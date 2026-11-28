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Κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, η CoreWeave, εταιρεία υπολογιστικού νέφους (ΑΙ cloud) υπερδιπλασίασε τα έσοδά της. Κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 207 εκατομμυρίων δολαρίων καΙ καθαρά έξοδα τόκων ύψους 846 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο προμηθευτής της σε μικροεπεξεργαστές, η Nvidia, είναι επίσης μέτοχος της εταιρείας και έχει συμφωνήσει να αγοράσει μέρος της υπολογιστικής ισχύος που η CoreWeave δεν μπορεί να πουλήσει στους δικούς της πελάτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις για την επαναφορά του Χουάνγκ και παραδέχτηκε ότι η πτώση των τιμών των μετοχών πιθανώς τον είχε επηρεάσει

Όταν η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στις 23 Νοεμβρίου, οι μετοχές της CoreWeave και της Nebius, ενός άλλου παρόχου υπηρεσιών cloud στον οποίο έχει επενδύσει η Nvidia, σημείωσαν άνοδο άνω του ενός πέμπτου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις για την επαναφορά του Χουάνγκ και παραδέχτηκε ότι η πτώση των τιμών των μετοχών πιθανώς τον είχε επηρεάσει. Μια κυβέρνηση που αποδίδει σε εαυτήν τα εύσημα για την άνοδο των τιμών των μετοχών δεν επρόκειτο να παρακολουθήσει με ψυχραιμία μια διόρθωση να μετατρέπεται σε πανικό, σημειώνει σε ανάλυσή του το Fortunre.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει αξιοποιήσει έξυπνα τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα, αναφερόμενος σε αυτόν για να υποστηρίξει μια ήπια προσέγγιση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην πατρίδα του και για να ζητήσει άδεια πώλησης τσιπ της Nvidia στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να δείξει μια πιο ευρεία αντίληψη περί του «εθνικού συμφέροντος».

Παροχή εγγυήσεων από την Nvidia

Η συμφωνία με την CoreWeave αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Nvidia συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ζήτησης για τα τσιπ της. Η Nvidia έχει ανακοινώσει δεσμεύσεις ύψους έως και 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο συμφωνιών με εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών cloud. Οι δεσμεύσεις αυτές τίθενται σε ισχύ μόλις οι πάροχοι εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και η Nvidia αποδεχτεί την χωρητικότητα που θέτουν σε λειτουργία. Στο Οχάιο, η Nvidia συμφώνησε να παράσχει εγγυήσεις ύψους έως και 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καλύπτουν οικόπεδα, ηλεκτρική ενέργεια και κτίρια σε ένα συγκρότημα που θα φιλοξενήσει υλικό της Nvidia στο πλαίσιο 20ετών συμβάσεων μίσθωσης με την OpenAI. Οι εγγυήσεις τίθενται σε ισχύ καθώς τα κτίρια τίθενται σε λειτουργία.

Υπάρχει ένας απολύτως βάσιμος λόγος για να υποστηριχθεί ένα οικοσύστημα με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εταιρείες θα βγουν κερδισμένες αν επενδύσουν όλες μαζί, και η καθεμία έχει βάσιμους λόγους να περιμένει τις άλλες. Η Nvidia τις ωθεί να προχωρήσουν και καθιστά τον εαυτό της πιο δύσκολο να παρακαμφθεί. Με το CUDA, η αλλαγή τσιπ σήμαινε την αναδιαμόρφωση του λογισμικού. Ένας πάροχος υπηρεσιών cloud που βασίζεται σε μία από αυτές τις συμφωνίες πρέπει επίσης να αναρωτηθεί ποιος θα χρηματοδοτήσει την αλλαγή. Μια υπόσχεση από την Nvidia βοηθά στη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων. Αυτό που δικαιολογεί το επόμενο είναι η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα σε τιμές που καλύπτουν τον εξοπλισμό, την ηλεκτρική ενέργεια και τη χρηματοδότηση. Αυτό εξαρτάται από το πόσα κερδίζουν ή εξοικονομούν οι εταιρείες χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, και ποιος θα κρατήσει τα κέρδη.

