλαγές σας για να εντοπίσετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

Σε περίπτωση υποκλοπής εγγράφων ταυτοποίησης, ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ανανέωσης ή αντικατάστασής τους. Παράλληλα, παραμείνετε σε εγρήγορση για ύποπτα μηνύματα, τηλεφωνήματα ή άλλες απόπειρες επικοινωνίας που ενδέχεται να σχετίζονται με την παραβίαση.

Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι ασφαλές να ανεβάσω το διαβατήριό μου σε μια ιστοσελίδα;

Εξαρτάται. Από τη στιγμή που κοινοποιείτε τα στοιχεία σας σε τρίτους, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να παραβιαστούν από κακόβουλους χρήστες ή να εκτεθούν κατά λάθος στο διαδίκτυο. Ελέγξτε προσεκτικά αν είναι πράγματι απαραίτητο να υποβάλετε το έγγραφό σας και αν υπάρχει η δυνατότητα να κοινοποιήσετε μόνο ορισμένα από τα στοιχεία του, αντί για το σύνολό τους. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα ή η ηλεκτρονική πύλη στην οποία ανεβάζετε το έγγραφο είναι ασφαλής και ότι ο τομέας (domain) είναι ο επίσημος. Μην αποστέλλετε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες μέσω email ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Είναι ασφαλής η επαλήθευση ηλικίας;

Θεωρητικά, ναι. Ωστόσο, η ασφάλειά της εξαρτάται από την αξιοπιστία και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζει ο πάροχος της υπηρεσίας επαλήθευσης. Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε τη φήμη της εταιρείας και ενημερωθείτε για τα δεδομένα που συλλέγει, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα διατηρεί και το κατά πόσο τα κοινοποιεί σε τρίτους. Αξίζει επίσης να εξετάσετε αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης της ηλικίας σας, χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα.

Μπορεί κάποιος να κλέψει την ταυτότητά μου από μια φωτογραφία διαβατηρίου;

Όχι απαραίτητα. Μια φωτογραφία διαβατηρίου από μόνη της ενδέχεται να μην αρκεί για την αποτελεσματική διάπραξη απάτης ταυτότητας, καθώς συνήθως απαιτούνται και πρόσθετα προσωπικά στοιχεία.

Τι κάνω εάν το διαβατήριό μου περιλαμβανόταν σε παραβίαση δεδομένων;

Μην πανικοβληθείτε. Αρχικά, προσπαθήστε να επιβεβαιώσετε ποια ακριβώς δεδομένα έχουν εκτεθεί. Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), όπου είναι διαθέσιμος.

Εάν έχουν εκτεθεί οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας, ώστε να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας και να αντικαταστήσετε τυχόν παραβιασμένες κάρτες. Παρακολουθείτε τακτικά τις συναλλαγές σας για τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

Εξετάστε επίσης το ενδεχόμενο έκδοσης νέου διαβατηρίου και παραμείνετε σε εγρήγορση για ύποπτες επικοινωνίες ή απόπειρες εξαπάτησης, ακόμη κι αν φαίνονται νόμιμες. Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Είναι ασφαλές το Face Check του Tinder;

Εξαρτάται από το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα βίντεο selfie διαγράφονται «άμεσα» μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί έναν «χάρτη προσώπου» και ένα «αριθμητικό πρότυπο προσώπου» για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός, καθώς και δύο «εικόνες ελέγχου» για 90 ημέρες μετά το κλείσιμό του. Επιπλέον, η εταιρεία κοινοποιεί ορισμένες πληροφορίες σε τρίτους.