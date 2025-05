Τραμπ: Επεισοδιακή η συνάντηση και με τον Καναδό πρωθυπουργό

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, γνώρισε από πρώτο χέρι τι θα πει η προσπάθεια να επανεκκινήσει τις σχέσεις των δύο χωρών που βρέθηκαν στην κόψη του ξυραφιού από τους δασμούς και τις απειλές του Ρεπουμπλικάνου να «προσαρτήσει» τον βόρειο γείτονά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει στην ειρηνική «προσάρτηση» του Καναδά ως 51η Πολιτεία και το ακανθώδες ζήτημα τέθηκε και πάλι στο τραπέζι των συνομιλιών αφού πρώτα ο Τραμπ είχε φροντίσει να δημιουργήσει κλίμα με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ με τον νέο πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Θέλω πολύ να συνεργαστώ μαζί του αλλά δεν μπορώ να καταλάβω μια απλή αλήθεια: Γιατί η Αμερική επιδοτεί τον Καναδά με 200 δισεκ. δολάρια τον χρόνο, εκτός από τη δωρεάν στρατιωτική προστασία και πολλά άλλα πράγματα που του δίνει; Δεν χρειαζόμαστε τα αυτοκίνητά τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους, δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από ό,τι έχουν, παρά μόνο τη φιλία τους που ελπίζουμε ότι θα διατηρήσουμε. Αυτοί, από την άλλη, χρειάζονται τα πάντα από εμάς! Ο πρωθυπουργός θα φτάσει σύντομα και αυτή θα είναι, πιθανότατα, η μοναδική σημαντική ερώτησή μου».

Στο Οβάλ Γραφείο, σήμερα, τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι κάλυψαν τη συνάντηση και ο Μαρκ Κάρνεϊ κλήθηκε να απαντήσει για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τον Καναδά την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς δεν είναι προς πώληση», απάντησε ο Καναδός πρωθυπουργός ευρισκόμενος σε άβολη θέση. «Δεν είναι προς πώληση και ποτέ δεν θα είναι», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ, τονίζοντας ότι, «η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται στη συνεργασία και σε ό,τι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί».

Κάπου εκεί ήρθε η παρέμβαση Τραμπ που μεταξύ σοβαρού και αστείου δεν δίστασε να συμβουλέψει τον συνομιλητή του: «Ποτέ μην λες ποτέ» με τον Κάρνεϊ να χαμογελά αμήχανα και να λέει «ποτέ,ποτέ, ποτέ».

NEVER SAY NEVER: President Trump is keeping an open mind on Canada becoming America’s 51st state. pic.twitter.com/A60kITnkpd

— Fox News (@FoxNews)

@FoxNews on Twitter Load Tweet

?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 6, 2025