Τα οφέλη στην παραγωγικότητα μπορεί να είναι σημαντικά, εκτιμά το Fortune. Σε μια μελέτη με 802 προγραμματιστές σε μια εταιρεία λογισμικού, ο Hao He και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον κώδικα ανά ενεργό προγραμματιστή σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο φόρτος εργασίας ανά ελεγκτή σχεδόν διπλασιάστηκε επίσης, και η αυτοματοποίηση κατέληξε να καλύπτει περισσότερες αλλαγές στον κώδικα από ό,τι η ανθρώπινη επιθεώρηση. Υπάρχει πολύ δουλειά μεταξύ της παραγωγής περισσότερου κώδικα και της κυκλοφορίας ενός καλύτερου προϊόντος στην αγορά.

Φθηνότερες οι έρευνες αγοράς

Μέρος των κερδών καταλήγει στους λογαριασμούς άλλων. Σε πρόσφατη έρευνα για την εργασία της γνώσης, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας συμβούλων περιέγραψε ότι οι εργασίες έρευνας αγοράς κοστίζουν πλέον το ένα πέμπτο ή και λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πρώτη ανάλυση της αγοράς σε μια ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ένας πελάτης που θέλει να μάθει ποιος πωλεί τι, μπορεί πλέον να φτιάξει ένα ικανοποιητικό πρώτο προσχέδιο εσωτερικά. Υπάρχει ακόμα μια καλή αμοιβή που μπορεί να κερδηθεί για το να γνωρίζει κανείς ποιους ανταγωνιστές πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Υπήρχε επίσης, μέχρι πρόσφατα, ένα απολύτως αξιοπρεπές εισόδημα από την παραγωγή των διαφανειών.

Ορισμένες εταιρείες έχουν περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή τους. Ένας διανομέας που έχει συνδέσει τα αρχεία επισκευών πολλών ετών με το σύστημα αποθεμάτων του μπορεί να βοηθήσει έναν μηχανικό να βρει ένα ανταλλακτικό και να το παραλάβει πραγματικά. Αυτό είναι κάτι για το οποίο οι πελάτες θα πληρώσουν, ενώ η αγορά του ίδιου μοντέλου δεν θα ωφελήσει ιδιαίτερα έναν ανταγωνιστή του οποίου τα αρχεία ανταλλακτικών και οι κατάλογοι αποθεμάτων δεν συμφωνούν. Όταν όλοι οι ανταγωνιστές μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ίδιες εξοικονομήσεις, ο ανταγωνισμός τους ασκεί πίεση να μετακυλήσουν μέρος του οφέλους σε χαμηλότερες τιμές. Τα περιθώρια κέρδους μπορεί να μειωθούν, ακόμη και αν η εργασία ολοκληρώνεται ταχύτερα.

Ο Γκρεγκ Έμερσον και οι συνεργάτες του στο BCG Institute εκτιμούν ότι η προγραμματισμένη επέκταση θα απαιτήσει δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ύψους περίπου 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2030, εξαιρουμένης της Κίνας. Σύμφωνα με το μοντέλο τους, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περίπου 940 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον των υφιστάμενων προϋπολογισμών για την πληροφορική. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η φθηνότερη τεχνητή νοημοσύνη θα βρει αρκετές νέες εφαρμογές ώστε να δικαιολογηθούν τα ποσά αυτά. Πρόκειται για ένα αρκετά υψηλό κόστος για τις εταιρείες, οι οποίες συχνά αγοράζουν τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό να μειώσουν τις δαπάνες τους.

Ακόμη και αν σκάσει η φούσκα, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στους ανταγωνιστές τους να προσφέρουν και στους πελάτες τους να κάνουν μόνοι τους. Μια εταιρεία λογισμικού που χρεώνει ανά θέση εργασίας αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν οι πελάτες της μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με λιγότερες άδειες χρήσης. Μια λύση είναι να αναλάβει μια εργασία που συνήθιζε να κάνει ο πελάτης και να χρεώσει για την εκτέλεσή της. Ένα μέτριο κόστος υπολογιστικής ισχύος μπορεί να συνεπάγεται σημαντική αλλαγή στο τι πωλεί η εταιρεία και στον τρόπο με τον οποίο κερδίζει χρήματα.

Μια από τις πιο σαφείς ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί θα είναι τα τιμολόγια που οι εταιρείες δεν θα λαμβάνουν πλέον. Όποιος χρηματοδοτεί το επόμενο κέντρο δεδομένων θα πρέπει να εξετάσει τα τιμολόγια που θα τα αντικαταστήσουν. Όταν έρθει η ώρα ανανέωσης των συμβολαίων, πόση υπολογιστική ισχύ θα είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι πελάτες, για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποια τιμή;